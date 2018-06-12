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Türkiye, 24 Haziran'da milletvekilleri ve cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Kampanya döneminde gündeme gelen tartışmalar ve yeni düzenlemelerde yer alan kavramların ne anlama geldiğini sizler için derledik.

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100 bin İmza: Seçim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler kapsamında seçmenlere de cumhurbaşkanlığına aday gösterme hakkı tanındı. Buna göre, seçmen tarafından aday gösterilmek isteyen kişinin önce Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurması ve ardından da belirtilen süre içerisinde en az 100 bin seçmenin YSK'ya şahsi başvuruyla imzaladığı talep dilekçesi elde etmesi gerekiyor. Seçmen tarafından aday gösterilmek için 4 kişi başvurdu. Bu kişilerden üçü gereken 100 bin imzayı toplamayı başardı.

15'ler Hamlesi: İyi Parti'nin seçimlere katılma koşullarını karşılayıp karşılamadığına dair belirsizliğin sürdüğü bir dönemde, seçime katılabilmesini garantilemek için CHP'den 15 milletvekili parti değiştirdi. Böylece İyi Parti'nin milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve seçime katılmasının önünde herhangi bir engel de kalmadı.

6 Milyon Kişilik Hücre: Selahattin Demirtaş, seçimlerin tutuklu tek adayı. Demirtaş'ın tahliye talepleri şu ana kadar reddedildi. YSK, Demirtaş'ın telefon hakkını televizyon kanallarına bağlanmak için kullanma talebini de kabul etmedi. HDP adayı, kampanyasını Twitter mesajları üzerinden yürütüyor. Attığı mesajlarda, sadece hücre arkadaşı HDP'li Abdullah Zeydan'ın katıldığı "tek kişilik mitingler" yaptığını söylüyor. Ayrıca, kaldıkları hücreyi "6 milyon kişilik" olarak tanımlıyor.

A

Adil Seçim Platformu: Millet İttifakı partileri ile HDP'nin yanı sıra Sensiz Olmaz, Oyum Güvende, DİSK, KESK, Memleket Biziz, Hak ve Adalet gibi oluşumların bir araya gelip kurduğu platform. Seçim günü Türkiye'deki tüm sandıklarda görevli ve müşahit olarak yer almayı ve doğrudan sandıklardan alınacak bilgileri Ankara'da kurulacak "Ortak Basın ve İletişim Merkezi"ne aktarmayı hedefliyor.

Af: Hemen her genel seçim öncesi gündeme gelen konulardan birisi. Bu kez de MHP lideri Bahçeli tarafından dile getirildi. Bahçeli, "çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarına" af getirilmesi çağrısı yaptı. Daha sonra af kapsamına alınmasını istediği Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti. Bu af talebine hükümet sıcak bakmadığını açıkladı. Halkevleri de Bahçeli hakkında 'suçu ve suçluyu övmek'ten suç duyurusunda bulundu.

Artık Oy: "İttifak içindeki partilerin tek başlarına aldıkları oylar toplanacak. Daha sonra her partinin kendi aldığı oy, partilerin toplam oyuna bölünerek her parti için bir katsayı belirlenecek ve ittifakın ortak oyları bu katsayıya göre dağıtılacak. Oyların dağıtımı tam sayılara göre yapılacak. Bu durumda ittifakın oyundan dağıtılmayan oy kalması durumunda buna ""artık oy"" denilecek. Bu artık oylar, partilerin oyları ondalık sayı sıralamasına göre dizilerek büyükten küçüğe dağıtılacak. Böylece ittifakın aldığı oyların tamamının tam sayıya denk gelecek şekilde partilere dağıtılması öngörülüyor.

B

Bisiklet: Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek aracı, çiftteker, derrace, velespit. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce, Samsun mitinginde podyuma bisikletle çıktı; işe bisikletle gidip gelen bir cumhurbaşkanı olacağı sözünü verdi.

