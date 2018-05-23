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Türk lirası, Asya piyasasındaki ilk işlemlerde dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor.

Dolar/TL kuru, 4.82'yi geçerek, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Reuters verilerine göre, parite en yüksek 4.8450'yi gördü.

Böylece, lira, dolar karşısında dünkü kapanış düzeylerine göre yüzde 2'nin üzerinde bir değer kaybıyla güne başlarken, Japon yenine göre de yüzde 3'e yakın geriledi.

Bazı yatırımcıların zarar azaltmak için güne yüklü lira satışıyla başladığı belirtildi.

Ancak daha sonra gelen alımlarla dolar/TL kuru da 4.77 düzeyinin altına indi ve bu düzeylerde işlem görmeye başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların beklendiğini ve faiz artırımına devam sinyallerinin geleceği tahminlerinden dolayı dolara genel olarak alım geldiğini söylüyor. Fed'in bu yıl içerisinde en az iki kez daha faiz artırması bekleniyor.

Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair kaygılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahil olacağına dair açıklamalarının etkisi lira üzerinde satış baskısı oluşturmayı sürdürüyor.

Liranın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 25'e yaklaştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, para politikası bağımsızlığının azalması not üzerinde baskı yarattığını söylerken, S&P de liradaki sert düşüşün durdurulması için harekete geçilmezse, mali durumun hızlı kötüleşebileceği uyarısı yaptı.