Seçim 2018: Siyasi partilerin beyanname ve manifestolarında neler var?
- 1 Haziran 2018
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BBC Türkçe ve BBC'nin Görselleştirme ekipleri 24 Haziran milletvekili seçimine katılacak belli başlı partilerin seçim bildiri ve manifestolarının bazı konulara dair en dikkat çeken noktaları bir rehberde bir araya getirdi.
Hazırlanan rehberde, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Saadet Partisi ve İyi Parti'nin seçim vaatleri yer alıyor.
Bu partilerin de seçim döneminde en fazla tartışılan konular dış politika, ekonomi, olağanüstü hal (OHAL), eğitim, adalet, yönetim sistemi, Kürt Sorunu ve sağlık alanlarındaki vaatleri sıralandı.
Adalet
- Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sürdürülecek
- Makul sürede yargılama hakkı güçlendirilecek
- Mağdur odaklı bir anlayışa geçilecek
- Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda cezalar ağırlaştırılacak
- Reformlar devam edecek ve yargı reform stratejisi güncellenecek
- Siyasi etkiden arındırmak için Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değiştirilecek
- Sulh Ceza Hakimlikleri kaldırılacak
- Terör suçları demokratik ilkeler çerçevesinde yeniden tanımlanacak
- HSK “Hakimler Kurulu” ve “Savcılar Kurulu” olmak üzere ikiye ayrılarak, yeniden düzenlenecek
- Hakimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alacak bir atama ve nakil sistemi oluşturulacak
- Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç hükümlülere af
- Bağımsız ve tarafsız yargı erki, yasama ve yürütmeyi denetleyecek
- Suçun oluşmasının önlenmesine ilişkin tedbirler alınacak
- 15 Temmuz'un siyasi ayağına dair yasal işlem başlatmak için adım atılacak
- HSK'nın yapısı değiştirilecek ve Adalet Bakanı çıkarılacak
- İddia ve savunma makamları eşitlenecek
- Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak ve bu teşkilat soruşturmada avukatlara da hizmet verecek
- Aramalarda keyfi uygulamalara son verilecek
- Herkesin anadilinde hizmet alması sağlanacak
- Yasadışı telefon dinlemeleri delil olarak kabul edilmeyecek
- Savcılar ile avukatların konumları denk hale getirilerek, savunma hakkı güçlendirilecek
- Avukatların delillere ulaşmasının önündeki engeller kaldırılacak
- Yargıya ayrılan bütçe payı artılarak, kadro sorunları çözülecek
- İstinaf mahkemelerinin etkili bir şekilde çalışması sağlanacak
- İnsan hakları ihlallerini ele alan İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri kurulacak
- Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak
- Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yapısı yeniden düzenlenecek
- Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılacak
- Ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza sistemine geri dönülecek
- Ceza ve tutukevleri ayrılacak, çocuk ıslahevlerinin yerine rehabilitasyon merkezleri kurulacak
- Yargılamalarda evrensel hukuk ilkelerinin esas olması sağlanacak
- Hukuk devleti yeniden tesis edilecek
- YSK yenilenecek
Dış politika
- Güçlü ve etkili bir ülke olarak AB katılım hedefi sürüyor
- ABD'de diplomasi ve lobi çalışmaları ivme kazanacak
- Rusya ile ikili ilişkiler geliştirilecek
- Ukrayna ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesi sürecek
- Filistin davasına tam destek ve yardımlar devam edecek
- 'Dünya beşten büyüktür' deyişi ısrarla ifade edilecek
- Sınır ötesi harekatlara yenileri eklenecek
- Ana hedefler: Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, Filistin sorununun adil çözümü, Mısır ile ilişkilerin gereken seviyeye yükseltilmesi
- NATO, AGİT, Avrupa Konseyi ve AB ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi
- AB ile yeni fasıl açmasını beklemeden, gereken reformların yapılması ve ulusal çıkarlara aykırı ödün verilmemesi