C

Canlı Yayın: Olay, gösteri, toplantı, etkinlik vb.nin gerçekleştiği anda radyo ve televizyondan aktarılması. Muhalefet partileri ve adayları, hem TRT'nin hem de özel televizyon kanallarının bu yayın türünde kendilerine haksızlık edildiğini ve Adalet Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kıyasla çok az yer ayrıldığını savunuyor. RTÜK'e CHP kontenjanından giren üyelerin araştırmasına göre, TRT 14-30 Mayıs tarihleri arasında Erdoğan ve Milet İttifakı'na toplam 67 saat 58 dakika süre ayırırken, CHP ve İnce'ye ayrılan süre 6 saat 43 dakika oldu. Diğer aday ve partiler ise toplamda 45 dakika yer bulabildi. CNNTürk ve NTV gibi haber kanallarında da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 30 saat ayrılırken, diğer partilere ayrılan süre 10 saat civarında oldu.

Cumhur İttifakı: AKP ile MHP'nin kurduğu, BBP'nin de desteklediği seçim ittifakı. Protokolde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından "Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu" olarak ortaya çıktığı belirtiliyor. Amaçları arasında "5 yıl içinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurullarıyla yerleşmesini temin etmek" yer alıyor.

Ç

Çift İkramiye: Emekliler bu seçimlerde de hükümetin icraatları ve partilerin vaatleri arasındaki önemli konulardan biri. Bakanlar Kurulu, her iki dini bayram öncesinde emeklilere 1000'er TL ikramiye verilmesine karar verdi. CHP daha önceki seçimlerde yaptığı emekliye bayramlar öncesinde bir maaş ikramiye önerisini yinelerken, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de asgari ücret kadar ikramiye vereceklerini açıkladı.

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D E V A M: Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri #TAMAM Twitter etiketine 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi. DEVAM da TAMAM gibi kısa sürede dünya trendlerinde üçüncü sıraya kadar çıktı.

Diploma: Bir kimsenin herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenen resmi belge. Ancak cumhurbaşkanlığı adaylığının şartlarından biri olması, bu kelimeye de siyasi bir boyut kazandırdı. MHP eski Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, 2014 yılında Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olamayacağını, çünkü "3 yıllık fakülte mezunu" olduğunu iddia etti. Daha sonra paylaşılan diploma örneğinin sahte olduğuna dair de farklı iddialar ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi ise Erdoğan'ın Ticari Bilimler Fakültesi'nden Şubat 1981'de mezun olduğunu açıkladı ve YSK da adaylık kriterlerin karşılandığına hükmetti. Cumhurbaşkanı adayı İnce de sık sık konuşmalarında diploma konusunu gündeme getiriyor. İnce, "Ne dersem cevap veriyor, diploma konusuna hiç girmiyor" dedi.

E

Eeeyyy: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle tepki göstermeye hazırlandığı kişi ya da kurumlarla ilgili sözlerine başlamadan başvurduğu hitap biçimi. Erdoğan konuşmalarında "Eeeyyy" ile hitap ettiği kişilere hitabın ardından genellikle sert eleştiriler sıralıyor. Meral Akşener de zaman zaman konuşmalarında bu hitaba başvuran bir diğer aday. Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan destekçileri sosyal medyada açtıkları "#eyytakşener" etiketi altında Akşener'i eleştiren paylaşımlarda bulundu.

F

Fakir: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tanımlarken kullandığı kelime. Seçim kampanya sürecini başlatmadan bir gece önce TRT'ye verdiği mülakatta, kendisini kast ederek 14 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda "Bu fakir seçildi" dedi ve Millet İttifakı ile ilgili bir soruya da, "Bir araya gelemeyenler bu fakirin sayesinde bir araya geliyorlarsa ne güzel" yanıtını verdi. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 2011 yılında attığı "Fakir aile ziyareti maratonum" diye başlayan Twitter mesajı yeniden paylaşılmaya başlandı. Gelen eleştiriler üzerine Şimşek, "fakir" ifadesini asla hakaret olarak kullanmadığını söyledi.

