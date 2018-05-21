24 Haziran 2018 seçimleri
Başlıca haberler
AKP'de beş bakan liste dışı
24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
- 21 Mayıs 2018
CHP'de 'sancılı liste'
CHP'nin 24 Haziran seçimleri için belirlediği milletvekili adayları kesinleşti. Listede pek çok yeni isim yer alırken, mevcut milletvekillerinin birçoğunun yeni dönemde parlamentoda olmayacağı dikkat çekiyor.
- 21 Mayıs 2018
HDP'nin aday listesinde kimler var?
Halkların Demokratik Partisi HDP de Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesini sundu. Listede geçen dönemden Pervin Buldan, Sezai Temelli Ayhan Bilgen, Meral Daniş Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu gibi isimlere, bu kez hak savunuculuğuyla öne çıkan Ahmet Şık, Veli Saçılık, Barış Atay gibi isimler eklendi.
- 21 Mayıs 2018
MHP'den sürpriz isimsiz liste
MHP, 24 Haziran seçimleri için milletvekili listesini açıklayan ilk parti oldu. MHP'nin listesinde 70 kadın aday yer alırken, mevcut 35 milletvekilinin 13'ü liste dışı kaldı.
- 22 Mayıs 2018
İYİ Parti'den MHP ve merkez sağ isimler listesi
24 Haziran'daki milletvekilliği seçimlerinde ilk kez seçimlere girecek olan İYİ Parti'nin listelerinde gazeteci, akademisyen, diplomatlarla birlikte geçmişte MHP ile ANAP, DYP ve DSP'de siyaset yapan isimler yer aldı.
- 22 Mayıs 2018
Saadet Partisi'nden küskünler listesi
- 22 Mayıs 2018
Erdoğan'ın seçim manifestosunda neler var?
- 7 Mayıs 2018
HDP'nin seçim stratejisi ne olacak?
- 20 Nisan 2018
Diyarbakır'da erken seçim tartışmaları
- 28 Nisan 2018
Muhalefet partileri hangi seçenekleri tartışıyor?
- 23 Nisan 2018
Abdullah Gül'den açıklama: Adaylığım söz konusu değil
- 28 Nisan 2018
Ankara'da seçmen olası adayları nasıl değerlendiriyor?
- 25 Nisan 2018
Erdoğan'ın 'baskın' seçim kararının arkasındaki nedenler
- 19 Nisan 2018
Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni seçim düzenlemelerini ne kadar biliyorsunuz?
Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Peki seçimle ilgili yapılan düzenlemeler ve yeni sistem hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Testimizi yapın, bilginizi ölçün.
Cumhurbaşkanlığı yarışı 6 aday arasında
Seçmenler tarafından aday gösterilmek için başvuranlar arasından şu ana kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gerekli imzaya ulaştığı belirtiliyor.
Sandık tutanaklarında bazı önemli bilgilerin çıkarıldığı iddiaları ne kadar doğru?
WhatsApp ve sosyal medya üzerinden yayılan bir gönderide, seçim sonuç tutanaklarda "yasaya aykırı" bazı değişiklikler yapıldığı yönünde dört maddelik iddialar yer alıyor. Ancak, YSK'nın açıkladığı son genelgeye göre, bu iddialar gerçeklik taşımıyor.
Muharrem İnce: Sosyal medya fenomenliğinden CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süredir merakla beklenen cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu. Peki ilk olarak 2009'da TBMM'deki bütçe konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken İnce'nin siyaset yolculuğunun kilometre taşları neler?