HDP cumhurbaşkanı adayı Demirtaş: AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti

Telif hakkı AFP

HDP'nin seçim kampanyasını cezaevinden yürüten ve seçmenleriyle doğrudan tek iletişim aracı sosyal medya olan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti, beni hedefe koymalarının nedeni de budur" dedi.

Demirtaş, "16 Nisan referandumunu bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar, Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dâhil tüm mahkemelere baskı uyguluyorlar" mesajı paylaştı.

Demirtaş, 'HDP'nin barajı aşması durumunda Türkiye'nin nefes alacağını' söyledi ve ikinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacaklarını ifade etti.

Demirtaş'ın mesajları şöyle:

@hdpdemirtas tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1- 16 Nisan referandumunu, bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 3 Haziran 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin 2- Dosyalarıma bakan bazı hakimler, gördükleri baskılar nedeniyle istifa, hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen bir çok onurlu ve cesur hakimin olduğunu da biliyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 3 Haziran 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 3 numaralı Twitter paylaşımını geçin 3- Bu zulüm düzeni 24 Haziran'da artık sona erecek. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı sağlanacak, yargıçlar da yargılananlar da adil yargının güvencesinde olacak. Yeter ki, 1 oy HDP'ye 1 oy Demirtaş'a verin. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 3 Haziran 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 4 numaralı Twitter paylaşımını geçin 4- AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 3 Haziran 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 5 numaralı Twitter paylaşımını geçin 5- Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun. Bu arada, kimse bu saatten sonra AKP uğruna suça ve günaha bulaşmaya da kalkmasın, sadece kendi başını yakmış olur. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 3 Haziran 2018

@hdpdemirtas tarafından yapılan 6 numaralı Twitter paylaşımını geçin 6- HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. CB seçiminde 2. tura kalacağıma inanıyorum. 2. turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak, Millet İttifakı'nı aşan bir genişlikte olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 3 Haziran 2018

Diğer yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Kıraç'taki seçim bürosu açılışından fotoğraf paylaştı. Pervin Buldan ayrıca Ağrı'ya giderken Doğubeyazıt'taki esnafla bir araya geldi.