FETÖ'cü: Açılımı "Fethullahçı Terör Örgütü". Gülen Cemaati ile ilgili açılan soruşturmalarda yapılanmadan "Fethullahçı Terör Örgütü veya FETÖ" olarak bahsediliyor. Ayrıca siyasetçiler tarafından da Cemaat üyeleri ya da sempatizanlarını için kullanılan bir ifadeye dönüştü. Bununla birlikte hükümetten bazı isimler ve hükümete yakın gazeteciler de sık sık muhalif siyasetçiler ve partileri "FETÖ'cü" olmakla itham ediyor.

Filigranlı Oy Pusulası: Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte oy pusulalarının üzerinde YSK filigranının bulunduğu özel üretilmiş kağıtlara basılması zorunluluğu getirildi.

G

Gariban: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için kullandığı ifade. Erdoğan'ın İnce aday gösterildikten sonraki ilk yorumu "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz" olmuştu.

H

Hacı Guevara: Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu, arabasının camından havaya kaldırdığı sıkılmış yumruğuyla poz verince sosyal medyada kendisine "Hacı Guevara" lakabı takıldı.

Helikopter: Tepeden pervaneli, uçan taşıt. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın muhalefetin ortak adayı olarak adı geçen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyarete giderken kullandığı hava aracı. Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gül'ü ziyaret etti. Ziyaretin nedeninin Gül'ü adaylıktan vazgeçirmek olduğu öne sürüldü. Gül ise ziyarette "tehdit, saygısızlık olmadığını" söyledi. Muharrem İnce de kendisi cumhurbaşkanı olduğunda kendisine karşı aday olan bir kişiyi ziyaret etmesi halinde genelkurmay başkanını görevden alacağını belirtti.

İ

İcazet: Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce 2001 yılında "icazet almak" için Pensilvanya'ya giderek, Fethullah Gülen ile görüştüğünü iddia etti. Erdoğan ise bunu reddetti ve İnce'den iddiasını ispatlamasını istedi. İnce de bunun üzerine iddianın dayanağının eski TRT Haber Dairesi Başkanı ve Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör'ün "Yenilikçi Hareket" kitabı olduğunu söyledi. Güngör ise kendi kitabında yazdıklarını "dedikodu" ve "mesnetsiz iddia" olarak tanımladı.

İttifak: Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partilerin ittifak halinde seçime girebilmelerine olanak tanındı. Partiler kendi aday listelerini oluştururken, yüzde 10 seçim barajının tespitinde de partilerin bireysel oyları değil, ittifakın oy oranına bakılacak.

K

Kardeşlerim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen bir miting hitabı. Erdoğan konuşmalarında kendisini izlemeye gelenlere sık sık "kardeşlerim" sözüyle hitap ediyor. Konuşmalarında genellikle konular arasında geçiş yapmadan önce bu ifadeye başvuruyor.

Kardeşlik Hukuku: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyeleri Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasında var olduğu dile getiriliyor. Gül'ün "geniş bir mutabakat sağlanması halinde muhalefetin çatı adayı" olması gündemdeyken tekrar bu hukuktan söz edildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, "Kardeşim Gül" hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" sözleriyle Gül'ün adaylık niyetine tepki gösterdi.

M

Millet İttifakı: CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin kurduğu ittifak. Demokrat Parti de İyi Parti listelerinden aday göstererek, ittifaka destek veriyor. İttifakın amaçları arasında "toplumsal kutuplaşmaya son vermek, siyasal sistemi normalleştirmek, yargı bağımsızlığını sağlamak ve tüm hak ve özgürlüklerin layıkıyla kullanılmasını temin etmek" yer alıyor.

Mühürsüz Oy Pusulası: 2017'deki referandumda oy sayım ve verme işlemleri devam ederken üzerinde sandık kurulu mührü olmayan pusulaların da geçerli sayılmasına hükmedildi. Bu yıl Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle filigran uygulamasına geçildi. Üzerinde YSK filigranı bulunan pusulalar mühürsüz dahi olsa artık geçerli kabul edilecek.

N

Ne yapmak, nereye varmak istemektedir: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle özdeşleşen bir soru/sorgulama ifadesi. Bu ifadeleri, Suudi Arabistan'ın Sophia adlı robota vatandaşlık vermesine tepki gösterirken kullanan Bahçeli, TBMM grubundaki konuşmasında "Suudi Arabistan, bir Hollywood yıldızına benzetilen bu robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir?" dedi.

