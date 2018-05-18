Seçim takvimi açıklandı

  • 18 Mayıs 2018
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin takvimini tamamlayarak, Resmi Gazete'ye gönderdi.

Takvime göre, cumhurbaşkanı adayları listesi ve pusuladaki yerleri kesinleşirken, milletvekili aday listesini sunma süresi ise Pazartesi doluyor.

SEÇİM TAKVİMİ:
30 Nisan Seçimin başlangıç tarihi
1 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih
2 Mayıs Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adayları için son başvuru günü
3 Mayıs Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarından başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek
4 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak
5 Mayıs Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular saat 17.00'de sona erecek
6 Mayıs Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün
7 Mayıs Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü
9 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü
10 Mayıs Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı
11 Mayıs Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü
12 Mayıs Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak
13 Mayıs Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminin başlangıcı
14 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin YSK'da kurayla belirlenmesi
18 Mayıs İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü
20 Mayıs İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi
21 Mayıs Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü
22 Mayıs Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi
26 Mayıs Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak
27 Mayıs Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve itirazlar karara bağlanacak
30 Mayıs YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek
7 Haziran Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak
14 Haziran Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak
17 Haziran Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak
19 Haziran Yurt dışı oy verme işlemi sona eriyor
23 Haziran Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek
24 Haziran Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek

İkinci oylamaya ilişkin seçim takvimi

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü ikinci oylama yapılacak.

İkinci oylama propaganda dönemi 25 Haziran'da başlayacak.

Yurt dışında oy verme işlemi 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'da sona erecek.

Seçim propaganda dönemi 7 Temmuz saat 18.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 9 Temmuz'da, kesin sonuçları ise 12 Temmuz'da ilan edilecek.

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