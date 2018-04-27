Mor Çatı'nın hikayesi

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Mor Çatı'nın hikayesi

Mor Çatı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye'de kadın hareketinin ortaya çıkardığı en önemli ve en eski örgütlenmelerinden.

1987 yılında Çankırı'da bir hakim, "Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek gerekir" diyerek bir kadının boşanma talebini reddetmişti.

Bu karar ardından Türkiye'de feministler önemli eylem ve etkinliklere girişmiş, yükselen kadın hareketinin bir sonucu olarak 1990'da Mor Çatı Kadın Sığınma Evi kurulmuştu.

BBC'nin 1991'de yayımladığı Schofield'ın Avrupası programının Türkiye ile ilgili programında Mor Çatı'nın öyküsüne de yer veriliyor.