- ABD ile ilişkilerde karşılıklılık ve güven çerçevesi
- Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin tek taraflı ve şahsi çıkarlara dayanmayan şekilde geliştirilmesi
- İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin üye olacağı “Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı”nın (OBİT) kurulması
- TSK’nin Suriye’deki misyonunun diplomatik adımlarla desteklenerek, en kısa zamanda başarıyla sona erdirilmesi
- Mavi Marmara Anlaşması'nın iptali
- AB müzakerelerine milli menfaate zarar vermeme şartıyla devam
- İpek Yolu projesinde Türkiye daha etkin ve aktif bir rol alacak
- Türkiye’nin Avrasya'daki jeopolitik ve jeoekonomik önemi pekiştirilecek
- Türkiye dışındaki soydaş ve akraba topluluklarıyla kurumsal işbirliği yapılanmalarına öncelik verilecek
- Bütün dünyayla kavga politikasına ve Orta Doğu'da Kürt düşmanı politikaya son verilecek
- Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi ve demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcanacak
- Filistin'in bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için destek vereceğiz
- Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargo kaldırılacak
- AB’yle müzakere ve tam üyelik çalışmaları ilkeler çerçevesinde ele alınacak
- Komşularla ilişkilerde barış esas olacak
- AB ile ilişkiler yeniden ele alınacak
- D-8 etkin hale getirilecek
- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye’nin etkinliği artırılacak
- Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yabancı ülkelerin savaş gemileri bulundurması engellenecek
- Türkiye dış politikada yalnızlıktan kurtarılacak, “Ortadoğululaşma” yanlışına son verilecek
- AB ile müzakere süreci hızlandırılacak
- Suriye'nin toprak bütünlüğü ve resmi devlet yönetimi tanınacak
- Avrasya'daki Türk Dünyası dış politikanın önemli boyutu olacak, ilişkiler geliştirilecek
- TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kuruluşlar yeniden düzenlenecek
Eğitim
- Müfredat çağın gerekliliklerine göre güncellenecek
- Okullar yeterli oyun; spor ve kültürel alanlara sahip olacak
- Müftü, vaiz, imam hatip ve müezzin kayyımlar için Diyanet Akademisi kurulacak
- Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılacak
- Üniversite yönetimlerini yeniden yapılandıran bir yasa hazırlanacak
- Eğitim sisteminde 1+8+4 modeli
- 9 yılı kesintisiz temel eğitim olmak üzere 13 yıl zorunlu eğitim
- Çağdaş, demokratik, laik ve bilimsel müfredat
- Aile Maaşı alan ailelere okula giden her öğrenci için yıllık 1200 TL
- Bir yıl içinde 180 bin öğretmene kadro
- 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye
- Bütün mahallelerde yeterli sayıda ücretsiz kreş açılacak
- Öğrencilerin kahvaltı ve öğle yemekleri ücretsiz karşılanacak ve tüm öğrenciler için okula gidiş gelişte toplu taşıma ücretsiz olacak
- Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak
- Atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilecek
- Müfredat ve sınav sistemi gibi temel konulara istikrar kazandırılacak
- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanacak
- Okul öncesi eğitim yaşı düşürülecek
- Fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim düzeyi yükseltilecek
- 4+4+4 uygulamasına son verilecek
- Bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatı hazırlanacak
- Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi müfredata eklenecek, zorunlu din dersi kaldırılacak
- Velilerden para talep edilmeyecek, okullar arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılacak, eğitim düzeyi aynı olacak
- Kadınların ve LGBTİ+’ların baskı, şiddet, dışlanma, görmezden gelmeye maruz kalmaları engellenecek
- Anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınacak
- Sınav odaklı yerine öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa gelişimini sağlayacak bir sistem getirilecek
