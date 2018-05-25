27 Mayıs ve Türkiye

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1961 yılında, 27 Mayıs'ın birinci yıldönümünde hazırladığı haber var.

BBC Panorama programı 1961'de Türkiye'ye giderek askeri yönetim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi inceledi.

Dönemin önemli gazetecilerinden James Mossman tarafından hazırlanan TV paketinde konular, Türkiye'sinden zengin görüntüler eşliğinde işleniyor.

Haberde, Türk ordusunun BBC için özel olarak hazırladığı tatbikatın görüntüleri ile dönemin devlet başkanı Cemal Gürsel ile yapılmış bir röportaj da yer alıyor.

Konuklarına sıkıştıran sorularla sormasıyla ünlü Mossman'ın sorularından Gürsel gibi, dönemin önemli gazetelerinden Özcan Ergüder de nasibini alıyor.

Ergüder, bir dönem BBC Türkçe'de çalışmıştı.

BBC ekibi ayrıca Yassıada'ya giderek burada mahkemeyi de görüntülemiş.

Haberde kısa süre sonra eski başbakan Adnan Menderes, eski dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski maliye bakanı Hasan Polatkan idam edildi.

Aynı yıl yeni anayasa referandumda kabul edilerek yürürlüğe kondu.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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