İki yeni KHK: 3974 kişi kamudan ihraç edildi

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3974 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi; 14 dernek, 2 yayın kuruluşu, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf da kapatıldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 689 ve 690 sayılı KHK'lar ile 731 kişi görevlerine iade edildi ve 5 dernek tekrar açıldı.

En fazla görevden çıkarma 1127 kişi ile Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 447 kişi ihraç edildi.

484 akademisyen de kamu görevinden alındı.

Son KHK'lardan yurt dışında okuyan öğrenciler de etkilendi. 16'sı İngiltere'de, 36 tanesi ABD'de, diğerleri Almanya, Hollanda ve Kanada'da olmak üzere olmak üzere 59 öğrencinin bursu kesildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 216, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da 201 kişi ihraç edildi.

Yeni KHK'lar kapsamında kapatılan yayın kuruluşları ise Van İpekyolu Haber Gazetesi ile Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi.

Image caption ***Sayılara bugün çıkarılan iki KHK dahil değildir.

Çarşamba günü de 667 sayılı KHK kapsamında Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilatındaki yapılanmasıyla bağlantıları olduğu şüphesiyle 9.103 polis görevden uzaklaştırılmıştı.

Son KHK'larla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevinden alınan ya da uzaklaştırılan kişi sayısı 148 bini aştı.

"Kişilerin tanıştırıldığı türden programlara yer verilemez"

690 sayılı KHK'da bir süredir kamuoyunda da tartışılan, hatta yasaklanması için internette imza kampanyaları başlatılan evlilik programlarını da etkileyebilecek bir madde de yer alıyor.

KHK'nın "Medya Hizmet Sağlayıcılarla İlgili Düzenlemeler" ile ilgili altıncı bölümünde, Madde 60'a "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez." ifadesi eklendi.