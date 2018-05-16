Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Filistin'deki tavrıyla bitmiştir

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Beştepe'de şehit yakınlarına verdiği iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de yaşananlar karşısında sessiz kalmakla eleştirdiği Birleşmiş Milletler'in son olaylar karşısında 'bitip, tükenmiş, çökmüş' olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca "BM Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz" dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması, Filistin ve birçok diğer ülkede protestolara neden olmuştu.

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İsrail askerleri çıkan olaylarda en az 60 Filistinliyi öldürdü.

"Büyük bir insanlık suçu"

Filistin'de büyük bir insanlık suçu işlendiğini belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan saldırıları sebebiyle yarım asrı aşkın süredir huzur yüzü görmeyen Filistinliler bir kez daha zulme maruz kaldılar."

"Amerika'nın büyükelçiliğini BM ve diğer uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıma kararı İsrail yönetimini adeta azdırmıştır."

"İsrail askerleri topraklarını savunmak dışında hiçbir amaçları olmayan, asla silaha, şiddete, zorbalığa başvurmayan masum Filistinlileri özellikle hedef göstererek çocuk, engelli, yaşlı, kadın demeden katlediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Filistin ve İsrail'de yaşananların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alınması için girişimlere başladıklarını ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin daha etkili bir şekilde harekete geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda Irak ve Suriye'de kötü imtihanlar veren uluslararası sistem Filistin'deki tavrıyla adeta intihar etmektedir.

"BM bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Zira BM, adalet tesisi için vardır, ama şu anda ben BM Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.

"Şayet İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünya hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürüklenecektir."