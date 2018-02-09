Zeytin Dalı Harekâtı
Başlıca haberler
Afrin'de yaralanan askerler anlatıyor: 'Yine olsa yine gideriz'
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'de yaralanan ve tedavileri devam eden askerler, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı. Piyade Uzman Çavuş Tayfun Bolat, "Çok şükür ne ölümden korkuyoruz ne de tehlikeden", Üsteğmen İsmail Tokmak ise "İnşallah tamamen iyileşip görevimin başına döneceğim" diyor. Fundanur Öztürk'ün haberi.
- 9 Şubat 2018
'Afrin'de sivil ölüm' açıklamaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor
BM ve UNICEF, Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Genelkurmay yetkilileri ise sivil kayıplara yönelik haberlerin doğru olmadığını belirterek, bu iddiaları 'Kürt grupların propagandası' olarak nitelendiriyor.
- 29 Ocak 2018
Zeytin Dalı Harekatı: Türkiye'yi Afrin'de ne bekliyor?
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını açıkladı. 5 soruda, Afrin ve Suriye'deki son durumu inceledik.
- 20 Ocak 2018
Analiz: Afrin terörizmle mücadelede stratejik önemde
Türkiye'nin ilk hedefi Fırat Nehri batısındaki PKK varlığını asgari düzeye çekmek ve Afrin de bu strateji için kritik eşiklerden biri. SETA'dan Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, Afrin operasyonunu BBC Türkçe için yorumladı.
- 21 Ocak 2018
Analiz: Zeytin Dalı'nın vadetmediği barış
Türkiye zeytinlikleriyle ünlü Afrin'e başlattığı operasyon için barışı yücelten bir tema olarak "Zeytin Dalı" ismini seçti. Bu ismin savaş tarihine bir "ironi" olarak geçeceğini söyleyen Gazeteci Fehim Taştekin, Türkiye'den müdahalenin önünü açan gelişmeleri ve operasyonun olası sonuçlarının getireceği riskleri, BBC Türkçe'ye yazdı.
- 21 Ocak 2018
2011'den 2018'e ÖSO'nun dönüşümü
- 30 Ocak 2018
Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın
- 6 Şubat 2018
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Afrin operasyonu nafile
- 6 Şubat 2018
ABD ordusu: Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz
- 29 Ocak 2018