1981 yılında Türkiye: Askeri darbe sonrası siyasal ve sosyal yaşam

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta 1981 yılında, 12 Eylül askeri darbesinden kısa süre hazırlanan ve Türkiye'deki siyasi ortamı ele alan TV haberi var.

Dönemin BBC muhabirlerinden David Lomax tarafından Newsnight için hazırlanan haberde, askeri darbe sonrası Türkiye'deki siyasal ve sosyal yaşam ele alınıyor.

Haberde röportajlarına yer verilen isimler arasında dönemin devlet başkanı Kenan Evren ve dönemin yasaklı siyasi liderlerinden Bülent Ecevit de bulunuyor.

Yine yasaklı siyasetçilerden Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın da özel görüntülerine yer veriliyor.

İşkence suçlamalarının da ele alındığı haberde işkenceye tanıklık eden iki kişinin anlatımları da bulunuyor.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

'BBC Arşivlerinde Türkiye' ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

Yayınladığımız diğer arşiv programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 'BBC Arşivlerinde Türkiye'yi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.