Erdoğan: AKPM'nin kararı siyasi, tanımıyoruz

26 Nisan 2017

Kaynak, Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi yeniden denetlemeye alması kararını 'siyasi bir karar' olarak yorumladı ve Türkiye'nin kararı tanımayacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Erdoğan, "İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar. Çok da büyütmüyoruz. Bu karar alınmıştır ve geçmiştir" dedi.

AKPM Genel Kurulu, Salı günkü oturumunda 45'e karşı 113 oyla Türkiye'nin denetim sürecine yeniden alınmasına karar verdi. Türkiye, 2004 yılında denetim sürecinden çıkartılmıştı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Erdoğan referandumda gözlemcilik yapan AGİT üyelerinin taraflı davrandığını, Reuters muhabirlerine gösterdiği Twitter mesajlarıyla savundu.

Kararda ayrıca, Türkiye'ye yönelik 35 maddeden oluşan tavsiyeler de yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKPM kararı sonrasında "Atılması gereken adımlara karar vereceğiz" demiş, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik ise oylamayı 'Tarihi bir hata' olarak yorumlamıştı.

'Gerekirse millete gideriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters röportajında Türkiye - AB ilişkilerinin geleceğine de değinerek Brüksel'in üyelik sürecini daha da geciktirmesi durumunda Türkiye'nin farklı arayışlara yöneleceğini ifade etti ve bir kez daha Türkiye'nin AB müzakerelerinin referanduma götürülebileceğinin sinyalini verdi:

"Samimiyseler, AB'den sorunlu bakanım dahil olmak üzere, dışişleri bakanımız dahil olmak üzere, oturulur ve bir an önce bu iş hallolur. 'Bunu halletmeyeceğiz, biz bu işi 3 sene 5 sene daha sallayacağız' derlerse bize de yapacağımız tek bir şey kalıyor. Millete gitmek."

Son olarak Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin üyelik sürecinin temelden gözden geçirilmesini ve Ankara'yla AB üyeliği dışı bir zeminde işbirliğine gidilmesini önermişti.

'AB dağılma sürecinde'

Referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere örneğini veren Erdoğan, "İngiltere Brexit kararını çıkardı mı? Çıkardı. Şu anda çok da rahat, huzurlu bir şekilde geleceğe yürüyorlar. Belki şimdi bunu başka ülkeler takip edecek. Buna hayır diyemeyiz" diye konuştu.