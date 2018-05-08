İYİ Parti Bağcılar standında saldırıya rağmen çalışmalar sürüyor

Haber: Berza Şimşek

İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da ilçe merkezindeki seçim çalışmaları sürüyor. Parti standına yönelik Pazar günü düzenlenen bıçaklı saldırı çalışmaları kesintiye uğratmamış.

Stand yine Bağcılar meydanında kuruluyor, partiye yeni üye toplanıyor.

Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vermek isteyenler ilçe merkezinde imza veriyor.

Saldırıyla ilgili en az 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi kalmadı. Ancak bir kişi yüzde 30 görme kaybı ile karşı karşıya.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 2'si Salı günü tutuklandı. Diğerleri serbest kaldı.

Meydanda ise güvenlik önlemleri artırıldı.