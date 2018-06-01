Seçim 2018: Siyasi partilerin beyanname ve manifestolarında neler var?

BBC Türkçe ve BBC'nin Görselleştirme ekipleri 24 Haziran milletvekili seçimine katılacak belli başlı partilerin seçim bildiri ve manifestolarının bazı konulara dair en dikkat çeken noktaları bir rehberde bir araya getirdi.

Hazırlanan rehberde, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Saadet Partisi ve İyi Parti'nin seçim vaatleri yer alıyor.

Bu partilerin de seçim döneminde en fazla tartışılan konular dış politika, ekonomi, olağanüstü hal (OHAL), eğitim, adalet, yönetim sistemi, Kürt Sorunu ve sağlık alanlarındaki vaatleri sıralandı.

Adalet Dış politika Eğitim Ekonomi Kürt Sorunu OHAL Sağlık Yönetim Sistemi Baştan başla Adalet AK Parti (Cumhur İttifakı) Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sürdürülecek

Makul sürede yargılama hakkı güçlendirilecek

Mağdur odaklı bir anlayışa geçilecek

Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda cezalar ağırlaştırılacak

Reformlar devam edecek ve yargı reform stratejisi güncellenecek CHP (Millet İttifakı) Siyasi etkiden arındırmak için Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değiştirilecek

Sulh Ceza Hakimlikleri kaldırılacak

Terör suçları demokratik ilkeler çerçevesinde yeniden tanımlanacak

HSK “Hakimler Kurulu” ve “Savcılar Kurulu” olmak üzere ikiye ayrılarak, yeniden düzenlenecek

Hakimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alacak bir atama ve nakil sistemi oluşturulacak MHP (Cumhur İttifakı) Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç hükümlülere af

Bağımsız ve tarafsız yargı erki, yasama ve yürütmeyi denetleyecek

Suçun oluşmasının önlenmesine ilişkin tedbirler alınacak HDP 15 Temmuz'un siyasi ayağına dair yasal işlem başlatmak için adım atılacak

HSK'nın yapısı değiştirilecek ve Adalet Bakanı çıkarılacak

İddia ve savunma makamları eşitlenecek

Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak ve bu teşkilat soruşturmada avukatlara da hizmet verecek

Aramalarda keyfi uygulamalara son verilecek

Herkesin anadilinde hizmet alması sağlanacak

Yasadışı telefon dinlemeleri delil olarak kabul edilmeyecek Saadet Partisi (Millet İttifakı) Savcılar ile avukatların konumları denk hale getirilerek, savunma hakkı güçlendirilecek

Avukatların delillere ulaşmasının önündeki engeller kaldırılacak

Yargıya ayrılan bütçe payı artılarak, kadro sorunları çözülecek

İstinaf mahkemelerinin etkili bir şekilde çalışması sağlanacak

İnsan hakları ihlallerini ele alan İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri kurulacak İyi Parti (Millet İttifakı) Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yapısı yeniden düzenlenecek

Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılacak

Ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza sistemine geri dönülecek

Ceza ve tutukevleri ayrılacak, çocuk ıslahevlerinin yerine rehabilitasyon merkezleri kurulacak

Yargılamalarda evrensel hukuk ilkelerinin esas olması sağlanacak

Hukuk devleti yeniden tesis edilecek

YSK yenilenecek Dış politika AK Parti (Cumhur İttifakı) Güçlü ve etkili bir ülke olarak AB katılım hedefi sürüyor

ABD'de diplomasi ve lobi çalışmaları ivme kazanacak

Rusya ile ikili ilişkiler geliştirilecek

Ukrayna ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesi sürecek

Filistin davasına tam destek ve yardımlar devam edecek

'Dünya beşten büyüktür' deyişi ısrarla ifade edilecek

Sınır ötesi harekatlara yenileri eklenecek CHP (Millet İttifakı) Ana hedefler: Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, Filistin sorununun adil çözümü, Mısır ile ilişkilerin gereken seviyeye yükseltilmesi

NATO, AGİT, Avrupa Konseyi ve AB ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi

AB ile yeni fasıl açmasını beklemeden, gereken reformların yapılması ve ulusal çıkarlara aykırı ödün verilmemesi

