24 Haziran 2018 seçimleri

Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni seçim düzenlemelerini ne kadar biliyorsunuz?

Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Peki seçimle ilgili yapılan düzenlemeler ve yeni sistem hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Testimizi yapın, bilginizi ölçün.