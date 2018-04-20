BBC Arşivlerinde Türkiye

İzleyin 10:45

1991 yılında Türkiye: Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar', sünnet gurusu Kemal Özkan

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1990'larda hazırladığı Schofield'ın Avrupası programının Türkiye ile ilgili programının ilk bölümü var. 1991 tarihli yayının bu bölümünde, Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmi ve dönemin sünnet gurusu Kemal Özkan'ın hikayeleri yer alıyor.

  • 20 Nisan 2018
İzleyin 10:55

1989'da Türkiye: Özal, İnönü ve Perinçek Türkiye'nin sorunlarını yorumluyor

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta BBC'nin 1989 yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu yapan Türkiye'nin temel sorunlarını ele aldığı haberi var.

  • 30 Mart 2018
İzleyin 3:57

1979 yılında Türkiye: Ekonomik kriz, şiddet olayları ve sıkıyönetim

BBC Arşivleri'nde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki ekonomik kriz ve çatışma ortamıyla ilgili hazırladığı televizyon haberi var. Haberde bilgiler, 1979 yılından sokak görüntüleri eşliğinde aktarılıyor.

  • 6 Nisan 2018
İzleyin 2:04

Necmettin Erbakan ve MSP'lilerin 12 Eylül dönemindeki mahkeme görüntüleri

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, eski başbakan Necmettin Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981 yılındaki yargılanma görüntüleri var.

  • 27 Şubat 2018
İzleyin 11:54

1991'de Türkiye: İstanbul'da gecekondulaşma, Kürt olmak, Mor Çatı, Galata Köprüsü

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1991'de yayımladığı "Schofield'ın Avrupası" programının Türkiye ile ilgili programının ikinci bölümü var.

  • 27 Nisan 2018
İzleyin 5:52

1958 yılından Türkiye'de ilk kez yayımlanan İstanbul görüntüleri

  • 24 Kasım 2017
İzleyin 15:27

28 Şubat'ta neler yaşandı?

  • 28 Şubat 2018
İzleyin 7:20

1981: İstanbul Boğazı alarm veriyor

  • 9 Mart 2018
İzleyin 2:25

Hippiler İstanbul'da

  • 15 Aralık 2017
İzleyin 2:40

Yıl 1998: Türkiye'de zorla oynatılan ayılar artık özgür

  • 2 Şubat 2018
İzleyin 4:50

1965 yılından Trabzon görüntüleri

  • 5 Ocak 2018
İzleyin 25:10

Yıl 1969: Maria Callas ve Pier Pasolini Türkiye'de

  • 22 Aralık 2017
İzleyin 2:19

1983 yılında Türkiye: 12 Eylül darbesi sonrası ilk seçim

  • 4 Mayıs 2018
İzleyin 8:04

Yıl 1991: 1. Körfez Savaşı ve Türkiye

  • 14 Nisan 2018
İzleyin 7:48

BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: Birinci bölüm

  • 9 Şubat 2018
İzleyin 6:54

BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: İkinci bölüm

  • 16 Şubat 2018
İzleyin 9:17

1977 yılından Türkiye görüntüleri

  • 29 Aralık 2017
İzleyin 7:39

Yıl 1965: BBC yağlı güreşleri Kırkpınar'da araştırdı

  • 23 Mart 2018
İzleyin 7:31

1975 yılından ilk kez yayımlanan İstanbul görüntüleri

  • 2 Aralık 2017
İzleyin 7:06

1975 yılında İstanbul: İkinci bölüm

  • 8 Aralık 2017
İzleyin 21:53

1989'da Türkiye: Küçük Emrah, başörtüsü eylemleri, 1 Mayıs, Kim Bunlar, üniversiteler...

  • 20 Ocak 2018
İzleyin 6:02

BBC 1965'te araştırdı: Türkiye'de Kemalizm ve İslam

  • 16 Mart 2018
İzleyin 44:16

'Atatürk: Türklerin Babası'

  • 10 Kasım 2017
İzleyin 12:27

12 Eylül askeri yönetimi Atatürk'ü kültleştirdi mi?

  • 17 Kasım 2017

‘BBC Arşivlerinde Türkiye’ ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları