Muharrem İnce Yalova’da: İşsizlik arttı, halk geçim sıkıntısı çekiyor

Haber - video: Fundanur Öztürk, Osman Kaytazoğlu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketi Yalova'da ilk mitingini gerçekleştirdi.

Mitinge katılan seçmenler, devletin yönetiminde 'değişim' istediklerini ve yeni Cumhurbaşkanı'ndan beklentilerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Gündem işsizlik, adelet ve değişim isteği

İnce destekçileri mitinde çevre illerden de katılım gösterdi. Gündemlerinde ise işsizlik, geçim sıkıntısı, adalet talebi ve değişim isteği vardı.

Yalova'da yaşayan ve 2 bin liralık emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Muhsin, "Türkiye şu an üretmiyor, her şey ithal. Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkum. Benim yarınım yok, geleceğimizi çaldılar. Bizi bankalara, kredilere esir ettiler. Aldığım emekli maaş üç gün sonra elimde kalmıyor, aç geziyoruz" diyor.

"Yoksulları sömürdüler, zenginleri daha da büyüttüler. Evimde iki tane işsiz var, çocuklarım. Bir kızımı okutmaya gücüm yetti, o iş buldu. Ama bu sistem gençleri erimeye mahkum bırakıyor."

Arkadaşı emekli İskender Karakaya ise, "Senin yine iyi, ben bin lira emekli maaşı alıyorum" diyerek söze başlıyor:

"Bugün Türkiye'nin başındaki kişi, 'OHAL'de kimse grev yapamıyor' diyor. Neden işçinin demokratik hakkını elinden alıp, ekmeğiyle oynuyorsunuz? Bir yerlerde para çuvalla var, bir yerlerde zırnık yok."

Muhsin ve İskender, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de öfkeli olduklarını belirtiyor, ülkenin maddi manevi tüm birikimlerinin satıldığını söylüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nde 60 km yürüdüğünü söyleyen Muhsin, "Kılıçdaroğlu'nun oğlu askere gitti ama Erdoğan'ın iki oğlu da askerlik yapmadı. Hep fakir vatandaş mı bedel ödeyecek, onun oğlu mu ölecek? Zengin'in oğlu ölmüyor, anca bu ülkenin rantını götürüyorlar" diyor.

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"Halk kutuplaştı, gazeteciler hapiste"

Toplumda kutuplaşma olduğundan bahseden İskender ise, kendinden örnekle anlatıyor:

"Öz amca oğullarımla düşman gibiyim. Bir zamanlar Kürt açılımı adı altında bir şey yaptılar, bunun samimi olmadığını söylemiştim, onaylamamıştım. İşte o zamandan beri kavgalıyız" diyor.

İnce'nin seçimi kazanacağına dair inançları var ancak hükümetin seçimle değişeceğine inanmıyorlar. Muhsin, "Ülkeyi teslim etmeyecekler. Çünkü o kadar suç işlediler, boğazlarına kadar suça battılar ki, teslim olmayacaklar. Belki kan dökecekler" diyor.

Masada o ana dek sessizce arkadaşlarını dinleyen Dursun da söylenenlere katılıyor ve "O durumda ne yapabiliriz ki? Elimizde silahlarla sokağa mı ineceğiz? Olmaz öyle şey?" diyor ve devam ediyor:

"148 gazeteci hapishanede. Neden? Bir gazeteci devletin yanlışını yazmak zorundadır. Bu halk devletin yanlışlarını başka nereden öğrenecek?" Diye soruyor.

Muhsin de hak veriyor ve hapishanelerdeki tutuklu öğrenci sayılarının da giderek arttığını hatırlatıyor.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda da şikayetlerini olduğunu dile getiren İskender, böbrek hastalığından ötürü 3 ayda bir ultrason çektirmesi gerektiğini ancak uzun randevu sürelerinin buna imkan vermediğini anlatıyor:

"Kartal Araştırma Hastanesinde ameliyat oldum, iki senedir daha bir kere kontrol olabildim. Ultrason olmak için bana bir buçuk ay sonraya randevu veriyorlar. Ben bir kere röntgen çektirebildim, onda da hastanede çalışan bir AKP'li şöför buldum o bana yardım etti."

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"Benimle geldi, görevliye 'Bu amcayı ultrasona al' dedi, 15 dakikada işim halloldu. İçim rahat etmedi ama nasıl bekleyeyim o kadar zaman? Bir kere kontrol olabildim en azından."

Eski MHP'li seçmen: Kader bizi CHP'yle yan yana getirdi

Muharrem İnce'nin mitingini bekleyen başka bir emekli Hüseyin Ceylan ise, genç işsizliğinden dert yanıyor ve üniversite mezunu iki torununun dört yıldır işsiz olduğunu anlatıyor:

"Kızımın eşi öldü, iki kız çocuğuna kendisi bakıyor. Çocuklarına üniversite okuttu ama iş bulamıyorlar. Kendi işleri dışında ek işler yaparak anneye destek oluyorlar ama zor. Ben de emekli maaşımla elimden geldiği kadar yardım ediyorum."

Bir yandan Muharrem İnce, kent meydanındaki mitingine devam ediyor. Konuşmasında, toplumun kutuplaşmasından ve Cumhurbaşkanı'nın partili değil, tüm seçmenlerin Cumhurbaşkanı olması gerektiğinden söz ediyor.

"MHP ile Milliyetçi seçmenle bir sorunum yok. Ben biliyorum ki Yalova'da ikinci belediye seçimlerini biz, MHP'li seçmenlerimizin de bize oy vermesiyle kazandık. Biliyorum, çünkü o süreci bizzat ben yönettim" dediği sırada, kabalıktan bozkurt işareti yapan birkaç el kalkıyor.

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Meydanda 40 yıllık MHP'li olan, ancak Bahçeli'nin AKP ile yürüttüğü politikadan rahatsız olduğu için İYİ Parti'ye geçen Musa da bulunuyor. Musa yakasında İYİ Parti rozeti taşıyor olmasına rağmen, İnce'nin mitingine geldiğini şöyle anlatıyor:

"Komünizm, sosyalizm ve sola karşı mücadele ederken, bugün kader bizi CHP ile yan yana getirdi. Solcu dediğimiz, komünist dediklerimiz Meral ablaya sahip çıktı, kendi partimizin lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekilliği yapan Meral Akşener ve ona destek olan ülkücüler FETÖ'cü ve terör örgütüyle ilişkilendirdi."

Kent meydanında toplanan kalabalık, mitingin sona ermesinin ardından destek sloganlarıyla İnce'nin otobüsünü kent çıkışına kadar takip ediyor.