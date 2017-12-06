Telif hakkı TIME

Amerikan TIME dergisi bu yıl cinsel taciz ve tecavüzlere karşı ayaklanan kadınları "Yılın Kişisi" seçti. Dergi, kendi hikayelerini anlatarak tacize uğrayan diğer kadınlara da cesaret veren bu harekete katılanlara "Sessizliği Bozanlar" adını verdi.

Hollywood, geçtiğimiz aylarda ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanmış, daha sonra sosyal medyada "#MeToo" (Ben de) etiketiyle bir sosyal kampanya yayılmıştı.

TIME dergisine göre bu kampanya, "buz dağının görünen kısmıydı."

'On yıllardır görülmemiş bir hızla yayıldı'

Amerikan NBC televizyonuna konuşan TIME'ın editörü Edward Felsenthal, "Bu, on yıllardır görülmemiş türden, çok hızlı büyüyen bir sosyal değişim hareketi" dedi.

Bu hareketin birkaç kadının öne çıkması, ardından da yüzlerde kadın ve erkeğin cesaretle harekete geçmesi sayesinde geliştiğini de sözlerine ekledi.

Dergi her sene Yılın Kişisi'ni, okurlarının kullandığı oyların ardından editörlerine seçtiriyor. Siyasi liderler gibi toplumsal hareketler de seçilebiliyor.

Telif hakkı TIME Image caption Oyuncu Rose McGowan Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

Lidersiz bir hareket

TIME Editörü, bu yılki kararını şöyle açıklıyor:

"Hareket herhangi bir lideri olmayan, tek bir inanç ya da görüş altında buluşmayan farklı geçmişlerden kadınları bir şemsiye altında topladı.

"Bu başkaldırı bir gecede patlak vermiş gibi durabilir ama aslında yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır patlamayı bekleyen bir bombaydı."

Dergi, kapağında farklı cinsel taciz türlerine maruz kaldığını söyleyen, farklı dünyaları ve hikayeleri olan kadınların bir arada olduğu bir fotoğrafa yer verdi.

Sadece ünlüler yok

Fotoğrafta sadece iki ünlü isim göze çarptı:

Weinstein'ın tacizine uğradığını iddia eden ilk kadınlardan ünlü oyuncu Ashley Judd ile eski bir DJ'e açtığı taciz davasını kazanan genç pop yıldızı Taylor Swift.

Meksika'da çilek toplayıcılığı yapan 42 yaşındaki Isabel Pascual (ismi değiştirildi), Kaliforniya eyaletindeki Sacramento'da lobicilik faaliyetleri yürüten 40 yaşındaki aktivist Adama Iwu ve Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick'ı tacizle suçlayan ve iddialarıyla istifaya zorlayan 26 yaşındaki Susan Fowler, kapakta yer alan diğer isimler.

Ancak TIME kadınların hareketini onurlandırmak için sadece kapağına almakla kalmadı, bir de interaktif internet sayfası hazırladı. Çoğu kadın birçok ismin fotoğrafları, hikayeleri ve mesajlarına burada yer verildi.

Telif hakkı TIME Image caption Genç şarkıcı Taylor Swift taciz iddiasıyla mahkemede savunma yaparken bile, sanığın avukatlarının kendi avukatlarına, hatta annesine zorbalık yaptığını, tacizde bulunduklarını söylüyor.

Bazı kadınlar ise isimlerini açıklamak ve yüzlerini göstermek istememelerinin nedenlerini de paylaştı.

TIME Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ı Yılın Kişisi seçilmiş; listesinde Hillary Clinton ikinci, bilgisayar korsanları üçüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dördüncü sırada yer almıştı.

Dergi, 2014'te Ebola salgınıyla mücadele edenleri, 2011'de de Arap Baharı'nda rolü olan protestocuları da bu ünvana layık görmüştü.