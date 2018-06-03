Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: Meral Akşener'den özür bekliyorum

Telif hakkı DHA Image caption Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, benzer uygulamaların güvenlik amaçlı yapıldığını belirtip fotoğraflar gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Cumartesi günü Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken konvoyunun bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söylemesi ve Gaziantep Valisi ile Belediye yönetimini eleştirmesi üzerine Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, uygulamanın 'rutin yol ve çevre güvenliği tedbiri' olduğunu belirtip Akşener'den 'özür beklediğini' söyledi.

Akşener, yolunun kesildiğini ifade edip "Bugün geçmişte rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e yapılanı, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanı Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanı bize yaptı" demişti.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, her mitingde önlem alındığını, yolun güvenlik tedbiri kapsamında kapatıldığını belirtip "Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum" diye konuştu.

Telif hakkı DHA Image caption Gaziantep'te İYİ Parti konvoyunun yolunu kesen kamyon

Şahin şunları söyledi:

"Burası şehrin merkezi olduğu için miting yaparken emniyet güçlerimiz, trafik düzenlemesini yapmak için tam bu hatta tedbir alınır. Can güvenliği için araç trafiği durdurulur. Yaya trafiği açılır. Miting güvenliği için 16 yıldır uygulanan bir rutindir. En son yapılan mitinglerde olduğu gibi sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretlerinde fotoğraflarımız var.

"Biz sayın genel başkanın açıklamalarından sonra valilik ve belediye olarak bu durumun böyle olmadığını açıklamamıza rağmen bu sabah ulusaldaki birçok yazılı basına 'Kamyon engeli, Akşener'e kamyon ayıbı' diye manşetten vererek, yeniden Türkiye'de bir mağduriyet yaşatılmaya çalışıldığını ve siyaset yapma ortamının engellendiği yönünde bir algı oluşturuluyor. Bunu esefle kınıyorum.

"Ülkem ve ülkemin siyaseti adına üzülüyorum. Sayın genel başkanı bu konuda Gaziantep halkından ve şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık. Tamamen kendi emniyeti ve daha rahat ortamda miting yapabilmesi için kolluk kuvvetlerinin aldığı tedbirlere karşı 'Yazıklar olsun' diyerek bize hakaret etmesini kınıyorum. Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum."

Telif hakkı DHA Image caption İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Osmaniye'de kendisini destekleyenlerle

Meral Akşener, Cumartesi günü partisinin Gaziantep'te düzenlediği mitingin ardından Osmaniye'ye giderek toplanan kalabalığa seslenip uygulamayı şu sözlerle eleştirmişti:

"Maalesef Türkiye adaleti, hakkaniyeti, nezaketi kaybetti. Gaziantep'e gittik. Alanlara insanlarımız gelmesin diye tehdit edildiler. Daha sonra bariyerler kurdular ama milletimin cesur insanları yılmadılar. Gaziantep meydanını tıka basa doldurdular. Ama sonra arkamızdaki brandayı kaldırttılar. Çıktık alandan buraya yetişmek için, bizim geçeceğimiz yolu bir harfiyat kamyonuyla kapatmışlardı. Ben alışkınım. Elektriğimizi kestiniz, yıldık mı? Salon vermediniz, yıldık mı? Tehdit ettiniz korktuk mu?"