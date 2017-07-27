Image caption HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk (solda, foto: DHA) - HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız (sağda, foto: AFP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekillikleri, "devamsızlık" gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla düşürüldü.

İki HDP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesine dair karar 20'ye karşı 324 oyla alındı. Oylamanın ardından HDP milletvekilleri sıralarına vurarak kararı protesto etti.

Öztürk ve Sarıyıldız hakkında Kasım ayında yürütülen "terör soruşturmaları" kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için gözaltı ve yakalama kararı bulunuyor. Haziran ayında, Öztürk ve Sarıyıldız'ın üç ay içinde Türkiye'ye dönmeleri çağrısı yapılmış, aksi halde vatandaşlıktan çıkarılacakları duyurulmuştu.

1989 doğumlu olan Öztürk, 26'ncı dönemin de en genç milletvekiliydi.

TBMM iç tüzüğü gereğince bir kişinin milletvekilliğinin düşürülmesi için salt çoğunluk olan 276 oya ulaşılması gerekiyor.

Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'nin üye sayısı 546 oldu.

Daha önce de HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle düşürülmüştü.

Böylece, HDP'nin milletvekili sayısı 55 oldu.

Sarıyıldız: Bizim için şaşırtıcı bir sonuç değil

Milletvekilliğinin düşürülmesini BBC Türkçe'ye değerlendiren Faysal Sarıyıldız, bu kararın kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

Şu anda yurt dışında bulunan Sarıyıldız, "Vekilliğimizin düşürülmesi bizi şaşırtan bir sonuç değil. Türkiye'ye yazık oluyor, Türkiye'deki insanlara yazık oluyor çünkü siyasetin tamamen tüketildiği, salt bir despotun ağzından çıkan sözlerin kanun hükmünde olduğu bir toplum ayakta duramaz. Büyük bir parçalanma ve kaos yaşar. Çünkü şimdiden Türkiye yalnızlaşmaya başladı" dedi.

Sarıyıldız, kendileri dışında başka arkadaşlarının da milletvekilliklerinin "hukuki olmayan gerekçelerle" düşürüldüğünü belirterek, olağanüstü hal koşulları altında "her şeyin zorla ve baskıyla yapılmaya" çalışıldığını da sözlerine ekledi.