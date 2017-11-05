TEOG yerine 'mahalli yerleştirme sistemi'

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaldırılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı yerine, öğrencilerin adreslerine en yakın okula yerleştirileceği 'sınavsız mahalli yerleştirme sistemine geçileceğini' açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında konuşan Yılmaz, liseye geçiş sürecinde 'nitelikli okulları hedefleyen' öğrenciler için ise bir de merkezi sınav yapılacağını söyledi.

Yeni sistemde, öğrencilerin yüzde 90'ı adreslerine yakın okullara yerleştirilecek. Kalan yüzde 10 için 'isteyen 8'inci sınıf öğrencilerinin' gireceği, merkezi bir sınav sistemi hazırlandı. Bu sınav, Mayıs ayında belirlenecek bazı 'nitelikli okulları' kapsayacak.

Sistem değişikliği, yaklaşık 1 milyon 200 öğrenciyi etkileyecek.

"Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir." Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

'İsteğe bağlı' merkezi sınav nasıl yapılacak?

Sınavla ilgili detaylar şöyle:

Sınav özel ve sayısal iki bölümden, tek oturumdan oluşacak

Sorular çoktan seçmeli olacak

Haziran ayının ilk hafta sonunda sınav yapılacak

Sınav sonuçları aynı ay içinde açıklanacak.

60 soruluk sınav, 90 dakika sürecek

Öğrenciler sınava girince 5 tercih yapabilecek

6,7 ve 8'inci sınıfların müfredatından sorular oluşturacak ancak konular 8'inci sınıf ağırlıklı olacak.

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Yeni sistemde, bütün liselerin 'fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına' çıkarılması hedeflenecek.

Adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeyler, farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek. Akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek." Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'eğitimde reform çağrısı' sonrası TEOG'un kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bazı eğitim uzmanları, öğrenciler üzerindeki sınav baskısını kaldırmak için yapıldığı söylenen değişikliği olumlu karşılarken, bazıları 'okullar arasındaki eşitsizliğin' sorunlar yaratacağını belirtmişti.