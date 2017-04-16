Kılıçdaroğlu: YSK'nın kararı referandumun meşruiyetini gölgeledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılması kararının referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getirdiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, referadumla birlikte anayasanın artık bir toplumsal bir uzlaşma belgesi olma özelliğini yitirdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı. Toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olması niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Daha önemlisi bu gerçek önümüzde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürmek" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"YSK bir karar aldı ve TBMM'den geçen Seçim Kanunu'nu ihlal etti. Hiçbir kurum kendini parlamentonun üstünde göremez. Maç yapılırken kurallar değişmez. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını doğru bulmuyoruz. YSK milletin kararına gölge düşürdü."

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden önce referandumda açılan sandıklarda Anadolu Ajansı'nın "Evet" oylarını az farkla önde göstermesine CHP ve HDP'den çeşitli itirazlar gelmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "1,5 milyon geçersiz oy, geçerli sayılmıştır. CHP'liler sandıkları terk etmeyin. Tüm örgütlerimiz itirazları takip ediyor" dedi.

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Partisinin genel merkezindeki konuşmasında sandıkların yaklaşık üçte birine itiraz edeceklerini açıklayan Aksünger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet eliyle bir 'Evet' operasyonu yapılıyor...Hiçbir arkadaşımız sandıkları terk etmesin. Şimdiden ben herkese hayırlı olsun diyorum. AA tamamen manipülasyon üzerine kurulmuş durumda. Şu anda oy hırsızlığına zemin hazırlanıyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından yaptığı Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlara itiraz etti.

Barış Yarkadaş, kendilerine ulaşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre sandıkların yüzde 70'i açılmışken evet oranının yüzde 50,3 olduğunu söyledi.

YSK'nın 'mühürsüz oy' kararına tepki

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Özdağ: Bu iş henüz bitmedi

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ da YSK'nın "mühürsüz zarfların dışardan getirildiği kanıtlanmadığı sürece geçerli kabul edilmesi" kararına itiraz etti.

Ümit Özdağ FOX TV'ye yaptığı açıklamada, "YSK'nin aldığı karar hukuken kabul edilebilir değil. Diyor ki 'dışarıdan gelmesinin ispatlaması durumunda' kim ispatlayacak bunu? AKP'li üye itiraz ediyor ve bunu üzerine karar veriyor ve buna göre bir sayım yapılıyor. Bu iş henüz bitmedi. YSK'nın aldığı bu karar çok ciddi bir karardır. Kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

HDP: 3-4 puan düzeyinde manipülasyon

HDP de Twitter hesabından bir açıklama yaparak sonuç ne olursa olsun sandıkların üçte ikisine itiraz edeceklerini duyurdu.

Partinin paylaşımında "Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.