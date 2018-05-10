Ziraat Türkiye Kupası final maçı bugün Diyarbakır'da: Pasolig kartı olmayanlar dışarıda

Telif hakkı HATİCE KAMER Image caption Belediye işçileri, siyah beyaz toplardaki siyah noktaları Beşiktaş renkleri olduğu ve 'Fenerbahçe'ye ayıp olur' gerekçesiyle belediye logolarıyla kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart Diyarbakır ziyaretinde yaptığı konuşmada Ziraat Türkiye Kupası Final Maçının Diyarbakır'da yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamadan hemen sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da maçın adresinin Diyarbakır olduğunu duyurdu. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı karşılaşması 10 Mayıs Perşembe akşamı Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maç ile stadyumun açılışı da gerçekleşecek. Yaklaşık dört yıldır inşaatı devam eden 33 bin kişi kapasiteli stadyumda çalışmalara hız verildi.

Müsabakadan bir süre önce tüm yol güzergâhlarında peyzaj çalışmaları tamamlanmış görünüyor. Lunapark'tan yeni stadyuma devam eden yol üzerindeki üç kavşağa siyah beyaz renkli top maketleri konuldu.

Lunapark Caddesi kavşağında belediye işçileri top maketlerin siyah noktalarını belediye logosuyla kapatmaya çalışıyordu. Sebebini sorduğumda ise 'Fenerbahçe'ye ayıp olmasın diye topların rengini değiştirdiklerini' söylediler:

"Siyah beyaz Beşiktaş'ın rengi. Fenerbahçe'ye ayıp olmasın diye siyahların üzerini kapatıyoruz şimdi."

Telif hakkı HATİCE KAMER Image caption Belediye stad çevresini çiçeklendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Çevre köyden stadı temizlemeye geldiler

Stadyum çevresinde de hummalı bir çalışma var. Çevredeki tüm kavşaklarda karınca gibi çalışan işçiler diktikleri çiçeklerle son rütuşları vermeye çalışıyorlar.

İki gündür yağan yağmur çalışmaları aksatsa da yüzlerce işçi stadyumu yarınki maça yetiştirmek için olağan üstü bir emek harcıyor.

Stadın temizliği için işçiler dışında çevre köylerden kadınlar ve genç kızlar da ellerinde fırçalarla günlük yevmiye ile işin bir ucundan tutmuş.

Kupa maçını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesi de bekleniyordu ama bir başka programdan dolayı gelemeyeceği belirtildi.

Diyarbakır'daki tüm otellerin bu karşılaşma sayesinde dolduğu belirtiliyor.

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Pasolig kartı olmayanlar dışarıda

'Sporda şiddet disiplinsizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren stadyumlarda kağıt bilet devri bitti ve maçlara pasolig denen kartlarla giriliyor.

Türkiye'nin en yeni stadında oynanacak bu maçı izlemeyi bekleyen birçok Diyarbakırlı futbolsever ise her iki iki takıma ait pasolig kartları olmadığı için yeni stadyumun ilk maçını izleyemeyecekler.

Fenerbahçe ve Akhisar taraftarları dışında, TFF'de akreditasyonu ve pasolig kartı olmayan muhabirler de stada alınmayacak.

TFF'den konuyla ilgili "Diğer takım taraftarları için de son 24 saatte pasolig açılabilir, pasolig sitesini takip edin" açıklaması yapıldı.

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Söz konusu sitede müsabaka ile ilgili ise şu açıklamaya yer verildi:

"Teleset Mobilya Akhisarspor logolu Passolig Kart ile birlikte başka bir karta sahip olan kişilere bilet satışı yapılmayacaktır. Fenerbahçe Tribünü'ne ait biletler yalnızca Fenerbahçe logolu Passolig Kart sahibi olan kişilere satılabilecektir. Fenerbahçe logolu Passolig Kartı ile birlikte başka bir karta sahip olan kişilere bilet satışı yapılmayacaktır. Maç günü Diyarbakır Stadyumu gişelerinden bilet satışı ya da tek geçişlik passcard teslimatı yapılmayacaktır."

Stadyum kapsında polislerle konuşan bazı gençler de bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorlar ancak polisler de konuya hakim değil.

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'Sanki stad Diyarbakır'da değil de İstanbul'da yapılmış gibi'

Amedspor Direniş Grubu Derneği Başkanı Ramazan Turgay da yeni stadyumun ilk maçının taraftar ayrımı yapılmaksızın da tüm Diyarbakırlı futbolseverlere açık olması gerektiğini söyledi.

Turgay, "5 Mayıs'a kadar pasolige başvurabilirsiniz diye bir açıklama yapmışlar ama bu saatten sonra Pasolige başvuramazsınız. Eğer bu maçın oynanacağı bir buçuk ay öncesinden belliyse spor kulüplerinin maça en az 15 gün kala bir açıklama yapması ve pasolig başvuru tarihlerini açıklaması gerekiyor. Ama maalesef öyle bir açıklama. Bunda da bölge insanı mağdur oluyor" diyor.

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Amedspor Direniş Grubundan Ümit ve Süleyman da pasoligi olmayanların maçı izleyememesinin haksızlık olduğunu söylüyorlar.

Süleyman "Bizim için önemli olan herkesin maça gidebilmesidir. Ama ne yazık ki Akhisar'ın hiçbir taraftarı gidemeyecek ayrıca Diyarbakır taraftarları da maça alınmayacak. Demek oluyor ki burada bir dışlanma var. Sanki bu stad bu şehirde değil de İstanbul'da yapılmış gibi. Tabi ki bunu kınıyoruz ve Akhisar'ın gelmesini de çok isterdik sonuçta onlar da bizim gibi taraftar grubu. Bize yapılan haksızlıklara karşı onlar da haksızlığa maruz kaldı, bunu kınıyoruz" diyor.

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AKİGOLAR'dan 'çiftestandart' tepkisi

Ümit ise bir furbolsever olarak bu maçı izlemek istediğini söylüyor.

"Büyük bir takım bizim şehrimize geliyor ve buradaki halkımız da o maçı izlemek ister yani. Ama pasolig uygulamasından dolayı buradaki insanlar gidemiyor. Futbol taraftarıyla güzeldir, Akhisar için de üzüldüm çünkü onlara yapılan bir haksızlıktır. Taraftarı gelemeyecek gelse de az gelecek, bu da bir haksızlıktır" diyor.

Tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile final maçı oynayacak Akhisarspor'un taraftarları AKİGOLAR da çifte standarta mazur kaldıklarını söyleyerek Diyarbakır'a gelmeme kararı aldıklarını açıkladılar.

Açıklamada Fenerbahçe'ye 15 bin 108, Akhisar'a ise 7 bin 422 adet yer ayrıldığı belirtiliyor. Fenerbahçe biletlerinin internet üzerinden satışa çıkartılmasına karşın Akhisarspor biletlerinin ne Diyarbakır'da ne de internet üzerinden satışa açılmadığından bunun çifte standart olduğunu savundukları bir kınama mesajı yayınladılar.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Çarşamba günü Diyarbakır'da bir basın açıklaması yaparak Akhisar ve Diyarbakır arasındaki uzak mesafeye dikkati çekti, taraftarın yanlarında olmasına sevineceklerini ama gelemeyecek olmalarının dezavantaj olmayacağını söyledi.