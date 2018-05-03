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İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

24 Haziran'da düzenlenecek olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerini değerlendiren Akşener, gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ikinci turda tek ses olması gerektiğini ifade etti:

"Henüz ortada bir şey yokken, [Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan'a karşı adaylığını açıklayan ilk kişi bendim. Sürecin başından bu yana aynı şeyi söylüyorum. Herkes kendi adayına oy vermeli. İkinci turdaysa, demokrasi için, ülkemiz için muhalefet tartışmaları bir kenara bırakıp muhalefetin adayı kimse onu desteklemeli."

Guardian gazetesi ise "Seçim anketleri Erdoğan'ın ilk turda rahat bir seçim galibiyeti alabileceğini söylüyor. Ancak anketlerde seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener olması halinde başa baş bir yarış yaşanabileceğini de gösteriyor" ifadelerine yer veriyor.

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'Demokrasiyi yeniden tesis etmeliyiz'

Akşener, Guardian'a verdiği demeçlerde 24 Haziran seçimlerini "Ülke tarihinin en önemli seçimi" olarak niteliyor ve "Tek kişinin idaresindeki bir yönetim, Türkiye'ye orta ve uzun vadede çok şey kaybettirir.Türkiye'de demokrasi düzgün işlemiyor, bizim bunu yeniden tesis etmemiz gerek. Hukukun üstünlüğünü ve yargıyı yeniden tesis etmemiz gerek" diyor.

Haberde Akşener'in laiklik ilkesi ile ilgili düşüncelerine de yer veriliyor:

"Ben ibadet eden bir Müslümanım. Hacca da gittim ancak bizi yöneten aklın yasalara dayanması gerekir. Devletin laik olması, yasaların insanlar için ve zaman içerisinde insanların farklılaşan ihtiyaçlarına göre değiştirilmesini sağlar."

Guardian gazetesi, Akşener'in Kürt seçmenleri ikna etmekte zorlanacağını da yazıyor ve "Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Türkiye'nin en kötü insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönemde Akşener İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu" hatırlatması yapılıyor.Guardian, Akşener'in şu ana kadar Kürt sorununun nasıl çözümlenebileceğine dair somut bir öneride bulunmadığını da vurguluyor.

Haber, Akşener'İn siyasette kadının yerine dair söyledikleriyle sonlanıyor:

"Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde."