BBC Arşivlerinde Türkiye
1991 yılında Türkiye: Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar', sünnet gurusu Kemal Özkan
BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1990'larda hazırladığı Schofield'ın Avrupası programının Türkiye ile ilgili programının ilk bölümü var. 1991 tarihli yayının bu bölümünde, Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmi ve dönemin sünnet gurusu Kemal Özkan'ın hikayeleri yer alıyor.
- 20 Nisan 2018
1989'da Türkiye: Özal, İnönü ve Perinçek Türkiye'nin sorunlarını yorumluyor
BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta BBC'nin 1989 yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu yapan Türkiye'nin temel sorunlarını ele aldığı haberi var.
- 30 Mart 2018
1979 yılında Türkiye: Ekonomik kriz, şiddet olayları ve sıkıyönetim
BBC Arşivleri'nde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki ekonomik kriz ve çatışma ortamıyla ilgili hazırladığı televizyon haberi var. Haberde bilgiler, 1979 yılından sokak görüntüleri eşliğinde aktarılıyor.
- 6 Nisan 2018
Necmettin Erbakan ve MSP'lilerin 12 Eylül dönemindeki mahkeme görüntüleri
BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, eski başbakan Necmettin Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981 yılındaki yargılanma görüntüleri var.
- 27 Şubat 2018
1991'de Türkiye: İstanbul'da gecekondulaşma, Kürt olmak, Mor Çatı, Galata Köprüsü
BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1991'de yayımladığı "Schofield'ın Avrupası" programının Türkiye ile ilgili programının ikinci bölümü var.
- 27 Nisan 2018
28 Şubat'ta neler yaşandı?
- 28 Şubat 2018
1981: İstanbul Boğazı alarm veriyor
- 9 Mart 2018
Hippiler İstanbul'da
- 15 Aralık 2017
1965 yılından Trabzon görüntüleri
- 5 Ocak 2018
Yıl 1991: 1. Körfez Savaşı ve Türkiye
- 14 Nisan 2018
1977 yılından Türkiye görüntüleri
- 29 Aralık 2017
'Atatürk: Türklerin Babası'
- 10 Kasım 2017