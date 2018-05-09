Seçim 2018: Twitter'da TAMAM-DEVAM çekişmesinin ikinci gününde ne oldu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleriyle sosyal medyada başlayan TAMAM-DEVAM çekişmesi ikinci gününde.

Salı günü Twitter'da Dünya ve Türkiye gündemine giren "T A M A M" etiketi ile bu kampanyaya karşı çıkan "DEVAM" etiketini kullananların 'sosyal medya savaşı' şekil değiştirdi.

Sabah saatlerinden itibaren "Günaydın T A M A M" ve #TamammıDevammı etiketleri muhalefetin ana söylemiydi.

Hükümet ise, #KimlerKimlerleBeraber etiketiyle T A M A M kampanyasını BOT hesaplar (robot hesap) üzerinden yapılan bir saldırı diye niteledi.

#KimlerKimlerleBeraber kampanyası

Hükümet çekişmenin ikinci gününde tutumunu sertleştirdi. AKP'li isimler T A M A M kampanyasının "kirli bir ittifakın" ürünü olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Haziran erken seçimleri öncesi "BOT hesapların kendilerine saldırdığını" söyledi.

Kampanyayı "sanal medya hilesi" diye niteleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter'dan çıkmayacaktır. Sandıktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise, TAMAM etiketiyle yapılan paylaşımların 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen Cemaati ile PKK'nın "etkin olduğu ülkelerden" yapıldığını öne sürdü.

@mahirunal tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1-Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor.Çoğu bot hesaplar.Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler. pic.twitter.com/N2uyQ6JTKj — Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018

Ünal, dünyadan sosyal medya paylaşımlarını haritalandıran bir grafiği iddiasına kanıt olarak sundu.

Bazı AKP'li isimler, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP liderlerinin etiketi kullandığı tweetleri bir araya koydu ve #KimlerKimlerleBeraber notuyla dolaşıma soktu.

Kimi paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP-AKP ittifakı karşısındaki "Dörtlü İttifak" için kullandığı "Bunların tek derdi Recep Erdoğan Erdoğan'ı indirmek" ifadelerine atıf yapıldı.

"Seçimin sandıkta değil Twitter'da yapıldığını sanıyorlar" gibi ifadelerle de muhalefet cephesi hedef alındı.

Kampanyayı haberleştiren yabancı basın kuruluşları da eleştirilerin hedefindeydi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de T A M A M cephesindekileri "sosyal medyadan iktidar çıkarmaya" çalışmakla suçladı.

@dbdevletbahceli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin FETÖ’cü alçakların, PKK’lı bölücülerin, ipsiz, sapsız, birbirine benzemez paslı ittifakların sosyal medyadan iktidar çıkarma arayışları nafiledir, art niyetliliktir, yanlış hesap zaten Türk milletinin sinesinden aynen dönecektir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 9 Mayıs 2018

MHP'li bazı isimler de kampanyaya destek çıktı:

@ersoyruhi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Liderimizim dediği gibi:Siyaset hile ve hülle götürmezTwitter'da dün gece yaşanan TAMAM olayı, orijini itibariyle Kuzey Amerika kaynaklı, yerli bot kullanan bir siber saldırıdır!

Ekte: Tweetlerin atıldığı yerlere göre dağılımı:



Herkesin reyine saygılı, ferasetine duacıyız. pic.twitter.com/TGqAIkMJy3 — Doç.Dr.Ruhi ERSOY (@ersoyruhi) 9 Mayıs 2018

"Günaydın T A M A M" kampanyası

Sosyal medyadaki çekişmenin fitilini ateşleyen T A M A M etiketini yerini alan "Günaydın T A M A M" etiketi, yine sıklıkla muhalefetin söylem ve paylaşımlarına yedirildi.

Akşam saatlerinde AKP'lilerin BOT hesapların oyunu diye nitelediği kampanyaya destek verenler yeni bir etiket ortaya attı: #BOTDeğilimTAMAMDiyorum

@GurkaynakGonenc tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin #BOTdeğilimTAMAMdiyorum diye hashtag açılmış. Memleketimizde, "olumsuzu ıspat yükü" hoyratça yükleniyor. Vatan haini değilim. Terörist değilim. Sırf saldırgan ve utanmaz diye, başkasının beni vatanseverliğime dair sorguya çekme hakkını tanıyor değilim. A bu arada, BOT da değilim. — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) 9 Mayıs 2018

@MuratCelenk63 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin özgür hissetmiyorum, korku ülkesinde yaşamak istemiyorum, yarınlara dair umutlarım olsun istiyorum. Dinlerin etkisinde değil, bilimin etkisinde bir ülke istiyorum. Bir dini olacaksa devletin bu "bilim" olsun istiyorum. #BOTdeğilimTAMAMdiyorum — Мurat Çelenk (@MuratCelenk63) 9 Mayıs 2018

@ZumrutSare tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Ne fetocuyum ne vatan hainiyim ne teröristim ve sonuna kadar Tamam diyorum ayrıca ABD'den değil Manisa’dan diyorum biliyorsunuz zaten buralar hep TAMAM😉 #BOTdeğilimTAMAMdiyorum — Ârya🌙 (@ZumrutSare) 9 Mayıs 2018

Telif hakkı TWITTER

Muhalefet yetkililerinden gelen bazı paylaşımlar şöyle:

@cemalokanyuksel tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Günaydın.



Hadi uyanın da şu işi T A M A M layalım. — Cemal Okan Yüksel (@cemalokanyuksel) 9 Mayıs 2018

@TCNuriOkutan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Milletimiz öylesine bıkmış,

öylesine usanmış ki artık;

her gün T A M A M

her saat T A M A M diyor.

akşam yatıyor T A M A M

sabah kalkıyor T A M A M diyor.

Milletin T A M A M çağrısını aldık;

Herkese Günaydın T A M A M 🇹🇷#TürkiyeİYİOlacak T A M A M 🇹🇷 — Nuri Okutan (@TCNuriOkutan) 9 Mayıs 2018

@MevlutDudu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin "Günaydın T A M A M" çünkü Cumhuriyetimizin en güzide üniversitelerini bir gecede parçaladılar! Artık yeter! 25 Haziran'da birleşik üniversiteler, bütünleşmiş bir Türkiye'ye umut dolu gençlerle uyanacağız. — Mevlüt Dudu (@MevlutDudu) 9 Mayıs 2018

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenci grupları, kadın hakları örgütleri ve sanatçılardan da "T A M A M" kampanyasına destek vermeyi sürdürenler oldu.

Sosyal medyada dikkat çeken diğer tweetlerden bazıları da şöyle: