1990'lı yıllarda Kürt sorunu

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta BBC'nin 1991 yılında Türkiye'deki Kürt sorunuyla ilgili hazırladığı araştırma haberi var.

Dönemin BBC muhabirlerinden Mark Aeston tarafından hazırlanan haberde Kürt sorunu, Körfez Savaşı bağlamında ele alınıyor.

Haberde konu Diyarbakır ve Hakkari'den görüntüler eşliğinde anlatılıyor.

Dönemin devlet bakanlarından Kamran İnan ise hükümete yönelik eleştirileri yanıtlıyor.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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