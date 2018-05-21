'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginin ikincisi Diyarbakır'da gerçekleştirildi

İsrail'in Gazze'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto edenlere yönelik müdahalesinde 60'tan fazla Filistinli'nin yaşamının yitirmesinin ardından ilki Yenikapı'da yapılan mitinglerin ikincisi Diyarbakır'da gerçekleşti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı miting "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" adıyla düzenlendi.

Başbakan Yardımcıları, İçişleri Bakanı ve bölge milletvekillerinin katıldığı mitingi aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Diyarbakır'daki ilk seçim mitingi olarak da adlandırmak mümkün.

Diyarbakır ve bölge milletvekillerinin de katıldığı mitingde sahneye takdim edilen eski milletvekillerinden Abdurrahman Kurt, Mine Lök Beyaz, Cuma İçten, Oya Eronat bu dönem de aday adaylığa başvuran isimler.

Ramazan ayı nedeniyle alandan sahneyi izleyen insanların çoğu oruçtan dolayı bitkin görünüyor. Bu yüzden meydanın coşkusu da, İsrail'e karşı atılan sloganların vurgusu da düşük.

Halk eğitimden gelen ve İsrail'i lanetlemek amacıyla burada olduklarını söyleyen bir grup genç kadın insanların oruçlu olmasının katılımı düşürdüğünü söylüyorlar.

'Eşim izin verse, gider İsrail'e karşı savaşırım'

Genç kadınlar isim vermek istemiyorlar.

İçlerinden biri, "Bir Müslüman olarak orada İslam kardeşlerimizin katledilmesine dayanamıyoruz. Sırf buna karşı olduğunuz için buradan ses olmaya geldik" diyor.

Kadınlardan bir diğeri de 'eşim izin verse gider İsrail'e karşı savaşırız çünkü Müslümanların ilk başkentine gidiyor Müslümanlar katlediliyorlar. Zulme karşı bir taş koymak adına giderdik' diyor.

Arkadaşı da Kürt olduğunu ama dini savunmak adına geldiğini söylüyor. Daha önce herhangi bir mitinge gitmediğini ekliyor.

"İlk kıblemize el koyanlara karşı bugün buradayız, orda bir çocuk ölüyorsa bugün sesimiz çıkarmıyorsak hepimiz mesulüz" diyor.

Üniversiteye hazırlık yaptığını söyleyen genç bir kız ise şunları ekliyor:

"Eğer bugün bu zulme ses çıkarmazsak öteki dünyada bunun hesabı bize sorulacak. İnşallah buradan İsrail'e karşı sesimiz gür çıkacak" diyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Süleyman Sedat Budak da Filistin ve Kudüs için Diyarbakır halkının dimdik ayakta olduğunu söyleyerek kitleyle beraber tekbir getirip 'Kahrolsun İsrail' sloganını atıyor.

Ensarioğlu: Artık telin yetmez, eyleme geçmek gerek

Başbakan'dan önce sahneye çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Yenikapı'dan sonra Diyarbakır'da Kudüs mitinginin yapılıyor olmasının tesadüf olmadığını, Selahattin Eyyubi'nin torunlarının bütün dünyaya mesaj vereceğini söylüyor ve ABD'nin garantörlüğünde Kudüs'te Filistinlilerin katledildiğini savunuyor:

"Yıllarca meydanlardan kahrolsun İsrail dedik ama İsrail kahrolmadı, bizi kahretmeye devam etti. Artık meydanlarda İsrail'i telin etmek yetmeyecek, bütün dünya Müslümanlarını bir araya getirecek, cesaretle bu zulme dur diyecek, fiili eylemleri hayata geçirmek gerek" diye devam etti.

Ensarioğlu, ayrıca 24 Haziran'ın sıradan bir seçim olmadığını söyleyerek, bunu kurtuluş mücadelesine benzetti ve "İçerde ve dışarda ihanet çetelerinin emperyalistlerin desteğiyle büyük bir kampanyanın yaşanacağını göreceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım: PKK'nın Kürt sorunu yok, Kürtlerin PKK sorunu var

Başbakan Binali Yıldırım da "İsrail'in zulmünü lanetlemek ve Filistinlilere destek olmak" için Diyarbakır'da olduklarını söyledi, Diyarbakır'ın İslami kimliğine vurgu yaptı.

Şiddetin her türlüsü reddettiklerini, tüm sorunların konuşarak akıl yoluyla çözüleceğine inandıklarını söyledi:

"Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok, yeter ki barış kardeşlik huzur olsun, Yeterler ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin. Gençlerimizin kanına giren PKK terör örgütünü bugün artık ülkemize, şehrimize zarar vermeyecek duruma getirdik" dedi.

Türkiye'nin tüm vatandaşlarının eşit ve özgür olduğunu, Diyarbakır'ın İstanbul gibi huzurlu olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, PKK'nın Kürtler diye bir sorunu olmadığını ama Kürtlerin PKK sorunu olduğunu savundu.

"Ama birlikte üstesinden geldik. Artık geçlerimiz dağa çıkaramıyorlar, huzuru bozamıyorlar. Ayyıldızlı bayrağı sallayan Diyarbakırlı kardeşim bunun en güzel cevabı" dedi.

Sağlık, eğitim, ulaştırma alanında Diyarbakır'a 15 yılda 12 milyar yatırım yaptıklarını söyleyen Başbakan, "15 yılda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Bazıları beklentinin altında buldu

Miting dönüşünde konuştuğumuz bazı katılmcılar, Başbakanın konuşmasının beklentilerinin altında olduğunu ifade ettiler.

15 yıldır AKP'ye oy verdiğini söyleyen Raşit Efe, Başbakanın konuşmasının öncekilerden farklı olmadığını söyledi. Diyarbakırlıların beklentisinin iş ve yatırım sözü olduğunu ifade eden Raşit, seçimde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vereceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan ittifakın Adalet ve Kalkınma Partisi'neoy veren Kürtleri çok rahatsız ettiğini söyleyen Raşit, AKP'nin bu yüzden bölgede oy kaybı yaşayacağınız savundu.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kent Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.