- 200 bin öğretmen ataması yapılacak
- YÖK kaldırılacak, rektör ve dekanlar üniversite bileşenleri tarafından seçilecek
- YÖK kaldırılacak, Üniversitelerarası Kurul yeniden yapılandırılacak
- Yarış atı maratonu mantığına dayanan sistem değiştirilecek
- Niteliği artırılacak, süresi kısaltılacak
- Değerlerin öne çıkarıldığı bir eğitim sistemi kurulacak
- Müfredata ve öğretmen kalitesine önem verilecek
- Siyasi tutumundan dolayı kimse işinden olmayacak
- Rektör seçimleri yeniden belirlenecek
- Ek ders gösterge rakamları yeniden düzenlenecek, ücretler günün şartlarına uygun hale getirilecek
- PISA sıralamasında ilk 20 hedeflenecek
- Okul öncesi ve temel eğitim zorunlu ve 13 yıl olacak olacak, 1+5+3+4 sistemi uygulanacak
- Atanamayan öğretmenler kadroya alınacak
- Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği için Kreş Ekosistemi Modeli geliştirilecek
- YÖK kaldırılacak, üniversitelerin bölünmesine izin verilmeyecek, bölünenler yeniden birleştirilecek
- Öğrenim kredisi borcu olanların faizleri affedilecek
Ekonomi
- Ekonomik büyüme ivme kazanacak
- Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek
- Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek
- Bölge ve sektör bazlı teşviklerle yeni fabrikaların önü açılacak
- Enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejimleri sürecek
- Vergi kanunlarında kapsamlı reforma gidilecek
- Tüm düzenleyici kurumlar bağımsız olarak işlev gösterecek
- Enflasyona karşı acil önlemler alınacak
- Asgari ücret net 2.200 lira olacak
- Kadın istihdamı ve girişimciliği için teşvik ve vergi kolaylıkları
- Dolaylı vergiler azaltılması, ödeme gücüne göre vergi ve şeffaflaştırmayı kapsayan vergi reformu
- Çiftçilerin tarımsal kredilerinin faizlerinin sıfırlanması
- Aylık 2 GB'a kadar geniş bant ücretsiz internet erişimi
- Eski Yeşil Kart sahibi her haneye aylık 1000 TL aile maaşı, 25 TL su desteği, 50 TL elektrik desteği, 100 TL ısınma desteği
- Dijital çağın ihtiyaçlarına göre büyük işletmeler ile start-upların işbirliği geliştireceği mekanizmalar kurulacak
- Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükü hafifletilecek
- Taşımacılık yapanlara vergisiz akaryakıt sağlanacak
- Şoförlere yıpranma payı hakkı verilecek
- Çiftçilerin kullandığı mazottaki vergiler kaldırılacak
- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilecek
- Vergi, tasarruf, harcama, tarım-hayvancılık ve işgücü hayatına dair reformlar
- Asgari ücret net, emekli maaşı da en az 3.000 lira olacak.
- Asgari ücretten vergi alınmayacak
- Cumhurbaşkanı dâhil, kamuda en yüksek maaş asgari ücretin 3 katını geçemeyecek
- Sosyal haklara ayrılan kaynak ikiye katlanacak
- Hane geliri 6 bin liranın altındakilere Sosyal Haklar Programı uygulanacak
- Yoksulluk sınırının altındaki kamu çalışanlarına 1.000 TL; engellilere 1.000 lira, emekli maaşı olmayan yaşlılara 1.000 lira ve işsizlilere aylık en az 1.000 lira maaş
- Adaletli ve etkin bir vergi sistemi için Hakça Dağıtım Programı uygulanacak
- Kamuda taşeron/geçici istihdam sonlandırılacak
- Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 90 azaltılacak
- Resmi haftalık çalışma saatleri 35'e indirilecek
- Kriz bahanesiyle toplu işten çıkarmaları yasaklanacak
- LGBTİ+’ler için istihdam seçenekleri artırılacak
- Tüketime ve gösterişe ayrılan kamu kaynakları üretime ve istihdama tahsis edilecek
- Üreten ve bölüşen bir ekonomik sistem kurulacak
- Vergi yükü hafifletilecek ve vergide adalet sağlanacak
- Asgari ücret vergiden muaf tutulacak ve her yıl reel olarak %7-10 artırılacak
- Akaryakıttan alınan vergi azaltılacak
- Orta vadede kişi başı gelir 16 bin, GSYH da 1,4 trilyon dolara çıkartılacak
