Hacettepe Üniversitesi'nde 'ByLock' operasyonu: 23 kişiye gözaltı kararı

Telif hakkı Hacettepe Üniversitesi Image caption Hacettepe Üniversitesi mezuniyet töreni

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) soruşturması kapsamında "ByLock kullanıcısı oldukları" gerekçesiyle 4'ü faal çalışan 23 personel ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre gözaltı işlemlerine bu sabah saatlerinde başlandı.

Anadolu Ajansı (AA) 7 zanlının yakalandığını bildirdi.

DHA ve İhlas (İHA) haber ajansları, hakkında gözaltı kararı alınanların "ByLock kullanıcısı" olduğunu belirtirken Anadolu Ajansı bazılarının bu programı kullandığını aktardı.

Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren kişilerin "tek delilin bu olması" halinde tahliye edileceği belirtildi.

Başsavcılıktan Çarşamba günü yapılan ilk açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"11 bin 480 kullanıcının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

"Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir."

Daha önce BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Ali Aktaş, "102 bin ByLock kullanıcısının yüzde 10'una, ByLock yönlendirmesi yapıldığını düşündüğünü" söylemişti.