ABD ile ilişkilerde karşılıklılık ve güven çerçevesi

Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin tek taraflı ve şahsi çıkarlara dayanmayan şekilde geliştirilmesi

İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin üye olacağı “Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı”nın (OBİT) kurulması

TSK’nin Suriye’deki misyonunun diplomatik adımlarla desteklenerek, en kısa zamanda başarıyla sona erdirilmesi

Mavi Marmara Anlaşması'nın iptali MHP (Cumhur İttifakı) AB müzakerelerine milli menfaate zarar vermeme şartıyla devam

İpek Yolu projesinde Türkiye daha etkin ve aktif bir rol alacak

Türkiye’nin Avrasya'daki jeopolitik ve jeoekonomik önemi pekiştirilecek

Türkiye dışındaki soydaş ve akraba topluluklarıyla kurumsal işbirliği yapılanmalarına öncelik verilecek HDP Bütün dünyayla kavga politikasına ve Orta Doğu'da Kürt düşmanı politikaya son verilecek

Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi ve demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcanacak

Filistin'in bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için destek vereceğiz

Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargo kaldırılacak

AB’yle müzakere ve tam üyelik çalışmaları ilkeler çerçevesinde ele alınacak Saadet Partisi (Millet İttifakı) Komşularla ilişkilerde barış esas olacak

AB ile ilişkiler yeniden ele alınacak

D-8 etkin hale getirilecek

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye’nin etkinliği artırılacak

Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yabancı ülkelerin savaş gemileri bulundurması engellenecek İyi Parti (Millet İttifakı) Türkiye dış politikada yalnızlıktan kurtarılacak, “Ortadoğululaşma” yanlışına son verilecek

AB ile müzakere süreci hızlandırılacak

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve resmi devlet yönetimi tanınacak

Avrasya'daki Türk Dünyası dış politikanın önemli boyutu olacak, ilişkiler geliştirilecek

TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kuruluşlar yeniden düzenlenecek Eğitim AK Parti (Cumhur İttifakı) Müfredat çağın gerekliliklerine göre güncellenecek

Okullar yeterli oyun; spor ve kültürel alanlara sahip olacak

Müftü, vaiz, imam hatip ve müezzin kayyımlar için Diyanet Akademisi kurulacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılacak

Üniversite yönetimlerini yeniden yapılandıran bir yasa hazırlanacak CHP (Millet İttifakı) Eğitim sisteminde 1+8+4 modeli

9 yılı kesintisiz temel eğitim olmak üzere 13 yıl zorunlu eğitim

Çağdaş, demokratik, laik ve bilimsel müfredat

Aile Maaşı alan ailelere okula giden her öğrenci için yıllık 1200 TL

Bir yıl içinde 180 bin öğretmene kadro

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye

Bütün mahallelerde yeterli sayıda ücretsiz kreş açılacak

Öğrencilerin kahvaltı ve öğle yemekleri ücretsiz karşılanacak ve tüm öğrenciler için okula gidiş gelişte toplu taşıma ücretsiz olacak MHP (Cumhur İttifakı) Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak

Atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilecek

Müfredat ve sınav sistemi gibi temel konulara istikrar kazandırılacak

Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanacak

Okul öncesi eğitim yaşı düşürülecek

Fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim düzeyi yükseltilecek HDP 4+4+4 uygulamasına son verilecek

Bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatı hazırlanacak

Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi müfredata eklenecek, zorunlu din dersi kaldırılacak

Velilerden para talep edilmeyecek, okullar arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılacak, eğitim düzeyi aynı olacak

Kadınların ve LGBTİ+’ların baskı, şiddet, dışlanma, görmezden gelmeye maruz kalmaları engellenecek

Anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınacak

Sınav odaklı yerine öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa gelişimini sağlayacak bir sistem getirilecek

200 bin öğretmen ataması yapılacak

YÖK kaldırılacak, rektör ve dekanlar üniversite bileşenleri tarafından seçilecek Saadet Partisi (Millet İttifakı) YÖK kaldırılacak, Üniversitelerarası Kurul yeniden yapılandırılacak

