Erken seçim teklifi Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda AKP ve MHP'nin ortak erken seçim önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasını öngören önerge, bugün 14:00'te TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Şırnak milletvekili Osman Baydemir ve Hakkari milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto eden HDP'li üyeler, önergenin oylamasına da katılmadı.

CHP, önerinin İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açtı. Ancak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, önergeyi işleme aldı.

Erken seçime gidebilmek için kararın Meclis tarafindan onaylanması şart.

TBMM'de toplam 539 milletvekili var ve tezkereye 276 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor.

AKP, Meclis başkanı dışında 317 milletvekiline sahip. AKP ile MHP'nin toplam sandalye sayısı ise 352. Dolayısıyla iki partinin 'evet' demesi erken seçim önünde engel bırakmıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter üzerinden komisyonun toplandığını şu şekilde duyurdu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir ise Twitter'dan şu mesajı paylaştı: