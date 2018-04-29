Erdoğan: Abdullah Gül değerlendirmesini yaptı, seçim meydanı herkese açık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını duyurduğu açıklamaya değindi. Erdoğan, "Bu konu ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Gül kendi değerlendirmesini yaptı. Seçim meydanı herkese açıktır" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gül'ün ismini vermesiyle tartışmaya açılan iddialara "geniş bir mütabakat ortaya çıkmadığını" söyleyerek noktayı koymuştu.

Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.

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İYİ Parti'ye geçen CHP'lilere mesaj: İradenizini sattınız

AKP Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini ise "iradelerini ucuza satmakla" suçladı.

AKP ve MHP'nin "erken seçim" kararının ardından CHP 15 milletvekilini İYİ Parti'ye "ödünç" vererek iktidar kanadına karşı ilk "ters köşe" çıkışını yapmıştı. İYİ Parti, CHP'nin bu beklenmedik hamlesinin hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçim vizesi almayı başardı.

"Size Bay Kemal (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) talimat verdi diye bunu yerine getirirseniz, bu şahsiyetsizliktir" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, gündemi uzun süre işgal eden iddialar sonrası aday olmayacağını açıklayan Gül'e bir mesaj olarak da yorumlandı.

Erdoğan, vekillerini "ihraç" etmekle suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "diktatör" olarak nitelemiş, Kılıçdaroğlu "15 milletvekiline 'gidin kumpası bozun' dedik. Recep Bey, sen demokrasiyi bilmezsin" sözleriyle yanıt vermişti.

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

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Pazar günü Gençlik Kolları Kongresi öncesi konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığına aday olması çağrısında bulundu.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Ay'dan mı getirelim, Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Kemal bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak 'Ben de varım.' demektir, 'Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim.' demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü seçim mitinglerine İzmir'den başlamıştı. Erdoğan, önümüzdeki günlerde de Özbekistan ve Güney Kore'de temaslarda bulunacak.