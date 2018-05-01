HDP Eş Başkanı Temelli: Selahattin Demirtaş'ın adaylığında büyük bir oydaşma var

Haber: Hatice Kamer

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, 4 Mayıs'ta partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklarını söyledi ve "Selahattin Demirtaş üzerinde büyük bir oydaşma var" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi öncesinde BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Temelli "4 Mayıs günü adayımızı açıklayacağız. Selahattin Demirtaş üzerinde büyük bir oydaşma var. Şu anda görüşmeler hala devam ediyor. Biz olabildiğince tüm kesimlere ulaşıp herkesin görüşünü almak, o görüşleri ortaklaştırmak istiyoruz. Bu güne kadar çıkan oydaşma öyle tahmin ediyoruz ki devam edecek." diye konuştu.

'HDP'siz çözüm olmaz'

"Türkiye'de temsiliyet krizinin olduğunu ve bu krizin aşılması gerektiğini" söyleyen Temelli, "HDP'siz bir çözümün mümkün olmayacağını ve bu hesaba kapılanların büyük bir hata yapacaklarını" vurguladı.

Sezai Temelli "HDP'nin bir baraj sorunu olmayacaktır. 7 Haziran ve 1 Kasım'da olduğu gibi barajları çok güçlü bir şekilde yıkacaktır. Ama HDP'siz hesap yapanlar için çok ciddi bir demokrasi sorunu, demokrasi barajı sorunu vardır diyebilirim." ifadelerini kullandı.