Yarış atı maratonu mantığına dayanan sistem değiştirilecek

Niteliği artırılacak, süresi kısaltılacak

Değerlerin öne çıkarıldığı bir eğitim sistemi kurulacak

Müfredata ve öğretmen kalitesine önem verilecek

Siyasi tutumundan dolayı kimse işinden olmayacak

Rektör seçimleri yeniden belirlenecek İyi Parti (Millet İttifakı) Ek ders gösterge rakamları yeniden düzenlenecek, ücretler günün şartlarına uygun hale getirilecek

PISA sıralamasında ilk 20 hedeflenecek

Okul öncesi ve temel eğitim zorunlu ve 13 yıl olacak olacak, 1+5+3+4 sistemi uygulanacak

Atanamayan öğretmenler kadroya alınacak

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği için Kreş Ekosistemi Modeli geliştirilecek

YÖK kaldırılacak, üniversitelerin bölünmesine izin verilmeyecek, bölünenler yeniden birleştirilecek

Öğrenim kredisi borcu olanların faizleri affedilecek Ekonomi AK Parti (Cumhur İttifakı) Ekonomik büyüme ivme kazanacak

Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek

Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek

Bölge ve sektör bazlı teşviklerle yeni fabrikaların önü açılacak

Enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejimleri sürecek

Vergi kanunlarında kapsamlı reforma gidilecek CHP (Millet İttifakı) Tüm düzenleyici kurumlar bağımsız olarak işlev gösterecek

Enflasyona karşı acil önlemler alınacak

Asgari ücret net 2.200 lira olacak

Kadın istihdamı ve girişimciliği için teşvik ve vergi kolaylıkları

Dolaylı vergiler azaltılması, ödeme gücüne göre vergi ve şeffaflaştırmayı kapsayan vergi reformu

Çiftçilerin tarımsal kredilerinin faizlerinin sıfırlanması

Aylık 2 GB'a kadar geniş bant ücretsiz internet erişimi

Eski Yeşil Kart sahibi her haneye aylık 1000 TL aile maaşı, 25 TL su desteği, 50 TL elektrik desteği, 100 TL ısınma desteği

Dijital çağın ihtiyaçlarına göre büyük işletmeler ile start-upların işbirliği geliştireceği mekanizmalar kurulacak MHP (Cumhur İttifakı) Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükü hafifletilecek

Taşımacılık yapanlara vergisiz akaryakıt sağlanacak

Şoförlere yıpranma payı hakkı verilecek

Çiftçilerin kullandığı mazottaki vergiler kaldırılacak

İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilecek

Vergi, tasarruf, harcama, tarım-hayvancılık ve işgücü hayatına dair reformlar HDP Asgari ücret net, emekli maaşı da en az 3.000 lira olacak.

Asgari ücretten vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanı dâhil, kamuda en yüksek maaş asgari ücretin 3 katını geçemeyecek

Sosyal haklara ayrılan kaynak ikiye katlanacak

Hane geliri 6 bin liranın altındakilere Sosyal Haklar Programı uygulanacak

Yoksulluk sınırının altındaki kamu çalışanlarına 1.000 TL; engellilere 1.000 lira, emekli maaşı olmayan yaşlılara 1.000 lira ve işsizlilere aylık en az 1.000 lira maaş

Adaletli ve etkin bir vergi sistemi için Hakça Dağıtım Programı uygulanacak

Kamuda taşeron/geçici istihdam sonlandırılacak

Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 90 azaltılacak

Resmi haftalık çalışma saatleri 35'e indirilecek

Kriz bahanesiyle toplu işten çıkarmaları yasaklanacak

LGBTİ+’ler için istihdam seçenekleri artırılacak Saadet Partisi (Millet İttifakı) Tüketime ve gösterişe ayrılan kamu kaynakları üretime ve istihdama tahsis edilecek

Üreten ve bölüşen bir ekonomik sistem kurulacak

Vergi yükü hafifletilecek ve vergide adalet sağlanacak

Asgari ücret vergiden muaf tutulacak ve her yıl reel olarak %7-10 artırılacak

Akaryakıttan alınan vergi azaltılacak İyi Parti (Millet İttifakı) Orta vadede kişi başı gelir 16 bin, GSYH da 1,4 trilyon dolara çıkartılacak

Üretim ve istihdam odaklı yeni bir ekonomik büyüme ve kalkınma modeline geçilecek

