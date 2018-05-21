24 Haziran 2018 seçimleri

AKP'de beş bakan liste dışı

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

  • 21 Mayıs 2018

CHP'de 'sancılı liste'

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için belirlediği milletvekili adayları kesinleşti. Listede pek çok yeni isim yer alırken, mevcut milletvekillerinin birçoğunun yeni dönemde parlamentoda olmayacağı dikkat çekiyor.

  • 21 Mayıs 2018

HDP'nin aday listesinde kimler var?

Halkların Demokratik Partisi HDP de Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesini sundu. Listede geçen dönemden Pervin Buldan, Sezai Temelli Ayhan Bilgen, Meral Daniş Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu gibi isimlere, bu kez hak savunuculuğuyla öne çıkan Ahmet Şık, Veli Saçılık, Barış Atay gibi isimler eklendi.

  • 21 Mayıs 2018

MHP'den sürpriz isimsiz liste

MHP, 24 Haziran seçimleri için milletvekili listesini açıklayan ilk parti oldu. MHP'nin listesinde 70 kadın aday yer alırken, mevcut 35 milletvekilinin 13'ü liste dışı kaldı.

  • 22 Mayıs 2018

İYİ Parti'den MHP ve merkez sağ isimler listesi

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimlerinde ilk kez seçimlere girecek olan İYİ Parti'nin listelerinde gazeteci, akademisyen, diplomatlarla birlikte geçmişte MHP ile ANAP, DYP ve DSP'de siyaset yapan isimler yer aldı.

  • 22 Mayıs 2018

Saadet Partisi'nden küskünler listesi

  • 22 Mayıs 2018

Erdoğan'ın seçim manifestosunda neler var?

  • 7 Mayıs 2018

CHP adayı Muharrem İnce: Kürt meselesini samimiyetle, parlamentoda çözeceğiz

  • 6 Mayıs 2018

Demirtaş: Seçimlerin tek sol adayıyım, ezilenlerin haklarını savunacağız

  • 7 Mayıs 2018
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İYİ Parti Bağcılar standında saldırıya rağmen çalışmalar sürüyor

  • 8 Mayıs 2018

Akşener'den Erdoğan'a 'münafık' tepkisi: Şirk koşuyorsun, sen kimsin be

  • 6 Mayıs 2018

HDP'nin seçim stratejisi ne olacak?

  • 20 Nisan 2018

Diyarbakır'da erken seçim tartışmaları

  • 28 Nisan 2018

Muhalefet partileri hangi seçenekleri tartışıyor?

  • 23 Nisan 2018

Abdullah Gül'den açıklama: Adaylığım söz konusu değil

  • 28 Nisan 2018

Ankara'da seçmen olası adayları nasıl değerlendiriyor?

  • 25 Nisan 2018

Erdoğan'ın 'baskın' seçim kararının arkasındaki nedenler

  • 19 Nisan 2018

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

  • 18 Nisan 2018

Bahçeli: Gül’ün adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrede

  • 25 Nisan 2018

Erdoğan: Güneş Motel olayından daha öte bir durum söz konusu

  • 24 Nisan 2018

4 muhalefet partisi seçim ittifakında anlaştı

  • 2 Mayıs 2018

Seçim takviminin netleşmesinin ardından, siyasi kulislerde neler konuşuluyor?

  • 27 Nisan 2018

Kılıçdaroğlu: İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarımız isterse dönecek

  • 29 Nisan 2018

Bekir Bozdağ: Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir

  • 22 Nisan 2018

CHP'den 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

  • 22 Nisan 2018

Devlet Bahçeli'nin Türkiye’de son 16 yılda siyasete yön veren kararları

  • 17 Nisan 2018

Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni seçim düzenlemelerini ne kadar biliyorsunuz?

Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Peki seçimle ilgili yapılan düzenlemeler ve yeni sistem hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Testimizi yapın, bilginizi ölçün.

Erken Seçim 2018: 5 adımda bundan sonraki sürecin işleyişi

Cumhurbaşkanlığı yarışı 6 aday arasında

Seçmenler tarafından aday gösterilmek için başvuranlar arasından şu ana kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gerekli imzaya ulaştığı belirtiliyor.

Sandık tutanaklarında bazı önemli bilgilerin çıkarıldığı iddiaları ne kadar doğru?

WhatsApp ve sosyal medya üzerinden yayılan bir gönderide, seçim sonuç tutanaklarda "yasaya aykırı" bazı değişiklikler yapıldığı yönünde dört maddelik iddialar yer alıyor. Ancak, YSK'nın açıkladığı son genelgeye göre, bu iddialar gerçeklik taşımıyor.

Muharrem İnce: Sosyal medya fenomenliğinden CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süredir merakla beklenen cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu. Peki ilk olarak 2009'da TBMM'deki bütçe konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken İnce'nin siyaset yolculuğunun kilometre taşları neler?

Seçim 2018: Millet İttifakı nasıl işleyecek?