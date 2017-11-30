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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda iş adamı Reza Zarrab'ın ifade verdiği ABD'deki davayla ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın, biz doğru yaptık, ambargoyu delmedik' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP milletvekilleriyle basına kapalı yapılan ve üç saat süren toplantıda Reza Zarrab davasının başlamasının ardından bu konudaki ilk açıklamasını yaptı.

Toplantıdan alınan bilgilere göre Erdoğan konuşmasında, "İran ile ticari ve enerji ilişkimiz var. Ambargoyu biz ihlal etmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD'ye böyle bir taahhütte bulunmadık. Dünya ABD'den ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve enerji konularına ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son iddiaları için de "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini iddia etmişti.