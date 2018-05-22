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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'daki milletvekili seçimleri için aday listesini kamuoyuna açıklayan ilk siyasi parti oldu.

Partiler, adaylarını her seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği sürenin bitimine yakın teslim ederken; MHP seçim tarihinde bir ilke imza attı ve listelerini üç gün önceden duyurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP'de, mevcut 35 milletvekilinden 13'ü liste dışı bırakıldı.

MHP'nin adaylarının 19'u ilkokul, 33'ü ortaokul, 138'i lise, 290'ı da üniversite mezunu. Adaylardan 70'i yüksek lisans ve 31'i ise doktora eğitimine sahip.

70 kadın aday

MHP'nin 26'ncı dönemdeki 35 milletvekilinden sadece 3'ü kadındı. 24 Haziran'da bu kez listelerde 70 kadın adaya yer verildi.

Aydın 1. sırada Deniz Depboylu, Ankara 1. Bölge 2. sırada Zuhal Topçu ve Ankara 2. Bölge 2. sırada Nevin Taşlıçay seçilme ihtimali olan sıralarda yer buldu.

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise İstanbul 3. Bölge 3. sıradan listeye girebildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Siyaset Akademisi'nde dersler veren ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) strateji geliştirme daire başkanı olarak görev yaparken istifa eden Zuhal Karakoç Dora, MHP tarafından Kahramanmaraş'tan 2. sıra milletvekili adayı gösterildi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan ve partinin öne çıkan kadın isimlerinden olan Ruhsar Demirel ise liste dışı kaldı.

Demirel, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde Eskişehir'de 1. sıradan aday gösterilmiş ancak MHP'nin o seçimlerde yaşadığı oy kaybı nedeniyle Meclis'e girememişti.

Liste dışı kalan kurmaylar

Uzun süre MHP grup başkanvekilliği yaptıktan sonra bu görevinden iki yıl önce istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına karşılık listede yer alamadı.

İki dönemdir MHP milletvekili olan ve Bahçeli'nin talimatıyla 16 Nisan 2017'de referanduma sunulan anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar ve bunun ardından da uyum yasaları çalışmalarında görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da listede yer bulamayan bir isim oldu.

Geçmişte Bahçeli'nin en yakınındaki isimlerden olan ve partinin üst yönetiminde yer alan Şefkat Çetin, Mehmet Günal, Oktay Öztürk, Kenan Tanrıkulu da aday gösterilmeyen isimler arasında yer aldı. Ayrıca Ekmeleddin İhsanoğlu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit ve Mehmet Necmettin Ahrazoğlu da listeye alınmadı.

Son dönemde parti politikalarını yüksek sesle eleştiren milletvekilleri Atilla Kaya, Fahrettin Oğuz Tor ve Zihni Açba da 24 Haziran'daki yarışta yer almayacak isimler oldu.

Koşulsuz yanında duranlar listede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ayrışmasında ve AKP ile ittifakta koşulsuz yanında duran isimler ise listelerde ilk sıralarda yerlerini aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine memleketi Osmaniye'den 1. Sıradan aday oldu.

Ankara 1. Bölge 1. sırada Mevlüt Karakaya, 3. sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2. Bölgede ilk üç sıra Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar olarak sıralandı. Ankara 3. Bölge 1. sıraya Yaşar Yıldırım otururken onu Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İstanbul 1. Bölgede Edip Semih Yalçın, 2. Bölgede Celal Adan, 3. Bölgede de Feti Yıldız liste başı oldu.

İzmir'de 1. Bölgeden Hasan Kalyoncu, 2. Bölgeden ise Tamer Osmanağaoğlu ilk sıra adayı olarak listede yerlerini aldı.

MHP'nin parti içi muhaliflere karşı yürüttüğü dava süreçlerinde ön planda olan ve Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut da Tokat 1. sırada aday gösterildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin'den aday gösterilirken MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa 1. Bölge 1. sırada, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu da Bursa 2. Bölge 1. sıradan aday yapıldı.

Saffet Sancaklı da Kocaeli'nden 1. sırada listeye girdi.