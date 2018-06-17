Çocuk işçi oğlunu kaybeden baba Eroğlu: Davalarda cezasızlık devam ettikçe iş cinayetleri artar

Haber: Özge Özdemir

Erdinç Eroğlu, oğlu Eren'i 17 yaşındayken kaybetti.

31 Ekim 2013'te Eren Eroğlu, tabela montajı için Esenyurt Doğa Hospital'a gitmişti. Hastanenin yaklaşık 3 metre üzerinden 154 bin voltluk yüksek gerilim hattı geçiyordu.

Eroğlu ve ustası tabelayı monte etmeye başladıklarında fark ettikleri tehlikeyi çalıştıkları firmaya bildirdiler.

Firma işi bırakmalarını ve vinç yollayacaklarını söyledi. Katlanabilir merdiveni topladıkları sırada, temas edilmemesine rağmen yüksek gerilim hattından 6 metreye kadar elektrik akımı atladığından merdivenin ucundaki Eroğlu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Erdinç Eroğlu, oğlu Eren'i kaybettikten sonra bir hukuk mücadelesi vermeye başladı.

5 yıldır bu mücadeleyi veren Eroğlu, oğlunun ölümünden asıl sorumlu olan kişilerin yargılanmadığını düşünüyor. Erdinç Eroğlu ile Taksim'deki 1 Umut Derneği'nde buluştuk.

1 Umut Derneği, Adalet Arayan İşçi Aileleri'ne de ev sahipliği yapıyor.

Adalet Arayan İşçi Aileleri, yakınlarını 'iş cinayetlerinde' kaybeden ailelerin kurduğu bir platform. 2008'de meydana gelen, 20'si işçi 21 kişinin hayatını kaybettiği Davutpaşa patlamasında yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu Adalet Arayan İşçi Aileleri, bugün yakınlarını iş cinayetlerinde kaybetmiş çok sayıda aileyi barındırıyor.

Eroğlu ile oğlu Eren hakkında süregiden davayı ve Adalet Arayan İşçi Aileleri'ni konuştuk.