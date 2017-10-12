Bozdağ: Türkiye ve ABD'den temsilciler krizin çözümü için çalışacak

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile vize krizinin çözülmesi için iki ülkeden temsilcilerin bir araya gelip birlikte çalışmalarını kararlaştırdıklarını açıkladı. Bozdağ, tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının ailesiyle ya da avukatıyla görüşme talebinin ise olmadığını söyledi.

Habertürk televizyonuna konuşan Bozdağ, ikili ilişkilerin krizi aşacak güçte olduğuna inandığını belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın dünkü açıklamalarına yanıt veren Bozdağ, Bass'ın "ABD misyonlarında kimseyi saklamıyoruz" sözüne karşılık, "Bizim bu beyana itibar etmemiz gerekir. Büyükelçiliklerde çalışan kişilerin sicillerinin temiz olması son derece önemli" dedi.

Bozdağ, Bass'ın, Türkiye ve ABD işbirliği sayesinde IŞİD'in 9 aydır Türkiye'de bir saldırı düzenlemediğine ilişkin sözleriyle ilgili olarak da şu yorumu yaptı:

"Dünden beri bu açıklama üzerine medyada değişik yorumlar var. Sorumlu mevkide insanlar olarak o yorumlara değerlendirme yapmayı doğru görmem. Sayın büyükelçinin neyi kastettiğini açıklaması lazım."

'Konsolosluk çalışanının ailesiyle ya da avukatıyla görüşme talebi olmadı'

Bozdağ ayrıca tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının (Metin Topuz) ailesiyle ya da avukatıyla görüşme talebi olmadığını, böyle bir talebin değerlendirilebileceğini, bu konuda bir engel olmadığını söyledi.

Metin Topuz geçen hafta "FETÖ'yle ilişkisi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise bu gelişmeden 'büyük bir rahatsızlık duyduğunu' açıklamıştı.

ABD Büyükelçiliği'nin Pazar akşamı Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yapmıştı.

Türkiye de ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Hafta başında da ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişinin daha ifadeye çağırıldığı, bu kişinin eşi ve çocuğunun da gözaltına alındığı duyurulmuştu.