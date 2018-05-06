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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili manifestosunu bugün İstanbul'da açıklıyor.

Erdoğan, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'ne katılacak ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Erdoğan, Cuma günü restorasyon çalışmaları tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Pazar günü seçim manifestosunu, yaklaşık bir hafta sonra da seçim beyannamesini açıklayacağım' demişti.

Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ortak adayı olarak seçime katılıyor.

Erdoğan, Güney Kore gezisi dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada da manifestoyu şöyle tarif etmişti:

"24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası olacak. Diğer adayların hedefini bilmiyorum. Ama bizim hedefimiz çok büyük. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız."

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdülkadir Selvi, geçen hafta içinde yazdığı makalede, parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde manifestosunun "sadece Türkiye'ye değil, dünyaya dönük bir söylem" de olacağını yazdı.

Yazıda, manifestonun "yeni sistemin ruhu ve söylemi olacağını, hangi değerler üzerine inşa edileceğini" içerdiği ve beyannamede ise bunun nasıl hayata geçirileceğine dönük adımların yer aldığı belirtildi.