- Üretim ve istihdam odaklı yeni bir ekonomik büyüme ve kalkınma modeline geçilecek
- Yapısal reform programı ilk 60 gün içinde açıklanacak ve uygulanacak
- Varlık Fonu kaldırılacak
- Torba Kanun uygulaması sona erdirilecek
- Enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecek
- ÖTV düşürülecek, asgari ücretten vergi alınmayacak
- Çiftçilere mazot yüzde 50 indirimli verilecek
- Turizmde dünyada ilk beş ülkeden biri olunacak, yıllık gelir 45 milyar dolara yükseltilecek
Kürt Sorunu
- Kürtlerin insani meseleleri demokrasi ve refah sorunu
- Terörden zarar bölgelere 10 milyar TL yatırım yapılıyor
- Diyarbakır'ın Güneydoğu'nun en önemli çekim merkezi olması perçinlenecek
- Kayyum uygulamasına son verilmesi
- Kürt sorunu eşit yurttaşlık ilkesi ve diyalog temelinde çözüm
- Kürt sorununda salt güvenlikçi anlayışa teslim olmadan cesaret ve kararlılık
- TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, toplumsal uzlaşıyla çözüm
- Beş yıl içinde Doğu ve Güneydoğu’da 135 yeni fabrika kurulması
- Kamu hizmetlerinde anadili Türkçe olmayanları gözeten yeni bir anlayış
- Kürtçe ile ilgili seçimlik derslerin çeşitlendirilmesi
- Yerel yönetimlere AB standartlarında özerklik ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanması
- Terörle mücadele “topyekûn mücadele” olarak ele alınmalı
- Milli birlik ve bütünleşmeyi temin edecek Doğu ve Güneydoğu Kalkındırma Programı önemli
- Çözüm, demokrasi sorununun çözümü ve ortak yaşam iradesinden geçiyor
- Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem için güçlü adımlar atılacak
- Eşit yurttaşlık temelinde halkın farklılıklarıyla birlikte yaşayabileceği bir dönem başlayacak
- Kürtler ve Türkler aynı dinin mensubu ve aynı vatanın evlatları
- Hak, adalet, ahlak, ekonomi, eğitim, güvenlik gibi alanlardaki eksiklikler bütün olarak ele alınacak
- Sosyal, kültürel, siyasi, psikolojik, ekonomik alanlarda reformlarla çözülecek
- Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için terör bitirilecek
- Bölgeye yönelik hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler içeren bir yol haritası hazırlanacak
- Olağanüstü sosyal ve siyasal koşullar ortadan kaldırılacak
- Demokrakleşme hızlandırılacak
- Yatırım, üretim ve istihdam imkanları artırılacak
- Bölge illeri cazibe merkezi haline getirilecek
OHAL
- OHAL milli güvenlik ve vatandaşların huzuru tesis edilene dek sürecek
- Öncelik önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetleri
- FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terörist unsurlarla proaktif mücadele
- Terör örgütlerinin propagandası ile mücadele için kitle iletişim araçlarının kullanılması
- Yurtdışında kamu diplomasisi faaliyetlerinin güçlendirilmesi
- OHAL kaldırılacak ve KHK düzeni sonlandırılacak
- Uzun ve keyfi gözaltılar, uzun tutukluluk ve savunma hakkının ihlali uygulamaları sona erdirilecek
- OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kaldırılacak
- OHAL işlemleri doğrudan yargı denetimine açılacak
- Yargı kararı olmaksızın işini kaybeden, ihraç edilen ve hakları ihlal edilenlere hak iadesi
- Olağandışı ortamda FETÖ, PKK, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle olağan yöntemlerle mücadele etmek gerçekçi ve mümkün değildir
- FETÖ ile mücadelede kesin bir başarı sağlanana kadar OHAL devam
- OHAL kaldırılacak
- Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler işlerine dönecek
- Kayyum atanan belediye eş başkanları görevlerine iade edilecek
- Kapatılan muhalif medya ve STK'lar yeniden açılacak
- OHAL kaldırılacak
- Geçici bir dönem olmak mecburiyetindedir
- Olağan hale gelirse hukuk ve adalet bütünüyle rafa kalkar
- OHAL kaldırılacak
- Olağanüstü yönetim usullerindeki keyfiliğe son verilecek
Sağlık
- Aile hekimi başına kişi sayısı 2023'te yarı yarıya düşürülecek
