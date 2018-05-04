1983 yılında Türkiye

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta 1983 yılında, 12 Eylül askeri darbesinden sonra yapılan ilk genel seçimlerle ilgili bir TV haberi var.

Haberde seçimlerin yapılacak olmasıyla birlikte ordunun siyaset üzerinden hemen ortadan kalkmayacağına vurgu yapılıyor.

Seçimlerde Turgut Özal liderliğindeki Anavatn Partisi yüzde 45.1 oyla birinci gelmişti. Necdet Calp'ın genel başkanı olduğu Halkçı Parti yüzde 30.5 oyla ikinci, Turgut Sunalp liderliğindeki, askeri darbenin savuncusu Milliyetçi Demokrasi Partisi ise yüzde 24.3 oyla üçüncülüğe gelmişti.

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