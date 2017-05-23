Telif hakkı AFP Image caption Avusturya askeri birlikleri, Kosova'da NATO ile birlikte görev yapıyor. (2011)

NATO'nun Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik kriz nedeniyle bazı işbirliği programlarının engellenmesine son vermeye hazırlandığı bildirildi.

Die Welt gazetesinin üst düzey NATO yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bundan böyle her ülkenin NATO ile tek başına anlaşma imzalayabilmesi mümkün olacak.

Böylelikle bütün ortak ülkeleri bağlayan Türkiye'nin Avusturya ile askeri işbirliği vetosu etkisiz kalacak.

Habere göre, Avrupa, Asya ve aralarında Gürcistan ve Ukrayna'nın da bulunduğu eski Sovyet ülkeleriyle NATO arasındaki işbirliği de genişletilecek.

NATO üyesi olan Türkiye, ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip. Avusturya ise NATO üyesi değil, ancak NATO ile yakın işbirliği içerisinde ve bu çerçevede Kosova'da 400 askeri bulunuyor.

BBC'ye konuşan üst düzey bir kaynak, Türkiye ve Avusturya arasındaki gerilim nedeniyle, NATO'nun Viyana ile işbirliği faaliyetlerinin geçen yıl boyunca bloke olduğunu açıkladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kosova'da NATO öncülüğündeki barış gücüne katılan askerler tatbikat yapıyor.

'Türkiye Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını tehlikeye atıyor'

Avusturya, Türkiye'nin vetosunu kınadı ve "sorumsuzca" şeklinde nitelendirdi.

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, BBC'ye gönderdiği bir açıklamada, "Türkiye'nin NATO'daki tavrını şiddetle kınıyorum. Bu, Avusturya'ya karşı sorumsuzca bir davranış ve Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmaktan çok uzak olduğu görüşümü güçlendiriyor" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Türkiye Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını tehlikeye atıyor. Blokaj, Batı Balkanlar'daki barış misyonları üzerinde uzun dönemli etki yaratıyor."

Ankara'nın, Türkiye'nin AB adaylığının dondurulması çağrısından ötürü Avusturya'ya kızgın olduğu belirtiliyor.

28 NATO ülkesinin katılımıyla Perşembe günü Brüksel'de bir zirve gerçekleştirilecek.

BBC'ye konuşan bir NATO yetkilisi, ittifakın Avusturya ile işbirliğini bitirmediğini söyledi:

"Ortak güvenliğimize değerli katkılarına minnettarız. Umarız Avusturya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler en kısa zamanda düzelir."