- Nüfusun gen havuzu çıkartılacak ve kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek
- 2023'e kadar 1000 kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı 35,5'ten 31'e düşürülecek
- Sağlık hizmetleri ücretsiz olacak ve katılım payı, ilave ücret kaldırılacak
- Prim ödemiş olmak hizmet almanın ön koşulu olmaktan çıkarılacak
- Aile Sigortası alanların Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet karşılayacak, borçları silinecek
- Kişi başına düşen sağlık personeli sayısı kademeli olarak AB düzeyine çıkarılacak
- Randevu telefonları ve sağlık kurumlarına erişim için toplu taşıma ücretsiz olacak
- Şehir Hastaneleri üniversite hastanelerine dönüştürülecek
- Koruyucu ve önleyici hekimlik ön planda
- Koruyucu sağlık ve temel hizmetler ücretsiz sunulacak
- “Tam gün-tam kapasite çalışma” sağlanacak
- Sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
- Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler esas alınacak
- Sağlığın toplumsallaşması için “Halk Sağlığı Birimleri” kurulacak
- Performansa dayalı ücretlendirme gibi kâr odaklı uygulamalara son verilecek
- İlave ücret, prim, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemeler kaldırılacak
- Şehir hastaneleri modeli kaldırılacak ve kamuya devredilecek
- Kolay erişebilebilen, hizmetlerin etkin ve bütünlüklü sunulduğu bir hastane sistemi
- Piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamaları sonlandırılacak
- Herkes ek ödemeler olmadan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
- Asıl olan halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri
- Hasta odaklı ve korumanın öncelikli olduğu bir sistem
- Kapsamlı bir sağlık reformu gerçekleştirilecek
- Sağlıkta KDV yüzde 5'in altına düşürülecek
- Mecburi hizmet kaldırılarak, özendirici sistem getirilecek ve performans sistemi sonlandırılacak
- Aile Sağlık Merkezleri güçlendirilecek
- TUS yeniden düzenlenecek
- Emeklilerden muayene ve katkı payı alınmayacak
- Şehir hastaneleri bölge ihtisas hastanelerine dönüştürülecek
Yönetim Sistemi
- Daha itibarlı meclis, daha güçlü hükümet, daha etkin, bağımsız ve güçlü yargı
- Derli toplu ve etkili yürütme fonksiyonları
- Kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı uygulanması
- Yeni bir anayasa ve siyasi çoğulculuğu yeşertecek yeni bir toplumsal sözleşme
- Cumhurbaşkanlığı partiler üstü ve tarafsız bir konuma getirilecek
- Cumhurbaşkanının yetkileri sembolik olacak ve üst düzey bürokrat ile yüksek yargı atama yetkisi alınacak
- KHK ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi uygulamaları sonlandırılacak
- TBMM bir yasama ve etkin denetim organı olarak güçlendirilecek
- İtibar adına tüm gereksiz harcamalara son verilecek
- Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi
- Anlaşmazlık ve çekişmeler bitirilip, istikrarlı ve kriz üretmeyen bir sistem olacak
- FETÖ, PKK ve IŞİD gibi terörist yapılarla daha etkili mücadele yapılacak
- Kapsayıcı parlamenter sistem oluşturulacak
- Cumhurbaşkanına devredilecek yasa yapma, denetleme ve bütçe yetkileri en kısa sürede parlamentoya verilecek
- İki yıl içerisinde özgürlükçü laikliğin, çoğulculuğun, kuvvetler ayrılığının merkezde olduğu eşit vatandaşlık ilkesine dayanan bir Demokratik Anayasa hazırlanacak
- Kuvvetler ayrımı tesis edilecek
- Mevcut haliyle başkanlık sistemi fayda getirmez
- Yeni bir referandumla mevcut durum değiştirilmeli
- Parlamenter sisteme yeniden dönülecek
- Cumhurbaşkanlığının devletin başı olma vasfı korunacak ancak yürütmenin başı niteliği kaldırılacak
- İdareye ilişkin bir kısım görevler hükümete bırakılacak
- Cumhurbaşkanlığı bakanlık ve kamu idarelerinin koordinasyon ile denetiminden sorumlu olacak
- Cumhurbaşkanlığı yeniden Çankaya'ya taşınacak
Konular nasıl seçildi?