O

Ortak Oy: Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, seçmenler artık tek bir siyasi partinin dışında, ittifakların kendisine de oy verebilecek. Tercih ya da Evet mührü, seçim pusulasında ittifak adının yer aldığı kısma basıldığında bu oy ilgili ittifaka verilmiş kabul edilecek ve ittifakın ortak oyu olarak kayıtlara geçirilecek. İttifakın ortak oyları daha sonra ittifak içindeki partilerin aldığı oy oranına hesaplanarak, partilere dağıtılacak.

R

Reis: Arapça'da "lider" anlamına geliyor. 17. yüzyıla dek Osmanlı donanması komutanına verilen unvandı. Piri Reis gibi. Ancak 1990'lı yıllarda özellikle mafya liderlerine bir hitap ya da lakap biçimine dönüştü. 2000'li yıllarla birlikte ise siyasi bir anlam kazandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takipçileri 'reis' olarak hitap ediyor.

S

Saray ve Köşk: Beştepe'de bulunan ve resmi adı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olan cumhurbaşkanının resmi konut ve çalışma kompleksi inşa edildiği günden bu yana tartışmaların odağında bulunuyor. Muhalefet partileri ve adayları, "saray" olarak nitelendirdiği bu yapıyı "israf" olarak tanımlıyor. Parlamenter sisteme dönmeyi vaat eden CHP ve İyi Parti, cumhurbaşkanlığının yeniden Çankaya Köşkü'ne taşınacağını söylüyor. İnce ve Meral Akşener de Beştepe'deki yapıyı üniversiteye dönüştürmeyi vadediyor.

Seçim Barajı: Türkiye'de 1983 genel seçimlerinden bu yana yüzde 10 seçim barajı uygulanıyor. Buna göre, bir partinin TBMM'de sandalye kazanabilmesi için Türkiye genelinde geçerli oyların en az yüzde 10'unu alması gerekiyor. Zaman zaman seçim barajının indirilmesi gündeme gelmiş olsa da bu konuda atılmış bir adım bulunmuyor. Ancak bu seçimlerde barajla ilgili de önemli bir değişiklik yapıldı. Artık herhangi bir ittifak içinde yer alan partilerin kendi başlarına aldıkları oy oranı değil, ittifakın toplam oyunun yüzde 10 barajını geçip geçmediğine bakılacak. Bir ittifak yüzde 10 barajını geçerse, içindeki tüm partiler de geçmiş kabul edilecek.

Seçim Yasakları: YSK'nın seçim güvenliğini artırmak getirdiği bir dizi kısıtlama. Bu seçimlerde uygulanacak yasaklar arasında seçim günü alkollü içki satılması, silah taşınması, eğlence yerlerinin açık kalması ve TSİ 18:00'e kadar medyada seçim sonuçlarıyla ilgili haberlerin yapılması yer alıyor.

Selocan: Aslında 2006'da Turkcell'in yarattığı bir reklam karakteriydi. Daha sonra HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a, özellikle 2015 yılından sonra taraftarları ve takipçileri tarafından takılan lakap haline geldi. Hatta bir ortaokul 5. sınıf öğrencisinin Demirtaş'a yazdığı mektupta "Selocan Başkanıma" diye başlamıştı.

Seyyar Sandık: Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve bu durumunu gösteren doktor raporuyla birlikte YSK'ya başvuran seçmenlerin oy kullanabilmesi için getirilen uygulamaya verilen isim. Bu uygulama kapsamında, sandığın, "gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak şekilde" seçmenin evine götürülmesi öngörülüyor.

Sıfır Baraj İttifakı: Cumhur ittifakı dışındaki tüm partilerin yüzde 10 seçim barajına takılmadan meclise girebilmesi için düşünülen ittifak. Ancak İyi Parti'nin HDP'ye itiraz etmesinden dolayı hayata geçirilemedi. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, daha sonra Millet İttifakı'nı kurdu.

