Reuters: Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yatırımcılara yeni faiz artırımı sinyali verdi, Erdoğan'ın söylemini yumuşattı

Telif hakkı @memetsimsek Image caption Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya (solda) ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla buluşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert söylemini yumuşatarak yeni bir faiz artırımı sinyali verdiği bildirildi.

Reuters ve Bloomberg'in haberlerine göre iki gün süren toplantılarda Şimşek ve Çetinkaya, yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi.

İki ajans, haberlerini ismini vermek istemeyen iki yatırım uzmanına dayandırdı.

Ziyaret, Dolar/TL'nin çalkantılı haftasını takiben geldi. Erdoğan'ın Londra ziyaretinin piyasalardaki etkisi de tazeydi.

Bloomberg'e konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası para politikasına daha fazla müdahil olacağını söylemiş, Dolar/TL'nin 4,92'yi geçen hızlı yükselişi de Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili kaygı yaratan bu sözlerine bağlanmıştı.

Merkez Bankası daha sonra 300 puanlık faiz artışı yaparak doları geriletmişti.

'Geçen hafta Erdoğan'ın verdiği mesajdan farklıydı'

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Reuters'ın haberine göre Londra'da yatırımcılarla görüşen Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya ise, Erdoğan'ın sert 'faiz' söylemini yumuşatarak Merkez Bankası'nın, lirayı korumak adına müdahale etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı.

Londra'da gerçekleşen 5 kadar toplantıya katılan yatırımcılardan ikisi, içeriden izlenimlerini Reuters'tan Karin Strohecker ve Claire Milhench ile paylaştı.

İsmini vermek istemeyen iki kaynak, Şimşek ve Çetinkaya'nın "uzlaşmacı" bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktardı.

Yatırımcılardan biri "Verilen mesaj, geçen hafta Erdoğan'dan işittiklerimizden farklıydı" diye konuştu.

"Ekonomiye ilişkin kararlarda son sözü verenin Erdoğan olduğunu düşünmemek elde değil" diyen yatırımcı, lirayı kontrol altına almak için Şimşek'e gerekeni yapmasını söyleyenin de Erdoğan olduğu yorumunu yaptı.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Yılmaz ve Çetinkaya Erdoğan'ın faiz ilgili açıklamalarını seçim atmosferinde yaptığına dikkat çekerek, o dönem "seçim modunda" verilmiş mesajlar olarak niteledi.

Bloomberg'ün konuştuğu ismini vermeyen iki yatırımcı ise, Türk yetkililerin 4 Haziran'da yayınlanacak Mayıs enflasyon verilerine göre faiz konusunda adım atacaklarına ilişkin sözlerini aktardı.

Haberde toplantıların ardından liranın dolar karşısında yüzde 0,9 artış gösterdiği vurgulandı.