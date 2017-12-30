Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK'yı eleştirenlere tepki: İçimizden katılanlar oldu, yazıklar olsun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kastamonu İlk Kongresi'nde yaptığı konuşmada yeni kanun hükmünde kararnameye (KHK) tepki gösterenleri eleştirirken, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, akşam saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada gelen tepkilere rağmen 'gerekli gördüğü durumlarda görüşlerini açıklamaya devam edeceğini' söyledi.

Yeni KHK ile beraber 'anayasal düzenen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle hükümlü olanlara tek tip kıyafet getiriliyor ve '15 Temmuz darbe girişiminde eylemlerin bastırılması için hareket edenler' cezai sorumluluktan muaf tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde, AKP'ye yakın isimlerden KHK'ya gelen eleştiriler için "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun" dedi.

KHK'yı eleştiren AKP'ye yakın isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM başkanı Bülent Arınç var.

Eski Cumhurbaşkanı Gül yeni KHK için hafta içinde "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı vericidir, ileride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini umuyorum" yorumunu yaptı.

AKP kurucularından eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da Twitter'da Abdullah Gül'e destek çıkıp mesajlarını paylaştı ve Hürriyet yazarı Taha Akyol'un KHK'yı eleştiren yazısı için de "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" dedi.

Yeni KHK'ya tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Tek tip uygulaması aşağılayıcı bir düzenleme" demişti.

'Biz dava arkadaşı değil miyiz?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Kastamonu'daki konuşmasında KHK'ya yönelik eleştirilere şu sözlerle tepki göstermişti:

"Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğrumayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek yasalaşmıştı. Yani tüm vekillerin haberi var."

"Aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz'da cesaretle darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlar için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil."

"Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz?"

"Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı da nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun."

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Eski Cumhurbaşkanı Gül, KHK ile görüşlerini açıkladıktan sonra aldığı tepkiler üzerine Cumartesi akşamı 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum.

"Partimizin kuruluş ilkelerinden bir olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan biri olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."