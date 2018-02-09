Afrin'de yaralanan askerler anlatıyor: 'Yine olsa yine gideriz'

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'de yaralanan ve tedavileri devam eden askerler, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı. Piyade Uzman Çavuş Tayfun Bolat, "Çok şükür ne ölümden korkuyoruz ne de tehlikeden", Üsteğmen İsmail Tokmak ise "İnşallah tamamen iyileşip görevimin başına döneceğim" diyor. Fundanur Öztürk'ün haberi.