24 Haziran seçimlerine katılacak partilerin önemli bir kısmı genel seçimlere dair vaatlerini, proje ve planlarını içeren bildiri ve manifestosunu açıkladı.
Toplamı yüzlerce sayfayı bulan bu belgelerde, siyasi partilerin ülkenin sorunlarına ve meselelerine dair görüşleri detaylı bir şekilde yer alıyor.
BBC Türkçe'nin hazırladığı manifesto rehberinde ise 8 konu başlığı altında partilerin vaat, proje ve planlarına yer verildi.
Bunlar, dış politika, ekonomi, olağanüstü hal (OHAL), eğitim, adalet, yönetim sistemi, Kürt Sorunu ve sağlık olarak sıralanıyor.
Bu konuların seçilmesinde, Türkiye'de gerek geleneksel medyada gerekse de sosyal medyada en çok tartışılan meseleler, partilerin seçim beyannamelerinde en çok örtüşen başlıklar ve parti liderleri ile yetkililerine yöneltilen sorular dikkate alındı.
Parti seçimi neye dayanıyor?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), erken seçim kararının alınmasının ardından 11 partinin seçime katılabileceğini açıkladı.
Bunlardan Bağımsız Türkiye Partisi seçime katılmama kararı alırken; Büyük Birlik Partisi (BBP) adayları Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrat Parti de İyi Parti listelerinde yer aldı.
Böylece oy pusulasında 2 ittifak ve 8 partinin adı bulunacak.
BBC Türkçe'nin seçim manifesto rehberinde ise seçime katılan sekiz partinin altısına yer veriliyor ve bu partiler alfabetik şöyle sıralanıyor:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Halkların Demokratik Partisi
- Saadet Partisi
- İyi Parti
Seçime katılan 8 parti arasından manifestolarına yer verilecek olanlar belirlenirken 2 kriterden en az birini karşılayıp karşılamadıklarına bakıldı.
Bunlardan ilki 1 Kasım 2015 seçimlerden yüzde 10 barajını aşarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazanmış partiler. Bu kritere uyan 5 parti bulunuyor: Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi.
İkinci gözetilen kriter de yüzde 10 seçim barajının artık parti bazında değil, ittifak bazında uygulanacak olmasından dolayı bir ittifak içerisinde yer alarak barajı geçme ihtimali daha yüksek olan partiler. Yukarıdaki kritere uymayıp bu kritere uyan da 2 parti bulunuyor. Bunlar da İyi Parti ve Saadet Partisi.
Partiler nasıl sıralandı?
Manifesto rehberinde yer alan partilerin sıralamasında 1 Kasım 2015'te yapılan en son genel seçimlerde aldıkları oy oranları gözetildi.
YSK'nın açıkladığı kesim sonuçlarına göre, partiler ve aldıkları oy oranları şöyle:
|Adalet ve Kalkınma Partisi
|%49,50
|Cumhuriyet Halk Partisi
|%25,32
|Milliyetçi Hareket Partisi
|%11,90
|Halkların Demokratik Partisi
|%10,76
|Saadet Partisi
|%0,68
İyi Parti ise 1 Kasım 2015'teki son genel seçime katılmadığı için son sırada yer aldı.
Konu başlıkları ise alfabetik olarak sıralandı.
Cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri yer alıyor mu?
Rehber, partilerin açıkladığı seçim manifestoları ya da beyannameleri ve bunların içindeki maddeler baz alınarak hazırlandı.
Bu nedenle cumhurbaşkanı adaylarının şahsi vaatlerine ise yer verilmedi.
Bazı yerlerde parti liderlerinin manifesto ya da beyanname açıklama etkinliği sırasında yaptığı konuşmalardan da faydalanıldı.
Bununla birlikte hem parti lideri hem de cumhurbaşkanı adayı olan kişilerin açıkladığı beyanname ve manifestolarda ise parti adına yaptıkları konuşmalar ve hazırlanan belgeler kullanıldı.
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- AKP'de beş bakan liste dışı
- CHP'de 'sancılı liste'
- HDP listesinde kimler var?
- MHP'den sürpriz isimsiz liste
- İYİ Parti'den MHP ve merkez sağ isimler listesi
- Saadet Partisi'nden küskünler listesi