Zeytin Dalı Harekâtı

Afrin'de yaralanan askerler anlatıyor: 'Yine olsa yine gideriz'

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'de yaralanan ve tedavileri devam eden askerler, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı. Piyade Uzman Çavuş Tayfun Bolat, "Çok şükür ne ölümden korkuyoruz ne de tehlikeden", Üsteğmen İsmail Tokmak ise "İnşallah tamamen iyileşip görevimin başına döneceğim" diyor. Fundanur Öztürk'ün haberi.

  • 9 Şubat 2018

'Afrin'de sivil ölüm' açıklamaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

BM ve UNICEF, Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Genelkurmay yetkilileri ise sivil kayıplara yönelik haberlerin doğru olmadığını belirterek, bu iddiaları 'Kürt grupların propagandası' olarak nitelendiriyor.

  • 29 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı: Türkiye'yi Afrin'de ne bekliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını açıkladı. 5 soruda, Afrin ve Suriye'deki son durumu inceledik.

  • 20 Ocak 2018

Analiz: Afrin terörizmle mücadelede stratejik önemde

Türkiye'nin ilk hedefi Fırat Nehri batısındaki PKK varlığını asgari düzeye çekmek ve Afrin de bu strateji için kritik eşiklerden biri. SETA'dan Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, Afrin operasyonunu BBC Türkçe için yorumladı.

  • 21 Ocak 2018

Analiz: Zeytin Dalı'nın vadetmediği barış

Türkiye zeytinlikleriyle ünlü Afrin'e başlattığı operasyon için barışı yücelten bir tema olarak "Zeytin Dalı" ismini seçti. Bu ismin savaş tarihine bir "ironi" olarak geçeceğini söyleyen Gazeteci Fehim Taştekin, Türkiye'den müdahalenin önünü açan gelişmeleri ve operasyonun olası sonuçlarının getireceği riskleri, BBC Türkçe'ye yazdı.

  • 21 Ocak 2018

Medya, çatışmaları ve kayıpları nasıl aktarmalı?

  • 1 Şubat 2018

Af Örgütü: Afrin harekâtı, Türkiye'de gazetecilik üzerindeki baskıyı artıracak

  • 31 Ocak 2018

Afrin kantonundan Suriye hükümetine çağrı: Sınırlarınızı koruyun

  • 25 Ocak 2018

Alman polisi Zeytin Dalı Harekâtı protestosunu dağıttı

  • 27 Ocak 2018

2011'den 2018'e ÖSO'nun dönüşümü

  • 30 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekâtı için Suriye’deki aktörler ne diyor?

  • 22 Ocak 2018

Suriye yönetimi, PYD'ye ve Türkiye'nin Afrin harekâtına nasıl bakıyor?

  • 23 Ocak 2018

Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın

  • 6 Şubat 2018

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Afrin operasyonu nafile

  • 6 Şubat 2018

Suriye hükümeti: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgaldir

  • 1 Şubat 2018

AFP: Afrin'deki 3 bin yıllık tapınak bombardımanda ağır hasar gördü

  • 1 Şubat 2018

Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

  • 31 Ocak 2018

ABD ordusu: Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz

  • 29 Ocak 2018

5 soruda Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı

  • 29 Ocak 2018

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Türkiye'nin işgaline karşı hava savunma sistemlerimiz hazır

  • 25 Ocak 2018

ABD'den Kilis'e atılan roketler yorumu: Türkiye'ye yönelik tüm PKK saldırılarını kınıyoruz

  • 1 Şubat 2018