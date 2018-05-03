Türkiye'de gıda enflasyonu neden yüksek?

Haber: Özge Özdemir

Türkiye’de gıda fiyatları çok uzun zamandır yüksek seyrediyor.

Bu durum hem enflasyon verilerine hem de market fiyatlarına yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon yüzde 1,87 oldu. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10,85'e ulaştı.

Aylık bazda gıda enflasyonu ise yüzde 0,21.

Biz de Türkiye’de gıda enflasyonunun neden bu kadar yüksek seyrettiğini uzmanlarına sorduk.

Çiftçi Sencer Solakoğlu, 2009 yılından beri bu işle uğraşıyor.

İsviçre’de büyüyen, ABD’de eğitim alan Solakoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra çiftçilik yapmaya karar vermiş ve bu konuda kendini geliştirmiş.

Yaklaşık 2.400 ineği olan Solakoğlu, çiftliğinde süt üretimi yapıyor.

6 bin dönümlük bir arazide ise büyük çoğunluğu yem üretimine yönelik olmak üzere tarım yapıyor.

Avrupa standartlarında modern tarım yapılan çiftlik, Türkiye’nin en verimlilerinden biri.

Tarım ve hayvancılık üzerine sürekli olarak akademik çalışmalar yaptığını söyleyen Solakoğlu’na Türkiye’deki çiftçilerin en büyük sorunlarını sorduk.

İrfan Donat ise Bloomberg HT ekonomi kanalının tarım editörü.

Uzun zamandır tarım ile ilgili gazetecilik çalışmaları yapan Donat, sosyal medyadan da sürekli çiftçiler ile iletişim halinde.

Gıda enflasyonunun neden bu kadar yüksek seyrettiğini açıklayan Donat, Çiftlikbank’a yapılan yatırımın nasıl açıklanabileceğini de yorumladı.