T

T A M A M: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM etiketi dünya trendlerinin en üst sırasına çıktı.

Türk Tipi Başkanlık Sistemi: Bir diğer ifadeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Geçen yıl referandumda kabul edilen anayasal değişiklikler 24 Haziran seçimleriyle birlikte tamamen yürürlüğe giriyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor, kararname yayınlayabiliyor, erken seçim kararı alabiliyor, bütçeyi hazırlıyor ve güvenlik politikalarına karar veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP, bu sistemin hükümetteki çift başlılığı kaldırarak istikrara getireceğini savunurken, muhalefet ise tek adam rejimine geçildiğini öne sürüyor.

Ü

Üst Akıl: İlk olarak 2014 yılında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından kullanılmıştı. Arınç, "Ben zannediyorum, bir üst akıl -Hocaefendi'yi kastetmiyorum- belki daha yukarıda bir üst akıl Türkiye'ye böyle bir operasyonu planlamış" açıklamasını yaptı. Ondan sonra da hükümet ve taraftarları sık sık kimlerden ibaret olduğu muğlak bu ifadeye başvurdu.

Y

Yenikapı Ruhu: 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 3 hafta sonra Yenikapı'da "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" düzenlendi. Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ilk kez bir mitingde bir araya geldi. Mitingde demokrasi dışı müdahalelere karşı "milli birlik ve beraberlik" vurgusu yapıldı. Bahçeli, "Yenikapı ruhu" gereğince Erdoğan'ın adaylığını desteklediklerini söylerken, Erdoğan da "Yenikapı ruhunun" Cumhur ittifakına dönüştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu ise yeni anayasanın "dayatmacı bir anlayış" olduğunu ve Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen tek liderin kendisi olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli: Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 1965'te yayınlanan 'Dokuz Işık' doktrini "Yüzde yüz yerli ve milli ilk doktrin" olarak sunulmuştu. Bu ifade daha sonra Kasım 2015 seçimleri öncesinde bir kez daha siyasetin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2015'te İstanbul'da yaptığı miting sırasında, "1 Kasım'da 550 yerli ve milli milletvekilini Meclis'e göndermenizi istiyorum. Herhalde ne demek istediğimi anladınız" dedi. Bu ifadeyi "Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan, Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden" anlamında kullanan Erdoğan, 24 Haziran öncesinde de kurulan Cumhur İttifakı'nı "hem yerli hem de milli" olarak nitelendirdi.

YSK: Yüksek Seçim Kurulu. Kanuna göre, görevleri "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak" olarak sıralanıyor.

Yurt Dışı Kaynaklı Operasyon: Seçim öncesi gündemin ana maddelerinden biri liradaki değer kaybı oluşturuyor. Dolar/TL kuru, Mayıs'ın son haftasında 4,90'ın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Analistlere ve piyasa uzmanlarına göre liradaki düşüşün arkasında ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik kaygılar yatıyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak'a göre ise, bunun çok daha farklı bir nedeni var. Albayrak, liradaki düşüşü "çok açık, net bir operasyon" olarak tanımladı ve bunun "Türkiye'deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı" olduğunu söyledi. Hükümet Sözcüsü Bozdağ da "dolarla oynayarak seçim sonuçlarını değiştireceğini düşünenlerin" yanılacağını belirtti ve "Millet oyunu gördü" diye ekledi.

Yurt Dışı Oyları: Yurt dışı seçmen sayısı ise bu yıl ilk kez 3 milyonu geçti. YSK, en az 500 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığı ülkelerde sandık kurmaya karar verdi. Buna göre, 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak. Yurt dışında oy kullanma süresi 7 Haziran ile 19 Haziran arasında. Her ülkede farklı tarih aralıklarında oy kullanılabilecek. Hangi ülkede, nerede oy kullanılacağı bilgisi ise YSK'nın web sitesinde yer alıyor.

Yüzde 50+1: İlk turda cumhurbaşkanı seçilmek için gereken oy oranı. İlk turda bu şartın aranmasının partileri ittifaka gitmeye ve ortak aday çıkarmaya zorlayan nedenler arasında gösteriliyor.