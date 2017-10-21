Telif hakkı AFP Image caption Rakka'nın alınmasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentindeki sevinç gösterilerinde de Öcalan posterleri görüldü

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin Rakka kentini Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden alan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı bazı savaşçıların PKK lideri Abdullah Öcalan posteri açmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, PKK'nın "terör örgütleri" listesinde yer aldığı belirtilirken, Öcalan için de "saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" denildi.

Elçiliğin Twitter hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasının bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bütün taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır.

"ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir."

Abdullah Öcalan, Ocak 1999'da Kenya'da yakalanmış ve daha sonra getirildiği Türkiye'de yargılanması sonucu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmıştı. Öcalan, Türkiye'ye getirilmesinden bu yana İmralı Adası'nda bulunan cezaevinde kalıyor.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu SDG, Haziran ayı başında Rakka'yı IŞİD'den almak için operasyon başlatmıştı. SDG içinde Kürtlerin yanı sıra başta Araplar olmak üzere başka grupların da oluşturduğu silahlı birlikler yer alıyor.

ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun da havadan destek verdiği operasyon sonucunda bu hafta içinde SDG'ye bağlı güçler, IŞİD'in "başkent" ilan ettiği ve 2014'ten bu yana tamamen kontrolü altında tuttuğu Rakka'yı ele geçirdi.

Telif hakkı Reuters Image caption Türkiye, YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor

Erdoğan'dan ABD'ye: Bunu nasıl izah edeceksiniz?

Türkiye, YPG'yi PKK'nın bir kolu ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor. ABD ise Rakka operasyonu öncesinde Mayıs ayında YPG'ye silah yardımı yapmaya başlamış ve bu karar Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü İstanbul'daki D-8 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rakka'da Öcalan posterinin açılmasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Hadi buyurun. Lafa geldiği zaman 'PKK terör örgütüdür' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 'terör örgütüdür' diyor. Peki, Fransa'da kendi devlet televizyonunda, binaya aynı şekilde terörist başının posterini astılar ve polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler?" dedi.

Erdoğan ayrıca, ikili görüşmelerde bu ülkelerin Türkiye'ye "terörle mücadelesinde destek" sözü verdiğini ancak artık bu söze inanmadıklarını da ifade etti.