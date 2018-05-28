Büyükada Rum Yetimhanesi için restorasyon hazırlığı

Avrupa'nın en büyük tarihi ahşap yapılarıdan biri olan Büyükada'daki Prinkipo Rum Yetimhanesi, 1964'ten beri kapalı.

Tarihi yapının restorasyonu için bu yaz aylarında harekete geçiliyor. Avrupa'dan uzmanlar Europa-Nostra sivil toplum kuruluşu tarafından tehlike altındaki 7 dünya mirası arasında gösterilen bu etkileyici binada restorasyon için gerekli çalışmaları başlatacak. Europa Nostra restorasyonun kışa doğru başlamasını umuyor. Maliyetin yaklaşık 50 milyon dolar olması bekleniyor.

Rum Yetimhanesi, 1900'lerin sonunda aslında otel olarak kullanılması amacıyla Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edildi.

Şark Ekspresi'nin işletmesini yürüten Wagons-Lits adlı şirket burayı trenle İstanbul'a gelecek turistler için otel olarak kullanmak istiyordu. Ancak gerekliişletme ruhsatı alınamadı. 103 yılında Sultan 2. Abdülhamit ve Patrik 3. İoakim tarafından törenle yetimhane olarak açıldı.

220 odası bulunan yetimhane, 1964'e kadar 5 bin 800'den fazla kimsesiz çocuğa ev sahipliği yaptı. O yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapatılan yetimhanedeki 160'tan fazla çocuk Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi 'ne alındı. Ardından bir daha hiç açılmadı.