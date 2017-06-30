BBC Farsça Servisi muhabiri Jiyar Gol Türkiye'de gözaltına alınıp sınır dışı edildi

BBC Farsça Servisi muhabiri Jiyar Gol, Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul'da gözaltına alındı. Sınır dışı edilen Gol, Erbil'e döndü.

Jiyar Gol, Twitter üzerinden attığı mesajda "Dün, İstanbul'da havaalanında gözaltına alındım, arama yapıldı, sorguya alındım ve sonra da sınır dışı edildim. Nedeni BBC için yaptığım haberler" dedi.

Gol ayrıca 5 saat sorgulandığını yazdı.

BBC de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, muhabiri Jiyar Gol'un Türkiye'ye gelişinde gözaltına alındığını ve sınır dışı edildiğini doğruladı.

Açıklamada, "Yetkili makamların böyle bir eylemde bulunması bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de halen 100'ün üzerinde gazeteci hapiste ve daha önce de bazı yabancı basın mensupları sınır dışı edilmişti.