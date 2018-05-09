TAMAM ve DEVAM çekişmesi: Erdoğan'ın sözleri Twitter'da karşılıklı kampanyaya dönüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM etiketi dünya trendlerinin en üst sırasına çıktı.

Twitter'da 'T A M A M' birkaç saat içinde 1 milyondan fazla kişi tarafından paylaşıldı.

Muhalif partiler de sosyal medyadaki dalgayı yakalayıp TAMAM tweetleri attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ise muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi. DEVAM da kısa sürede dünya trendlerinde üçüncü sıraya kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ın sözlerinden sonra TAMAM tweetleri attı.

Muhalefet partileri ve adaylarının 24 Haziran'da düzenlenecek erken seçim öncesi Twitter'da tek bir slogan altında kampanya yürütmüş oldu.

İstanbul Kadıköy'de bir grup 'TAMAM' sloganları atarak sokaklara çıktı. Grubun Kadıköy'de herkesi 'TAMAM' demeye davet etmesi üzerine polis müdahale etti. Sokağa çıkan 10 gösterici kısa süreyle gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Grubun gösterisinin videosu da sosyal medyada paylaşıldı.

Reuters haber ajansı Twitter'daki kampanyayla ilgili haberinde "Türkiye'nin yakın tarihinin en popüler ve en ayrımcı siyasetçisi Erdoğan 15 yıldır iktidarda" dedi.

AFP haber ajansı da "Erdoğan'ın iktidar partisi sandıktan zaferle çıkacağından emin ama ülkede Erdoğan'ın destekçileri ile en az destekçileri kadar tutkuyla ona karşı çıkan muhalifler arasında büyük kutuplaşma var" ifadelerini kullandı.

Muhalif adaylardan 'TAMAM'

@meral_aksener tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Göklerden gelen bir T A M A M vardır... — Meral Akşener (@meral_aksener) 8 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 8 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'TAMAM'ı seçim sloganı olarak belirlerken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da paylaşımda bulundu.

Erdoğan destekçilerinden 'DEVAM'

TAMAM'a karşı harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ve AKP'li siyasetçiler DEVAM kampanyası başlattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, TAMAM etiketine karşı "Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da DEVAM tweeti atanlardandı.

@mahirunal tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1-Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor.Çoğu bot hesaplar.Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler. pic.twitter.com/N2uyQ6JTKj — Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018

@mahirunal tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin 2- Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi ? — Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018

@suleymansoylu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Liderin peşinden gitmeye DEVAM

İnlerine inlerine girmeye DEVAM — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 8 Mayıs 2018

@baytarisak tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bir milyon çarpı bir milyon tweet, bir tane oy etmiyor; biliyoruz değil mi? DEVAM D E V A M DEVAM — B4YDAROGLU (@baytarisak) 8 Mayıs 2018

@osmanlicinari tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Yolumuz pak, alnımız ak.

Dilde türkü elde sancak

Cumhur İttifakı gelecek!

El mi yaman, bey mi yaman,

yakında gösterir zaman.

Aynı azim aynı iman

Durmak yok Yola DEVAM! — OSMANLI ÇINARI (@osmanlicinari) 8 Mayıs 2018

İYİ Partili siyasetçilerden bazıları da 'TAMAM' diyerek Twitter'da birbirlerine meydan okudu:

@yusufhalacoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bence T A M A M Ümit Hocam. İsmail Ok kardeşim sence de T A M A M mi? pic.twitter.com/hbh3lQoW3J — Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) 8 Mayıs 2018

Sosyal medyada dikkat çeken diğer tweetlerden bazıları da şöyle:

@adalet_once tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 9 yaşındaki kızımın önünde diz çöküp "kızım yemin ediyorum ben terörist değilim. Sakın inanma" diyerek ağlayan eşim için. Suçsuz yere hapsedilen askerlerimiz için. Yeter, susun artık. Ektiginiz öfke tohumlarından bıktık artık TAMAM mı? — TürkAskeriKahramandr (@adalet_once) 8 Mayıs 2018

@TorunNevin tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Muhalefet hiç bu kadar güçlü olmamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu

1.Golü 15 milletvekiliyle attı.

2.Golü Muharrem İnce'yi aday göstererek attı.

3.Golü Reis T A M A M diyerek kendi kalesine attı. #tamam — nevin torun (@TorunNevin) 8 Mayıs 2018