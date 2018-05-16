Tartışma yaratan muhafazakâr kadınlara yönelik AVM

Video Haber: Berza Şimşek

Zeruj Port muhafazakâr kadınlara yönelik bir alışveriş merkezi.

İstanbul Zeytinburnu'nda geçen hafta açıldı. Alışveriş merkezi anlayışıyla çok konuşuldu.

Erkeklerin alınıp alınmadığı tartışma konusu oldu.

Çoğunluğu erkeklerden oluşan açılış fotoğrafı da tepki topladı.

AVM'nin işletmecisi Zehra Özkaynak, düzenlediği muhafazakâr kadın modası festivallerine ilgi yoğun olunca burayı açmaya karar vermiş.

Hem İslami hem de laik kesimden eleştiri alıyor.

Özkaynak "Muhafazakâr giyim dediğimiz zaten tesettürle açık giyim arasında bir giyim şekli. Daha ölçülü giyimi kapsayan bir giyim şekli. Bizler de bunun burada moda temsilciliğini yapıyoruz aslında. Ama tesettürün giyimin bir modası olmaz. Biz burada ayrımcılıktan ziyade birleştirici bir rol üstleniyoruz. Açık kadın, kapalı kadın, öyle kadın, böyle kadın yoktur. Burada her kadın kendine bir mutluluk bulabilir" diyor.

Alışveriş merkezini gezen Nuray Yaman, modasever başörtülü kadınların kıyafetlerini bulmak için çok çaba harcamak zorunda kaldığını söylüyor. Bütün aradıklarını tek bir adreste bulabilmekten mutlu.

"AVM'yi çok güzel buldum. Çünkü biz kapalılar olarak belli başlı kapalı markaları çok uzun zamanlarda, çok uzak yollarda bulabiliyorduk. Instagram aracılığıyla bulabiliyorduk. Ama şu an hepsi tek bir bina içerisinde ve çok düzenli bir şekilde dizilmiş durumda. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk" diyor.

Marka sahibi Selma Özkan ise ürünlerinin her kesimden kadına hitap ettiğini söylüyor.

"Kapalı kadına da hitap edebiliyor, açık kadına da hitap edebiliyor. Bazı ürünlerimiz var beach'lerde kimono olarak kullanabiliyor hanımlar. Ama biz öyle bir konseptle hanımlara hizmet veriyoruz ki, içine içlikler vererek bir kimonoyu bir mayo üzerine giyilen kıyafeti, tesettüre de uygulayabiliyoruz" diyor.

Avrupa ve Orta Doğu'daki muhafazakâr kadınların 'Türk kadını gibi' giyinmek istediklerini söyleyen Özkan,"Artık tesettür hanımı da gerçekten çağdaş ve şık giyinmek istiyor" diyor.

Erkekler de buraya girebiliyor, hatta bazı mağazaların sahipleri ya da satıcıları erkek.

Ancak herkes bu durumdan memnun değil.

Alışveriş merkezini ilk defa gezen Sevil Soyrak, erkek satıcılardan rahatsız olduğunu söylüyor.

"Erkeklerin daha az çalışması daha uygun olurdu bizim için çünkü erkeklerden rahatsız oluyorum" diyor ve ekliyor:

"Madem kadınlara yönelik açıldı. Her şeyinin kadın olması gerekir."

Burada mecit ve abdesthane de var.

5 vakit ezan da okunuyor.

İşletmeci Özkaynak, bu fikir için Dubai'deki alışveriş merkezlerinden esinlendiklerini söylüyor:

"Dubai'de Dubai Mall, Emirates Mall, dünyanın gözbebeği alışveriş merkezleridir. Buraya Hollywood starları bile gidiyor. Ve orası Müslüman bir ülke ve içerisinde de ezan okunuyor. Ve ezan okunduğu zaman, herkes o aurada o tınıyla beraber kafalarında çok güzel bir rüya oluşuyor. Ezan sesinin verdiği çok güzel bir hissiyat vardır. Bundan kimse rahatsız olmadı yıllardır. Hatta bilakis hoşlarına da gidiyordu. Biz de dedik ki 'Türkiye de Müslüman bir ülke, Dubai Mall'da yapılan bu uygulama bizim ülkemizde de yapılabilir."