Yapısal reform programı ilk 60 gün içinde açıklanacak ve uygulanacak

Varlık Fonu kaldırılacak

Torba Kanun uygulaması sona erdirilecek

Enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecek

ÖTV düşürülecek, asgari ücretten vergi alınmayacak

Çiftçilere mazot yüzde 50 indirimli verilecek

Turizmde dünyada ilk beş ülkeden biri olunacak, yıllık gelir 45 milyar dolara yükseltilecek Kürt Sorunu AK Parti (Cumhur İttifakı) Kürtlerin insani meseleleri demokrasi ve refah sorunu

Terörden zarar bölgelere 10 milyar TL yatırım yapılıyor

Diyarbakır'ın Güneydoğu'nun en önemli çekim merkezi olması perçinlenecek CHP (Millet İttifakı) Kayyum uygulamasına son verilmesi

Kürt sorunu eşit yurttaşlık ilkesi ve diyalog temelinde çözüm

Kürt sorununda salt güvenlikçi anlayışa teslim olmadan cesaret ve kararlılık

TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, toplumsal uzlaşıyla çözüm

Beş yıl içinde Doğu ve Güneydoğu’da 135 yeni fabrika kurulması

Kamu hizmetlerinde anadili Türkçe olmayanları gözeten yeni bir anlayış

Kürtçe ile ilgili seçimlik derslerin çeşitlendirilmesi

Yerel yönetimlere AB standartlarında özerklik ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanması MHP (Cumhur İttifakı) Terörle mücadele “topyekûn mücadele” olarak ele alınmalı

Milli birlik ve bütünleşmeyi temin edecek Doğu ve Güneydoğu Kalkındırma Programı önemli HDP Çözüm, demokrasi sorununun çözümü ve ortak yaşam iradesinden geçiyor

Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem için güçlü adımlar atılacak

Eşit yurttaşlık temelinde halkın farklılıklarıyla birlikte yaşayabileceği bir dönem başlayacak Saadet Partisi (Millet İttifakı) Kürtler ve Türkler aynı dinin mensubu ve aynı vatanın evlatları

Hak, adalet, ahlak, ekonomi, eğitim, güvenlik gibi alanlardaki eksiklikler bütün olarak ele alınacak

Sosyal, kültürel, siyasi, psikolojik, ekonomik alanlarda reformlarla çözülecek İyi Parti (Millet İttifakı) Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için terör bitirilecek

Bölgeye yönelik hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler içeren bir yol haritası hazırlanacak

Olağanüstü sosyal ve siyasal koşullar ortadan kaldırılacak

Demokrakleşme hızlandırılacak

Yatırım, üretim ve istihdam imkanları artırılacak

Bölge illeri cazibe merkezi haline getirilecek OHAL AK Parti (Cumhur İttifakı) OHAL milli güvenlik ve vatandaşların huzuru tesis edilene dek sürecek

Öncelik önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetleri

FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terörist unsurlarla proaktif mücadele

Terör örgütlerinin propagandası ile mücadele için kitle iletişim araçlarının kullanılması

Yurtdışında kamu diplomasisi faaliyetlerinin güçlendirilmesi CHP (Millet İttifakı) OHAL kaldırılacak ve KHK düzeni sonlandırılacak

Uzun ve keyfi gözaltılar, uzun tutukluluk ve savunma hakkının ihlali uygulamaları sona erdirilecek

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kaldırılacak

OHAL işlemleri doğrudan yargı denetimine açılacak

Yargı kararı olmaksızın işini kaybeden, ihraç edilen ve hakları ihlal edilenlere hak iadesi MHP (Cumhur İttifakı) Olağandışı ortamda FETÖ, PKK, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle olağan yöntemlerle mücadele etmek gerçekçi ve mümkün değildir

FETÖ ile mücadelede kesin bir başarı sağlanana kadar OHAL devam HDP OHAL kaldırılacak

Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler işlerine dönecek

Kayyum atanan belediye eş başkanları görevlerine iade edilecek

Kapatılan muhalif medya ve STK'lar yeniden açılacak Saadet Partisi (Millet İttifakı) OHAL kaldırılacak

Geçici bir dönem olmak mecburiyetindedir

Olağan hale gelirse hukuk ve adalet bütünüyle rafa kalkar İyi Parti (Millet İttifakı) OHAL kaldırılacak

