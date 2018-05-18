Seçim takvimi açıklandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin takvimini tamamlayarak, Resmi Gazete'ye gönderdi.
Takvime göre, cumhurbaşkanı adayları listesi ve pusuladaki yerleri kesinleşirken, milletvekili aday listesini sunma süresi ise Pazartesi doluyor.
|SEÇİM TAKVİMİ:
|30 Nisan
|Seçimin başlangıç tarihi
|1 Mayıs
|Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih
|2 Mayıs
|Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adayları için son başvuru günü
|3 Mayıs
|Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarından başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek
|4 Mayıs
|Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak
|5 Mayıs
|Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular saat 17.00'de sona erecek
|6 Mayıs
|Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün
|7 Mayıs
|Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü
|9 Mayıs
|Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü
|10 Mayıs
|Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı
|11 Mayıs
|Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü
|12 Mayıs
|Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak
|13 Mayıs
|Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminin başlangıcı
|14 Mayıs
|Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin YSK'da kurayla belirlenmesi
|18 Mayıs
|İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü
|20 Mayıs
|İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi
|21 Mayıs
|Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü
|22 Mayıs
|Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi
|26 Mayıs
|Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak
|27 Mayıs
|Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve itirazlar karara bağlanacak
|30 Mayıs
|YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek
|7 Haziran
|Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak
|14 Haziran
|Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak
|17 Haziran
|Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak
|19 Haziran
|Yurt dışı oy verme işlemi sona eriyor
|23 Haziran
|Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek
|24 Haziran
|Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek
İkinci oylamaya ilişkin seçim takvimi
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü ikinci oylama yapılacak.
İkinci oylama propaganda dönemi 25 Haziran'da başlayacak.
Yurt dışında oy verme işlemi 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'da sona erecek.
Seçim propaganda dönemi 7 Temmuz saat 18.00'de sona erecek.
Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 9 Temmuz'da, kesin sonuçları ise 12 Temmuz'da ilan edilecek.