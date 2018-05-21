24 Haziran seçimleri: CHP'de 'sancılı liste'

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CHP'nin 24 Haziran seçimleri için belirlediği milletvekili adayları kesinleşti. Listede çok sayıda yeni isme yer verilirken, aralarında Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Zeynep Altıok Akatlı, Şenal Sarıhan ve İlhan Cihaner'in de bulunduğu milletvekilleri liste dışı bırakıldı.

Anayasa Profesörü ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru İbrahim Kaboğlu, İstanbul 1. bölge 1. sıradan CHP milletvekili adayı oldu. İstanbul 2. bölge 1. sırada ise tutuklu Enis Berberoğlu yer alıyor.

Ankara'da birinci sırada yer alan isimler 1. bölgede Tekin Bingöl, 2. bölgede Nihat Yeşil ve 3. bölgede Haluk Koç; İzmir'de ise 1. bölgede, Tuncay Özkan, 2. bölgede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

CHP'nin Pazar günü gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantısının ardından medyaya sızan bilgilere göre listede yer almadığını söylenen milletvekili Ali Şeker, bugün YSK'ya sunulan listede İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

Yine dünkü listeye göre İstanbul 3. bölgede Erdoğan Toprak 1. sıradayken, YSK'ye teslim edilen listede İstanbul 3. bölgede Engin Altay liste başı oldu.

Telif hakkı DHA Image caption İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da liste dışı kaldı.

Dünden bugüne değişen liste

Dün MYK ve PM'den geçen listede İzmir Milletvekili Murat Bakan 1. bölgede birinci sırada gösterilirken, İstanbul'dan aday gösterilen Tuncay Özkan'ın İzmir ısrarından dolayı son anda değişiklik yapılarak İzmir'de 1. bölge birinci sıraya Özkan, 2. sıraya Murat Bakan yerleştirildi.

PM üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise dünden bugüne İzmir 1. bölge 2. sıradan 2. bölge 2. sıraya kaydırılırken, 2. bölge 2. sıradaki PM üyesi emekli diplomat Ünal Çeviköz İstanbul'a kaydırıldı.

CHP'nin yeniden aday göstermediği mevcut milletvekilleri arasında Tur Yıldız Biçer, İlhan Cihaner, Mustafa Balbay, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Zeynep Altıok, Gaye Usluer, Niyazi Nefi Kara, Hüsnü Bozkurt, Rıza Yalçınkaya, Musa Çam ve Erdal Aksünger yer alıyor.

Dünkü PM toplantısında isimler üzerinde tartışmaların yaşandığı, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in bir konuşma yaparak listeye itiraz ettiği de kulis bilgileri arasında yer alıyor.

Eski MYK üyesi Aksünger bugün yaptığı açıklamada, partide "tek adama dönüş" olduğunu söyledi:

"Listede üzüntü verici şeylerle karşılaştık. Toplumun listelerden görmek istediği mevcut milletvekili arkadaşlarımızın çoğunu göremedik; bunun gerçekten toplumda da bir infial yarattığını görüyorum. Parti Meclisi'nin yetkisizleştirilmesi en üzüntü verici konulardan biriydi; yani orada irade koyma refleksinin ortadan kaldırılması, yetkilerinin alınması, bir tek adama dönüş, bence sıkıntılı şeyler."

Telif hakkı DHA Image caption PM üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise İzmir 1. bölge 2. sıradan 2. bölge 2. sıraya kaydırıldı.

Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci de milletvekili adaylığı listesinde kendine yer bulamadı.

Değirmenci yaptığı açıklamada kendisine verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı:

"Başvururken ben bir il tercih etmedim. 'Eskişehir'i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır' diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim."

Mersin ve Konya'dan itirazlar

Fikri Sağlar'ın yeniden milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Anamur ve Tarsus ilçesi dışında Mersin'de il ve 11 ilçe örgütünün istifa ettiği öğrenildi.

Mersin CHP örgütlerinin sadece Sağlar'ın aday olmamasına değil, listede Seyit Özanar ve Mustafa Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri ve sadece Tarsuslu adaylara yer verilmesini eleştirdikleri belirtildi.

Konya'da ise Abdüllatif Şener'in adaylığı rahatsızlık yarattı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için konuşulan isimler arasında yer alan Şener, Konya 1. sıradan aday oldu.

CHP Konya il ve ilçe teşkilatları ise bu karara tepki gösterdi. Konya'nın Meram İlçe Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, parti yönetiminin Abdüllatif Şener kararından vazgeçmesi talep edilse de, YSK'ya sunulan nihai listede Şener'in adaylık yeri değişmedi.