Olağanüstü yönetim usullerindeki keyfiliğe son verilecek Sağlık AK Parti (Cumhur İttifakı) Aile hekimi başına kişi sayısı 2023'te yarı yarıya düşürülecek

Nüfusun gen havuzu çıkartılacak ve kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek

2023'e kadar 1000 kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı 35,5'ten 31'e düşürülecek CHP (Millet İttifakı) Sağlık hizmetleri ücretsiz olacak ve katılım payı, ilave ücret kaldırılacak

Prim ödemiş olmak hizmet almanın ön koşulu olmaktan çıkarılacak

Aile Sigortası alanların Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet karşılayacak, borçları silinecek

Kişi başına düşen sağlık personeli sayısı kademeli olarak AB düzeyine çıkarılacak

Randevu telefonları ve sağlık kurumlarına erişim için toplu taşıma ücretsiz olacak

Şehir Hastaneleri üniversite hastanelerine dönüştürülecek MHP (Cumhur İttifakı) Koruyucu ve önleyici hekimlik ön planda

Koruyucu sağlık ve temel hizmetler ücretsiz sunulacak

“Tam gün-tam kapasite çalışma” sağlanacak

Sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirme yapılacak HDP Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler esas alınacak

Sağlığın toplumsallaşması için “Halk Sağlığı Birimleri” kurulacak

Performansa dayalı ücretlendirme gibi kâr odaklı uygulamalara son verilecek

İlave ücret, prim, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemeler kaldırılacak

Şehir hastaneleri modeli kaldırılacak ve kamuya devredilecek

Kolay erişebilebilen, hizmetlerin etkin ve bütünlüklü sunulduğu bir hastane sistemi

Piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamaları sonlandırılacak Saadet Partisi (Millet İttifakı) Herkes ek ödemeler olmadan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak

Asıl olan halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri

Hasta odaklı ve korumanın öncelikli olduğu bir sistem İyi Parti (Millet İttifakı) Kapsamlı bir sağlık reformu gerçekleştirilecek

Sağlıkta KDV yüzde 5'in altına düşürülecek

Mecburi hizmet kaldırılarak, özendirici sistem getirilecek ve performans sistemi sonlandırılacak

Aile Sağlık Merkezleri güçlendirilecek

TUS yeniden düzenlenecek

Emeklilerden muayene ve katkı payı alınmayacak

Şehir hastaneleri bölge ihtisas hastanelerine dönüştürülecek Yönetim Sistemi AK Parti (Cumhur İttifakı) Daha itibarlı meclis, daha güçlü hükümet, daha etkin, bağımsız ve güçlü yargı

Derli toplu ve etkili yürütme fonksiyonları

Kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı uygulanması CHP (Millet İttifakı) Yeni bir anayasa ve siyasi çoğulculuğu yeşertecek yeni bir toplumsal sözleşme

Cumhurbaşkanlığı partiler üstü ve tarafsız bir konuma getirilecek

Cumhurbaşkanının yetkileri sembolik olacak ve üst düzey bürokrat ile yüksek yargı atama yetkisi alınacak

KHK ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi uygulamaları sonlandırılacak

TBMM bir yasama ve etkin denetim organı olarak güçlendirilecek

İtibar adına tüm gereksiz harcamalara son verilecek MHP (Cumhur İttifakı) Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi

Anlaşmazlık ve çekişmeler bitirilip, istikrarlı ve kriz üretmeyen bir sistem olacak

FETÖ, PKK ve IŞİD gibi terörist yapılarla daha etkili mücadele yapılacak HDP Kapsayıcı parlamenter sistem oluşturulacak

Cumhurbaşkanına devredilecek yasa yapma, denetleme ve bütçe yetkileri en kısa sürede parlamentoya verilecek

İki yıl içerisinde özgürlükçü laikliğin, çoğulculuğun, kuvvetler ayrılığının merkezde olduğu eşit vatandaşlık ilkesine dayanan bir Demokratik Anayasa hazırlanacak Saadet Partisi (Millet İttifakı) Kuvvetler ayrımı tesis edilecek

Mevcut haliyle başkanlık sistemi fayda getirmez

Yeni bir referandumla mevcut durum değiştirilmeli İyi Parti (Millet İttifakı) Parlamenter sisteme yeniden dönülecek

Cumhurbaşkanlığının devletin başı olma vasfı korunacak ancak yürütmenin başı niteliği kaldırılacak

İdareye ilişkin bir kısım görevler hükümete bırakılacak

Cumhurbaşkanlığı bakanlık ve kamu idarelerinin koordinasyon ile denetiminden sorumlu olacak

Cumhurbaşkanlığı yeniden Çankaya'ya taşınacak

Konular nasıl seçildi?

