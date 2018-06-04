Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı

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Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 12,15'e çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,65 arttı.

Reuters haber ajansının piyasa anketinde aylık enflasyonun yüzde 1,45 olması bekleniyordu.

Bugünkü enflasyon verisi, Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ışık tutacağı beklentisiyle piyasalar tarafından da yakından takip ediliyordu.

Mayıs ayının sonunda Türk Lirası yoğun satış baskısı altına girmiş ve Merkez Bankası acil toplantıya giderek faizi 3 puan artırmak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Londra'ya giderek finans çevreleriyle görüşmeler gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, yatırımcılara enflasyonda yükseliş devam ederse Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımlarına gidebileceğini ifade etmişti.

Şimşek ayrıca paylaştığı bir Twitter mesajında enflasyonun gelecek birkaç ay içerisinde zirve yapıp gerileyeceğini öngörmüştü.

@memetsimsek tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Latest PMI print shows that rebalancing is underway. Exports of goods & tourism should remain supportive of economic activity. Hence, current account deficit, ex gold, is likely to have peaked. Inflation is looks set to peak in a couple of months.



We’ll strengthen policy mix... https://t.co/KRrHQDKMNi — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 1 Haziran 2018

Şimşek İngilizce paylaştığı Twitter mesajında, "Son PMI (İmalat endeksi) verisi Türkiye'de yeniden dengelenmenin sürdüğünü gösteriyor. İhracat ve turizm ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek. Altın hariç cari açık büyük ihtimalle zirveyi gördü. Enflasyonun da birkaç ay içerisinde zirve yapması olası. Politika karışımını güçlendireceğiz..." diyordu.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına karar verdiği Para Politikası Kurulu toplantısı bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı ise 14.30'da açıklanacak.

Fiyatlar en çok ulaştırmada arttı

Ana harcama grupları bazında bakıldığında enflasyondaki artışın büyük ölçüde ulaştırma sektöründeki fiyat artışlarından kaynaklandığı görülüyor.

Petrol fiyatlarının Mayıs ayı boyunca yüksek seyretmesi, net petrol ithalatçısı olan Türkiye'de ulaştırma fiyatlarının yüzde 20 yükselmesine yol açtı.

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıdada ise yıllık bazda artış yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ev eşyası fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken, lokanta ve otel fiyatları yüzde 12,5 yükseldi. Bu iki sektör, genel yıllık enflasyon seviyesinin üzerinde fiyat artışlarının yaşandığı alanlar oldu.