Açıklamada, "Konya'nın kaç ilçesinin olduğunu bilmeyen, Konya halkının demografik yapısına hakim olmayan ve hatta daha önce Konya'da bir gece dahi geçirmemiş Abdüllatif Şener'in Parti Meclisimizin toplantısında birinci sıra olarak açıklandığını bilmenizi isteriz. Bu karar başta parti örgütlerimizi ve Konya halkını tanımamaktır'' ifadesine yer verildi.

Image caption Abdüllatif Şener'in Konya'da 1. sıradan aday gösterilmesi rahatsızlık yarattı.

Yeni isimler de var

Mevcut 55 milletvekilinin yer almadığı listede yeni isimlere yer verildi. Listedeki yeni yüzlerin büyük kısmının il-ilçe teşkilatlarından gelmesi dikkat çekti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğini sürdüren ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Sera Kadıgil, İstanbul 1. bölge 10. sıra adayı oldu.

Ankara 2. bölge 2. sıra adayı olan Yıldırım Kaya ise Eğitim-Sen eski genel başkanlığı ve ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

Sivas 1. sıra adayı Ulaş Karasu, 2012 yılında CHP'nin Sivas İl Başkanlığı görevini üstlendi. Hatay 1. sıra adayı Servet Mollaoğlu ise Hatay İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Yeni milletvekili adayı gösterilen isimler arasında sendikal faaliyetleriyle tanınan Kani Beko da yer alıyor.

İzmir 1. bölge 4. sıra adayı olan Beko, 2013'ten bu yana DİSK genel başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Erdem'den sosyal medya paylaşımı: AKP'yi yenince hallederiz

CHP'nin aday listesinde yer almayan milletvekilleri arasında mevcut İstanbul Milletvekilleri İlhan Cihaner ve Eren Erdem de bulunuyor. Erdem dün akşam saatlerinden itibaren, listede yer almadığı için CHP yönetimini eleştirirken, ''Neyse sorun değil. AKP'yi yenince hallederiz. 24 Haziran'dan sonra..." dedi.

Erdem'in hakkında 'FETÖ'ye yardım ettiği suçlamasıyla' 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.

Erdem eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konduğu gerekçesiyle havalimanından geri çevrildi.

Son dönemde özellikle parti yönetimine karşı muhalif tutumuyla öne çıkan Cihaner'in ise 15 milletvekilinin CHP'den İYİ Parti'ye geçişi üzerine Twitter'dan hesabından yaptığı "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" paylaşımı nedeniyle parti yönetiminden tepki çektiği konuşulmuştu.

Kadın adayların azlığı dikkat çekiyor

CHP'nin aday listesi kadın milletvekili sayısının az olduğu gerekçesiyle de eleştiriliyor. Örneğin Tur Yıldız Biçer, Zeynep Altıok, Şenol Sarıhan ve Gaye Usluer gibi kadın milletvekilleri listede yer almıyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Meclis'te özellikle sağlık alanındaki uygulamaları gündeme getirdiği çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Manisa'daki kışlada asker zehirlenmelerini gündeme getiren ve konunun takipçisi olan Biçer'in yeniden aday gösterilmemesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Eğitim alanındaki çalışmalarıyla bilinen Eskişehir Milletvekili ve TBMM Eğtim Komisyonu üyesi olan Gaye Usluer, yeni dönemde milletvekili aday olmamasına ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sosyal Demokrasi ve Sol siyasetin temelinde ilkeler vardır. Sorgulamak vardır. Dik durmak vardır. Konuşmak vardır. İnandığım ilkelerden asla taviz vermeyerek, iktidar olma ve aydınlık Türkiye'yi yeniden inşa etme inancı ve umuduyla çalışmaya devam edeceğiz."

2015 yılı genel seçimlerinde CHP'den dört milletvekili çıkaran ve yıllardır bir kadın belediye başkanı olarak CHP'den Özlem Çerçioğlu'nu seçen Aydın'da ise ilk dörtte hiç kadın milletvekili adayı bulunmuyor.

CHP'de Denizli'de Gülizar Biçer Karaca, Eskişehir'de Jale Nur Süllü, Nuray Akçasoy 2 ve 3. sıralarda seçilme şansları yüksek kadın adaylar olarak dikkat çekiyor.

CHP'nin dört milletvekili çıkardığı Adana'dan 3. sırada aday gösterilen akademisyen Müzeyyen Şevkin'in ise şansı nispeten daha yüksek. Şevkin aynı zamanda KESK delegesi ve TMMOB Kadın Komisyonu üyesi.