24 Haziran seçimlerine katılacak partilerin önemli bir kısmı genel seçimlere dair vaatlerini, proje ve planlarını içeren bildiri ve manifestosunu açıkladı.

Toplamı yüzlerce sayfayı bulan bu belgelerde, siyasi partilerin ülkenin sorunlarına ve meselelerine dair görüşleri detaylı bir şekilde yer alıyor.

BBC Türkçe'nin hazırladığı manifesto rehberinde ise 8 konu başlığı altında partilerin vaat, proje ve planlarına yer verildi.

Bunlar, dış politika, ekonomi, olağanüstü hal (OHAL), eğitim, adalet, yönetim sistemi, Kürt Sorunu ve sağlık olarak sıralanıyor.

Bu konuların seçilmesinde, Türkiye'de gerek geleneksel medyada gerekse de sosyal medyada en çok tartışılan meseleler, partilerin seçim beyannamelerinde en çok örtüşen başlıklar ve parti liderleri ile yetkililerine yöneltilen sorular dikkate alındı.

Parti seçimi neye dayanıyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), erken seçim kararının alınmasının ardından 11 partinin seçime katılabileceğini açıkladı.

Bunlardan Bağımsız Türkiye Partisi seçime katılmama kararı alırken; Büyük Birlik Partisi (BBP) adayları Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrat Parti de İyi Parti listelerinde yer aldı.

Böylece oy pusulasında 2 ittifak ve 8 partinin adı bulunacak.

BBC Türkçe'nin seçim manifesto rehberinde ise seçime katılan sekiz partinin altısına yer veriliyor ve bu partiler alfabetik şöyle sıralanıyor:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Saadet Partisi

İyi Parti

Seçime katılan 8 parti arasından manifestolarına yer verilecek olanlar belirlenirken 2 kriterden en az birini karşılayıp karşılamadıklarına bakıldı.

Bunlardan ilki 1 Kasım 2015 seçimlerden yüzde 10 barajını aşarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazanmış partiler. Bu kritere uyan 5 parti bulunuyor: Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi.

İkinci gözetilen kriter de yüzde 10 seçim barajının artık parti bazında değil, ittifak bazında uygulanacak olmasından dolayı bir ittifak içerisinde yer alarak barajı geçme ihtimali daha yüksek olan partiler. Yukarıdaki kritere uymayıp bu kritere uyan da 2 parti bulunuyor. Bunlar da İyi Parti ve Saadet Partisi.

Telif hakkı AFP

Partiler nasıl sıralandı?

Manifesto rehberinde yer alan partilerin sıralamasında 1 Kasım 2015'te yapılan en son genel seçimlerde aldıkları oy oranları gözetildi.

YSK'nın açıkladığı kesim sonuçlarına göre, partiler ve aldıkları oy oranları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi %49,50 Cumhuriyet Halk Partisi %25,32 Milliyetçi Hareket Partisi %11,90 Halkların Demokratik Partisi %10,76 Saadet Partisi %0,68

İyi Parti ise 1 Kasım 2015'teki son genel seçime katılmadığı için son sırada yer aldı.

Konu başlıkları ise alfabetik olarak sıralandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri yer alıyor mu?

Rehber, partilerin açıkladığı seçim manifestoları ya da beyannameleri ve bunların içindeki maddeler baz alınarak hazırlandı.

Bu nedenle cumhurbaşkanı adaylarının şahsi vaatlerine ise yer verilmedi.

Bazı yerlerde parti liderlerinin manifesto ya da beyanname açıklama etkinliği sırasında yaptığı konuşmalardan da faydalanıldı.

Bununla birlikte hem parti lideri hem de cumhurbaşkanı adayı olan kişilerin açıkladığı beyanname ve manifestolarda ise parti adına yaptıkları konuşmalar ve hazırlanan belgeler kullanıldı.