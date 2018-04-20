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1991 yılında Türkiye: Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar', sünnet gurusu Kemal Özkan

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1990'larda hazırladığı Schofield'ın Avrupası programının Türkiye ile ilgili programının ilk bölümü var. 1991 tarihli yayının bu bölümünde, Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmi ve dönemin sünnet gurusu Kemal Özkan'ın hikayeleri yer alıyor.