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Başbakan Binali Yıldırım, Cuma günkü Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başbakanlık'tan alınıp, Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının "16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun" bir düzenleme olduğunu söyledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının, Başbakan'a güvensizlikten kaynaklanmadığını belirtti.

Düzenlememenin amacının 16 Nisan referandumunun ardından kurumları yeni sisteme uygun hale getirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım şunları söyledi:

"16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır."

Cuma gecesi yayınlanan 693 ve 694 sayılı KHK'lar ile kamudan yeni ihraçların yanı sıra bir diz yasada değişiklik ve kurumlarda da düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeler arasında Başbakan'a ait bir dizi yetkinin Cumhurbaşkanı'na devredilmesi de yer alıyor.

Bunlar içerisinde MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanı'na bağlanması ve MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılma izninin de Cumhurbaşkanı'na verilmesi bulunuyor.

CHP'den eleştiri: Abdülhamit yönetimini aratır

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, yapılan düzenlemeleri sert bir dille eleştirdi.

Gök, "Böyle bir tablo Abdülhamit'in istibdat yönetimini dahi bizlere aratır" dedi.

Başbakanlığın güvenlikle ilgili yetkilerinden vazgeçince içinin boşalacağını söyleyen Gök, "Bu Başbakanlık'ta siz artık ne emniyet kuvvetlerine ne İçişleri Bakanlığı ile ne Türkiye'nin bütün güvenlik kuvvetleriyle herhangi bir iş birliği yapamayacak bir başbakan olursunuz. Olaylara vakıf olamaz, yorumlayamazsınız ve olaylar üzerine doğru teşhisler koyarak müdahalede bulunamazsınız" diye konuştu.

Gök, "Anlaşılıyor ki Recep Tayyip Erdoğan büyük bir korku içerisinde. Kendi Başbakanından korkuyor, kendi parti teşkilatlarından korkuyor, herkesten korkuyor. Korku duvarları sarmış durumda. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Böyle bir tablo Abdülhamit'in istibdat yönetimini dahi bizlere aratır. Vahim bir gelişmedi" ifadelerini kullandı.

Yeni KHK MİT'le ilgili ne getiriyor?