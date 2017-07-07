Hollanda: Başbakan Yardımcısı Türkeş'in ülkemize gelmesini arzu etmiyoruz

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Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma sabahı yapılan açıklamada, "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, Türkeş'in istenmemesinin, "Mart ayında yaşanan olayların mantıksal sonucu" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "15 Temmuz darbe girişiminin Türk demokrasisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirildiği" ve Hollanda tarafından kınandığı da anımsatıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yurt dışı örgütlenmesi olarak bilinen Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Hollanda şubesi tarafından düzenlenen toplantı için Orpheus adlı kongre merkezinde salon kiralanmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, toplantıya Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in de konuşmacı olarak katılacağı açıklanmıştı.

Rutte: Türkiye'nin tepkisi tuhaf

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Türkiye'nin "demokrasi ile bağdaşmayan bir tutum" olarak değerlendiren tepkisini "tuhaf bulduğunu" söyledi.

G20 zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Rutte, Türk tarafından karşılıklı görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Rutte, "Ankara ile ilişkileri iyileştirmek için çok yüksek seviyede temas uygun değil. Türkiye ile ilişkiler kötü. Ben Mart ayında yaşananlar için hala öfkeliyim. Bütün bunlara ek olarak da hala büyükelçimizin Ankara'ya dönmesine izin verilmiyor" diye konuştu.

Apeldoorn Belediye Başkanı John Berends de, UETD'nin düzenlediği 15 Temmuz'u anma etkinliğinin Türkeş'siz yapılmasında bir sorun bulunmadığını söyledi.

Berends, UETD'nin Türkeş'e yapılan davet konusunda kendisine Perşembe günü bilgi verdiğini belirti.

'Türk bakana yasak'

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın, Başbakan Yardımcısı Türkeş'in ülkeye gelmesini istemediği yönündeki açıklaması, ülke medyasında geniş yer buldu.

Gazetelerin internet baskılarında haber, "Türk bakana yasak", " Hükümet, Türk bakanın gelmesini istemiyor" başlıklarıyla duyuruldu.

Hollanda Televizyonu (NOS) da hükümetin, Türkeş'in 15 Temmuz anması için Apeldoorn'a gelmesini istemediğini ve konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini ilk haber olarak aktardı.

İki bakana izin verilmemişti

Hollanda, Mart ayında anayasa değişikliği referandumu kampanyası çerçevesinde toplantı yapmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya miting izni vermemişti.

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Hollanda hükümetinin, Türk bakanların uçağına iniş iznini iptal etmesi üzerine Almanya'da bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, kara yoluyla Rotterdam'a geçmişti.

Polis tarafından Türkiye'nin Rotterdam Başkonsluğu'na gidişine izin verilmeyen Kaya, "istenmeyen yabancı" ilan edilip sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Türkiye ise Bakan Kaya'nın, yaşanan tartışmanın ardından kendi isteği ile Almanya'ya geri döndüğünü açıklanmıştı.

Hollanda'nın Türk bakanlara kampanya izni vermemesi, Ankara ve Lahey arasında diplomatik krize neden olmuştu.