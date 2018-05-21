Telif hakkı HDP Image caption Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde çekilen fotoğraflarını HDP paylaşmıştı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, darbe girişiminden sorumlu tutulan Fetullah Gülen yapılanmasına bağlı 12 savcının tutukluluğa gerekçe olarak sahte deliller gösterdiğini öne sürdü.

Twitter'dan yaptığı bir dizi paylaşımda Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ulaştığı bir belgeyi de iddiasına kanıt olarak paylaştı.

Diyarbakır Barosu'nun talebi üzerine Ankara Başsavcılığı'nın yolladığı bu belgede, Demirtaş'ın tutuklanmasına neden olan beyanların sahibi 'MERCEK' kod adlı gizli tanığa ait evrakların dava dosyasında bulunmadığı belirtildi.

"2012'de Cemaat savcılarınca uydurulan (ki bunlar şu anda tutuklu) MERCEK adlı sözde gizli tanığın beyanlarını, sırf ben tutuklanayım diye bu dönemin savcıları da dosyama koydular" ifadelerini kullanan Demirtaş, şöyle devam etti:

@hdpdemirtas tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1- Tutukluluğuma gerekçe yapılan sözde delillerin tamamının sahte olduğu, hepsinin FETÖ savcıları tarafından uydurulduğu ortaya çıktı. Ama herkes halen üç maymunu oynuyor. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin 2- Örneğin, 2012’de Cemaat savcılarınca uydurulan (ki bunlar şu anda tutuklu) MERCEK adlı sözde gizli tanığın beyanlarını, sırf ben tutuklanayım diye bu dönemin savcıları da dosyama koydular. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 3 numaralı Twitter paylaşımını geçin 3- Ama yargılandığım mahkeme, MERCEK denen gizli tüm beyanlarını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan isteyince gerçek ortaya çıktı. Beni tutuklatmak için bu sahte FETÖ delilini dosyama koyan aynı savcılık, bu defa da “böyle bir gizli tanık beyanı yok” diye cevap yazdı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 4 numaralı Twitter paylaşımını geçin 4- Hani uydurma FETÖ delilleriyle mağdur olanların davaları düşürülüyordu? Kimse kusura bakmasın ama ben, tutuklu 12 FETÖ savcısının ayrı ayrı hazırladıkları fezleke ve sahte delillerle halen tutukluyum. İşte savcılığın o yazısı: pic.twitter.com/MJIR0OMgEQ — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 5 numaralı Twitter paylaşımını geçin 6- Çünkü yapılan savcılık soruşturmasında 6-8 Ekim’e dair tek bir çağrım veya açıklamam bulunamamıştır. Bulunamamıştır, çünkü yoktur. Bu konuda bana atılan iftiralar siyaseten beni karalama amaçlıdır. Ben 6-8 Ekim nedeniyle yargılanmıyorum, öyle bir suçlamadan tutuklu da değilim. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 6 numaralı Twitter paylaşımını geçin 7- Dava, Parti MYK’miz hakkında izinsiz gösteriye teşvikten dolayı açılmıştır. Olayları tahrik ettiğimiz iddiası bile yoktur. Bu gerçek de, yargılama sırasında tümüyle ortaya çıkmıştır. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 7 numaralı Twitter paylaşımını geçin 8- Ancak o kadar fazla “Demirtaş’ın Kobani çağrısı” başlıklı yalan ve iftira atılmıştır ki, kamuoyunda benim gerçekten böyle bir çağrı yaptığım algısı yaratılmıştır. Oysa böyle bir çağrım yoktur. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 8 numaralı Twitter paylaşımını geçin 9- Benim 7, 8 ve 9 Ekim’de yaptığım üç çağrı vardır, üçü de şiddetin ve provokasyonların durması çağrısıdır. Hakkımda yürütülen kampanya, ne yazık ki siyasi bir rakibi yıpratmak amacıyla yapılmış, tarihimizin en büyük karalama kampanyalarından biridir. Hakikat bundan ibarettir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Mayıs 2018

Demirtaş neden tutuklandı?

Kasım ayından bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ile birlikte Suriye'de bulunan Kobani'ye Türkiye'den koridor açılması talebiyle Ekim 2014'te düzenlenen protesto gösterileri için yaptıkları çağrılardan dolayı tutuklanmıştı.

Demirtaş "suç işlemeye tahrik" ve "halkı isyana teşvik" ile suçlanıyordu.

24 Haziran erken seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrılar yapılıyor. Bazı muhalefet partileri de bu çağrılara destekçi.

Demirtaş'ın "terörist" olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şu ana dek mitinglerinde ya da seçim kampanyası söylemlerinde Demirtaş'ın adını zikretmedi.